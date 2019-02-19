【日本景點推介】悟空、路飛、鳴門齊現身！東京新宿站打爆牆

作為動漫迷的你，一定不能錯過位於東京新宿站這個限定打卡位，因為《週刊少年Jump》為了慶祝創刊50周年，決定將漫畫主角帶到現實世界，不知道是否悟空、路飛、鳴門3位不咬弦，在站內留下「爆牆」的戰鬥痕迹，如果你都想去打卡就要快手了！

近日在日本不少網民都紛紛討論東京新宿站內出現的「奇景」，因為其中一幅牆的3處疑似被硬物撞爆，而且還有不少裂紋。原來是由3位來自日本漫畫的主角造成，分別是《龍珠》的孫悟空、《One Piece》的路飛及《火影忍者》的鳴門！

作為動漫迷一定不能錯過位於東京新宿站限定打卡位！（圖片來源：game.watch）

其實這幅牆是為慶祝《週刊少年Jump》創刊50周年，同時配合《JUMP FORCE》格鬥遊戲的宣傳而佈置，廣告主題是「少年JUMP英雄於現實世界開戰的話」，並製作出這幅「JUMP HERO'S WALL」，而牆上爆裂的位置正是3位主角的必殺技而留下，對於動漫迷相信很有共鳴：悟空的龜波氣功、路飛的火焰槍及鳴門的螺旋丸。

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牆身全長約15米，由即日起至2月24日，於東京地下鐵丸之內線新宿站下行人通道限定登場。這幾天去東京的朋友，記得留意一下！

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