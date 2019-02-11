【釜山櫻花】韓國花期預測2019　鎮海軍港節為期10天

轉眼便踏入2月，櫻花迷應該在默默計劃賞櫻之旅吧！日韓是賞櫻的熱門國家，而韓國鎮海的櫻花更是數一數二，絕對能讓你拍照拍到手軟！今年的「鎮海軍港節」已經宣佈了舉辦時間，想去的朋友可以下手買機票了！

每年的「鎮海軍港節 진해군항제」都吸引成千上萬的遊客及本地人前往賞櫻。（圖片來源︰bangssaem@IG）

櫻花祭典為期10天

距離釜山約1小時車程的鎮海區（진해구）位於韓國慶尚南道昌原市內，是韓國最大櫻花慶典「鎮海軍港節 진해군항제」的舉辦地，更被美國媒體CNN評為《韓國必訪50大景點》之一。今年的祭典定於4月1日至4月10日，一連十天，想必能吸引不少人朝聖。

鎮海區種植了大量的櫻花樹，久而久之便成為了韓國最大型最有名的賞櫻勝地。（圖片來源︰eve_sky1@IG）

3大景點 活動豐富

「軍港節」於鎮海舊區的中原圓環一帶舉辦，為期10天的活動與表演相當精彩。二十餘萬株的櫻花樹在走道兩旁盛開，場面十分壯觀。這個櫻花祭典主要景點有鎮海圓環、余佐川橋與慶和站3個，除了賞櫻外，這十天會有以「軍港」為主題的表演和文化體驗，沿途也會有很多小食和售賣手作的檔攤，十足十嘉年華會，好不熱鬧！

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鎮海的夜櫻相當有名，晚上看又有另一番風味！（圖片來源︰mila_romerox@IG）

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「鎮海軍港節 진해군항제」 日期︰4月1日至4月10日 地址︰慶尚南道昌原市鎮海區一帶 / 경상남도 창원시 진해구 費用︰免費 查詢︰+82 (0)55 225 4086

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