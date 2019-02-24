【深圳美食】食勻9間網紅Cafe！必試爆漿珍珠蛋糕、分子料理畫布

農曆新年假期眨眼就完了，又到了和舒適區說拜拜的時候，真的是萬分不捨，心情相當的down。所以，回去工作的第一件事情，就是要去吃點甜的！因為這世間的甜食，可以抵抗所有的悲傷。今天小編為大家搜羅深圳一些美味高顏的甜食，食完即刻充滿力量！

1. 爆漿珍珠蛋糕：盧金枝

這是一款前段時間在內地抖音上頻繁出現的蛋糕，因為超強的爆漿熔岩而聞名，惹得很多美少女們都紛紛打卡這款甜品。深圳就有一家叫盧金枝的甜品店，可以吃到黑珍珠的泥石流蛋糕！外表睇落平平無奇，卻沒想到它的內心竟然藏了一座「小火山」，一切開就會爆發。蛋糕底的口感很像戚風蛋糕，而且裡面還加了Oreo碎，吃起來口感鬆軟，奶香味非常濃厚。雖然厚厚地蓋了一層Cream，卻是一點都不甜膩。

珍珠煮得恰到好處，特別有咬口。切開時，別忘記擺好手機，時刻準備拍照。店內還有一款Yogurt流心蛋糕，以朱古力戚風做的蛋糕底，中間放乳酪雪糕，外面再灑一層巧克力粉，顏值爆標，和抖音上超Hit的那個是同款！衝呀！

備註：蛋糕比較渴市，想食建議提早預訂

地址：南山茶葉城創業路2052－26號 電話：17727582852 營業時間：10：00－22：00 人均：人民幣92元

2. 大椰皇凍：十二少

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小編對椰子的喜愛，真的很難以筆墨形容，每次只要喝到清甜的椰子就心情舒暢，夏天喝一口立即解暑。但是除了喝椰子汁，小編還發現椰子有一個新奇食法——就是椰皇凍。

十二少家的椰皇凍，是本吃貨最想推介的一家。這裡椰子凍有多種口味：原味、紅豆、燕窩、蓮子，超足料！養生就至啱。上面一層是椰奶凍，味道非常香甜，下面一層是椰青凍。白嫩的椰子肉包着又彈又滑的凍奶，味道口感迅速征服你的味蕾。這家椰子凍非常受歡迎，引來不少香港明星專門過來幫襯，加上店內其他美食，包保食完仲想再食。

地址：皇崗公園一街水圍村龍軒豪庭首層15號店鋪 電話：0755－82111001 營業時間：11：00－23：00 人均：人民幣84元

3. 梳乎里：梳乎

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梳乎里是甜品界的治癒女神，也是香港甜品的代表作之一。因為輕盈蓬鬆的口感和傲嬌的個性，一定要趁熱吃掉，不然的話整個梳乎里就廢掉了。深圳的也有一家梳乎里店，火爆程度之高，風靡了香港、日本各大街頭，它就是開在海岸城的——梳乎。

這裡的梳乎里都是即叫即做的，所以質地超輕盈！大家每次去海岸城逛街的時候，不妨一試，而且有多種口味可以選擇。梳乎里的外表非常充盈，但是裡面卻鬆軟如棉。還未來得及仔細品嘗，一入口已經融化、入喉了。吃一個梳乎里，感覺心情都會變好。

地址：文心四路海岸大廈西座1樓141號鋪 電話：15986624136 營業時間：11：00－22：00 人均：人民幣23元

除了以上這些在內地超Hit的網紅甜品，深圳還有很多富有藝術感的甜品店，吃甜品也要吃得像藝術家。

4. 微秋甜品店

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微秋甜品店剛開業不久，環境走治癒系風格，比較素雅，給人自在無拘束的感覺。而且，這家甜品店的廚房是透明的，讓客人清楚看到甜品的製作過程，可以說是對出品非常自信了。微秋的甜品造型非常可愛，吃了他們家的「小豬佩奇」，豬年就會心想事成吧！小豬的外層是朱古力，裡面是Yogurt mousse和芒果百香果，微酸的口感像極了愛情。

