【曼谷景點】玩遍河岸景點！一個價錢無限次乘搭昭披耶河遊覽船

去曼谷旅行，大家可能只想起瘋狂購物、高質SPA或是泰式美食，不過你又有沒有想過感受一下曼谷的歷史文化，如參觀寺廟、博物館等？就算只是一天的時間，乘搭昭披耶河遊覽船，就可以一次過睇盡曼谷河岸名勝景點！

曼谷舊城區拉塔納科辛島

遊覽曼谷，除了陸路乘坐BTS、的士之外，其實還可乘搭水路的交通船。特別是走入曼谷「舊城區」，舊城區其實是指昭披耶河（Chao Phraya River）與護城河內被包圍的一帶地方，恍如一個小島似的，因此當地人亦稱為拉塔納科辛島（Koh Rattanakosin），來往「島」上大家可利用遊覽船互通接駁，不僅可以遊覽河岸兩旁景點名勝，還可以上岸享受食、玩、買！

塔納科辛島（Koh Rattanakosin）內擁有多個旅遊熱門景點。（圖片來源：aey.me）

覆蓋9大重點碼頭

其實乘搭昭披耶河交通船遊覽河岸景點並不是甚麼新鮮事，不過對只集中購物的港人來說可能就比較陌生。而當中以藍色的「Chao Phraya Tourist Boat」最為熱門，服務覆蓋了湄南河沿岸9個重要的碼頭，遊客只需付上300泰銖（約75港元）購買一張全日無限次乘搭船票，便可全日上落不同碼頭，最啱打算一日遊勻傳統名勝景點和現在曼谷潮興的藝術創意區。

旅客注意遊覽船的開行時間，由沙吞碼頭（Sathon Pier）開出，服務時間：9:00am – 8:30pm；由帕拉阿提（Phra Arthit）（即近 Khao San Road 考山路）開出，服務時間：9:30am - 8:30pm，出發前宜先計劃好行程。（圖片來源：chaophrayatouristboat）

無限次上落碼頭

藍色的「Chao Phraya Tourist Boat」服務覆蓋了湄南河沿岸9個重要的碼頭，由沙吞碼頭出發，一直沿河的其他9個碼頭停靠，包含：沙吞（跟輕軌鄭皇橋車站(S6)連接）、ICONSIAM購物商場、LHONG 1919、拉查翁 N5（唐人街）、芭空達拉 N6（花市,育匹蔓）、黎明寺 N8（Wat Arun）、瑪哈臘 N9、吞武裡火車站 N11和帕拉阿提 N13，到達終點站後再按原路沿河返回出發地點沙吞碼頭。遊客除了可以無限次上落遊覽船、沿著河岸參觀不同的景點外，更省卻了市區不時交通擠塞的煩惱。

沿河岸的9個碼頭，已經有不少曼谷的重要觀光景點。（圖片來源：chaophrayatouristboat）

河岸5大必去景點

位於河岸兩邊有不少曼谷的著名景點，打算乘搭這艘藍色遊覽船的遊客，以下5大景點當然不能錯過！

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