【泰國天氣】正式進入炎夏！曼谷最高攝氏39度

作為港人最愛的旅遊熱門地，泰國最吸引人的除了美食、購物、SPA外，天氣也是一大主因。泰國氣象廳就宣佈2月21日正式進入炎夏！計劃出遊到泰國享受陽光海灘的朋友，也要做足防曬消暑準備喇！

泰國炎夏非常高溫，消暑準備要做足呀！（圖片來源：GettyImages）

曼谷最高達攝氏39度

泰國氣象廳於2月18日公佈了天氣預測，指2月21日泰國將全面進入炎夏，預計持續至5月中旬。港人最愛遊的曼谷及周邊地區，於2月底至3月期間，平均最高氣溫可達35至37攝氏度，而預計今年最高更可達攝氏39度！不少人或會享受這熱辣辣的天氣，但也要注意防曬消暑呀！

泰國氣象廳預計曼谷今年最高可達攝氏39度！（圖片來源：每日新聞網）

泰國其他地方將比去年更熱

除了曼谷之外，泰國其中7個府，包括：夜豐頌、喃邦、程逸、素可泰、來興、北欖坡和北碧府等，氣溫最高更可達攝氏42至43度，預計比去年更熱！同時，有機會出現熱帶風暴、雷陣雨、強陣風以及冰雹等惡劣天氣，而4月底部分地區將出現暴雨，安達曼海域浪高可達2至3米，亦可能出現龍捲風，出行前記得留意最新的天氣預報。

資訊來源：《泰國世界日報》

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