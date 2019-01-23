【泰國清邁】4大必到文青景點！行當代美術館兼到古城區Cafe打卡

說到泰國最喜愛的城市，除了曼谷外，總有不少喜愛清邁的支持者，在台灣的各大旅行社網站也可以發現，泰國行程多半以曼谷和清邁為主，為什麼清邁這麼受台灣人歡迎呢？不少喜愛清邁的網友表示，因為清邁還保留了以往的樸實生活氛圍，更能貼近泰國真實的風景。在清邁，慢步調才是真正感受城市的方式！跟着文青編輯悠閒的感受純樸泰北文化吧。

走入藝術的清邁，清邁當代美術館 MAIIAM Contemporary Art Museum

在清邁有個相當值得探訪的美術館「清邁當代美術館 MAIIAM Contemporary Art Museum」，美術館由建築公司allzone所設計，他們在Sankampang歷史悠久的工藝區改造了一個3000 m2的倉庫，充滿工業感的設計與當代藝術的結合，創造出新潮的文化藝術氛圍，而館外的綠意，仍然提醒了大家這裏仍是最舒適宜人的泰北城市。喜歡藝術的遊客，第一站可以先從這裏了解清邁的背景，透過藝術家的觀點可以看到更多不同的面向。

時間：10.00 AM – 6.00 PM （周二公休）

地址：122 Moo 7 Tonpao, Sankampheang, Chiang Mai

點擊圖片走入清邁當代美術館！

讀上一本書，外媒大推的The Booksmith書店

這家書店深受國外媒體的推薦，帶有一點西式風格的外觀，店內擺設的多是泰文及英語書籍，他們不以主流書店自居，店內大約70%是專注在藝術和設計的相關書籍，在這裏，你能更了解泰國蓬勃的設計能量。

地址：11 Nimmanhemin Road, Chiang Mai, 091-071-8767

彷彿穿越時光隧道，徒步在清邁古城區

清邁是早期泰國重要的政經文化城市，這也是為什麼有許多寺廟分布在此，走入時光隧道進入清邁古城，可以感受時間透過建築展現形態的鑄刻。來到古城區，推薦近距離觀賞契迪隆寺，又名「大佛塔寺」，是清邁地標之一，混合着暹羅王朝與吳哥王朝的建築風格。

地址：103 Prapokkloa Rd, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200

來到古城區，推薦近距離觀賞契迪隆寺，又名「大佛塔寺」，是清邁地標之一。（Wat Chedi Luang Facebook圖片）

喝一口咖啡，古城內神仙花園咖啡館餐廳 Clay Studio Garden

清邁古城區範圍相當廣大，徒步走在裏面有種穿越時光的錯覺，但一旁的新穎咖啡店很快的又會讓你回到現實，不過在古城區有間相當知名的咖啡廳，大門有着印度教的雕刻，走進去有個大花園，店就在花園裏，圍繞着花草流水喝上一杯冰涼咖啡，逛完城區不妨採感受悠閒的片刻。

地址： 36 Pra Pok Klao Rd Soi 2, Tambon Phra Sing, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200

在清邁，你不需要急着把景點搜集，最好玩的方式就是一天只要1至2個行程，與當地人真實的接觸、在幾天的短日子裏真切的在城區生活着，感受居民的親切和熱情，這就是最適合清邁的旅遊模式。

【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】