【明洞美食】新手必看！首爾人氣美食5選　醬油蟹、蔘雞湯、燒肉

首次到首爾自由行的朋友在安排行程時一定會搜尋到弘大、明洞、梨泰院等這幾個地方。這些位於首爾市中心的地區集合了很多大型連鎖店、美食店、超市、服裝店……包保大家逛到腳軟！繼上次弘大美食篇後，再為大家整理出明洞美食5選，陸續更新，韓國旅行新手出發前不妨參考一下。

「元堂排骨土豆湯」的排骨燉得很香嫩，肉塊一夾就離骨，十分入味！（圖片來源︰Naver Blog）

01. 24小時馬鈴薯豬骨湯—「元堂馬鈴薯豬骨湯」

韓國人很愛喝湯，當中韓式風味的馬鈴薯豬骨湯最適合愛啃骨的朋友，韓國人還會在喝酒後吃用來解宿醉。這間「元堂馬鈴薯豬骨湯」在當地人中少有名氣，分量足，價錢親民，不少附近的上班族都是常客。它在明洞有兩間分店，而且是24小時營業，大家在深宵時分也能吃到熱騰騰的湯品。除了招牌排骨湯外也有不少韓食，包括泡菜餅、菜包肉、冷麵等。

排骨湯分大中小，鍋內的材料很多，包括排骨、薯粉、薯仔等，適合一大班朋友邊吃邊聊天。（圖片來源︰songqjarl@IG）

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「元堂馬鈴薯豬骨湯」1號店 地址：首爾特別市中區明洞1街34-1 / 서울특별시 중구 명동1가 34-1 營業時間：24小時 交通：地鐵乙支路入口站5或6號出口 網站：http://www.onedang.com/ 「元堂馬鈴薯豬骨湯」2號店 地址：首爾特別市中區忠武路1街25-33 / 서울특별시 중구 충무로1가 25-33 營業時間：24小時 交通：地鐵明洞站5號出口

「鳳順」位於明洞主街附近，十分受當地人和遊客歡迎。（圖片來源︰Naver Blog）

02. 1人也能吃的燒肉—「鳳順」

韓國不少燒肉店都規定要2人份起點餐，令獨自出行的朋友想吃也吃不到。這間「鳳順烤肉 봉순이」 以提供一人菜單而聞名，價錢也相當實惠，即使一個人也能品嚐到韓燒的美味。菜單主要分為烤肉、韓定食以及下酒菜三種，選擇很多。這店的另一賣點是定食會配搭15款小菜，十分吸引，最平的豬肉定食只賣8,000韓圜（約56港元），CP值很高呢！­­

另一吸引之處是豐富的小菜，至少有十款，十分抵食！（圖片來源︰Naver Blog）

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鳳順 봉순이 地址：首爾特別市中區明洞2街95-1,2F / 서울특별시 중구 명동2가 95-1, 2F 電話：+82 (0)2 3789 1544 營業時間：11:30am-10:30pm（截單時間餐為 9:30pm） 交通：地鐵明洞站6號出口 官網：bongsuni.com

以刀削麵起家的幾十年老店。（圖片來源︰guwn01245@IG）

03. 米芝蓮推介刀削麵老店—「明洞餃子​」

人氣超旺的「明洞餃子」幾乎是所有首爾人都知道的老牌食店，不只觀光宣傳手冊大力好評，更榮獲《米芝蓮指南首爾版2018》推薦它們家的刀削麵。這裏的餐點只有四種︰刀削麵、蒸餃、韓國拌麵、豆漿麵（4-10月限定菜式），味道偏韓式傳統風味。來這裡必點刀削麵，湯頭味道濃郁、麵條滑溜，不夠飽的話還可免費加麵呢！

刀削麵的湯頭用大量雞骨熬煮，加入肉碎、洋蔥、木耳等配料拌炒，十分入味！（圖片來源︰guwn01245@IG）

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明洞餃子 地址：首爾特別市中區明洞10街29 / 서울 중구 명동10길 29 營業時間：10:30am -10pm 交通︰地鐵明洞站8號出口，步行4分鐘

蔘雞湯是韓國著名的傳統美食，韓國人習慣以熱治熱，夏天多汗代謝快速，需以蔘雞湯滋補養生。（圖片來源︰haneulina@IG）

04. 桑黃藥材濃郁湯頭—「高峰蔘雞湯」

韓國人特愛吃雞肉料理，在夏季更會以蔘雞湯進補，大家旅行時當然要一嚐這地道的傳統韓食啦！明洞的「高峰蔘雞湯 고봉삼계탕」以藥材蔘雞湯家而聞名，在湯中加入桑黃及藥材燉煮，所以湯汁的顏色會較濃郁，雞肉軟嫩入味，湯頭溫和滋補。店家提供的菜式簡單，以兩種蔘雞湯為主，另有粥品及其他幾款雞肉料理，其中烤雞肉餅也是人氣餐點。

這店的湯頭是略帶有濃稠醬汁的黃色，與其他較清淡的蔘雞湯家不同。（圖片來源︰m_jjin2@IG）

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高峰蔘雞湯 고봉삼계탕 地址︰首爾特別市中區乙路2街199-13 / 서울특별시 중구 을지로2가 199-13 電話︰+82 (0)2 756 2300 營業時間︰10am -10pm 交通︰地鐵乙支路入口站5或6號出口，步行約5分鐘 官網: https://gobong1.modoo.at/

醬油蟹是韓國的「偷飯賊」之一，配飯吃一流！（圖片來源︰nao_nao21@IG）

05. 特調養生咸草醬汁——「咸草醬蟹 함초간장게장」

想吃醬油蟹不用特地跑去新沙洞，明洞也有一間評價不錯的特色螃蟹餐廳—「咸草醬蟹 함초 간장게장」。這裏的醬油加入了咸草、海帶、水果、大棗、紅糖等藥材熬製而成，不同於一般醬油，拿來醃蟹的話味道會特別鮮美。除了醬油蟹外，還有辣拌蟹和醬蝦套餐，價格偏中價。記得吃醬油蟹一定要配上一碗白飯才對得住它「偷飯賊」這個別名呢！

滿滿的蟹膏，濃郁鮮味！（圖片來源︰nao_nao21@IG）

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