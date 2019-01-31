【粉色控必去】7大東南亞景點　打卡兼玩轉印尼菲律賓粉紅沙灘！

少女心不須隱藏～許多專屬女孩們的粉紅景點正等你們去發掘！東南亞擁有許多特色建築以及迷人的自然景致，可以看到許多歷史建築與天然的景觀都帶着浪漫的少女心與大家見面，對香港、台灣遊客來說，我們不需跑太遠就可以看到無比浪漫的景致，像是粉紅沙灘或是各種深淺度的粉色建築，都讓人心中忍不住冒出夢幻泡泡啊！來看有哪些景點，快加入你的旅遊清單。

馬來西亞粉紅清真寺

馬來西亞粉紅清真寺（Gettyimages／視覺中國）

布特拉清真寺，俗稱玫瑰清真寺、粉紅清真寺、水上清真寺等，不只是外觀，內部也都是浪漫的粉紅牆面，是馬來西亞伊斯蘭民眾相當重要的信仰中心，遊客進去前需穿上他們的清真袍表示尊重。

越南粉紅教堂

越南粉紅教堂（Gettyimages／視覺中國）

身為越南著名的景點很少有人不知道！耶穌聖心堂是一座羅馬天主教教堂，顏色為鮮豔的鮭魚粉，在遠處就能可以看到，非常顯眼！教堂內部則為粉白色相間，不管在哪裏拍都能擁有夢幻畫面。

新加坡濱海灣花園

新加坡濱海灣花園（Facebook＠Gardens by the Bay）

新加坡又稱做花園城市，很大原因就是來自於濱海灣花園的印象，知名的天空樹在白天和夜晚都有着不同的風景，最著名的就是天空樹亮燈的時候，粉色的霓虹閃爍呈現迷人的夜晚面貌，是新加坡必去的夢幻景點之一。

泰國蓮花海

泰國蓮花海（Gettyimages／視覺中國）

每年到了11月至3月左右，泰國東北部有個隆漢湖，會綻放數以萬計的粉色蓮花，呈現壯觀的粉色花海，美麗畫面甚至被CNN評選為世界十大奇湖之一，不只有壯觀景致，這裏還擁有豐富的自然生態，可以觀賞到許多原生鳥類。

點擊下圖看其餘3個粉紅景點：緬甸蒲甘、印尼粉紅沙灘、菲律賓粉紅沙灘！

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