外形勁像真的「大桔」，也非常令人喜歡，不仔細看真的看不出與真橙的分別。每一個細節都把握得非常精準，就連橘子上的露珠都做的非常細緻，簡直是視覺和味覺的雙重享受。還有長得很像茄子的話梅Mousse，口感非常有層次。感覺新年的所有好心情，都藏在這些甜品裡。

地址：西麗桃源街道平山一路群泰大廈102商鋪 電話：15818275302 營業時間：10：30－23：30 人均：人民幣60元

5. 黑洞甜品店

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黑洞甜品店屬於冷淡風，甜品是由法國藍帶甜品師製作，每一款甜品的名字都是用電影名字命名的，例如：冷山（港譯：亂世情天）、湯姆和傑瑞（港譯：湯姆與謝利）、春嬌與志明……外表冷酷，但是內心卻非常火熱的冷山，非常受歡迎。朱古力Mousse加榛子醬，中間的酸酸甜甜的紅莓果jam，是整個甜品的靈魂所在。一整個吃下去，甜而不膩，意猶未盡。

小編最喜歡的春嬌與志明，光看外表，荷爾蒙都要爆發了，模擬的水蜜桃可愛到捨不得吃掉。店內的裝修也非常有特色，走冷冷的工業風。小店取名叫黑洞，就是要讓食客把所有的壞的東西全部丟進黑洞裡，只留下好心情。

地址：南頭街道學府路國興苑1002鋪 電話：18126071967 營業時間：週二至周日12：30－19：00 人均：人民幣75元

6. 暖緹

像化妝盒般的甜品你見過嗎？這是一家專屬女生的甜品店，甜食都是全部都是走可愛風。店內有一個套餐叫「Barbie情歸何處」很多人都是特地為了它慕名而來。

這是一個非常精美的小化妝盒，裡面藏着九款口味不同的下午茶。一層一層的吃掉它們，會感覺到一種獨特的儀式感。店內還有其他很好吃的甜品，坐着聊天喝茶，可以為一整天叉滿能量。粉紅的環境專門為少女打造，小鞦韆、粉紅皮梳化…食飽慢慢打卡，夠影幾個鐘！

地址：龍華街道人民路壹方天地A區L1層036／037號鋪 電話：0755－29800518 營業時間：11：00－22：30 人均：人民幣79元

7. Bay House藝術甜品餐廳

彩色的甜品是每個少女的夢，站在法國甜品店櫥窗前面，一定是甜品女孩們最浪漫的時刻。Bay house是一家法國甜品餐廳，這裡的甜品件件都是藝術品。自然花藝風格、畫布分子料理…每一道出品都足以令人欣賞良久。來到這裡吃甜品，不只是視覺的享受，更是味蕾的衝擊。

Bay house所有的甜品都是現場製作，每一台的客人都會搭配一個甜品師，負責諮詢客人的意見，然後繪製出你想的甜品。舒適的服務，讓食客的好感度提升很多。畫布甜品是這家店的招牌，上面容納了30多種食材、六種口味的打底果醬、還會加上一些煙霧繚繞的特效，口味上乘，各種食材混合得宜，完全沒有滯的感覺。環境更是簡約高端，整潔乾淨，很有歐式的浪漫情懷，令人想在這裡進行一頓燭光晚餐。如果想約女神不妨來這裡，一定會大獲芳心！

地址：寶安南路1036號萬象城對面鼎豐大廈6樓602 電話：0755－22200636 營業時間：13：00－22：00 人均：人民幣136元

8. 無邪日式抹茶甜品店

深圳有一間「綠到發光」的甜品店，叫無邪日式抹茶甜品店。它的抹茶原料全部來自於日本，在這裡你吃到的都是正宗的日式抹茶。這裡主打抹茶雪糕和抹茶蛋糕，狂愛雪糕與抹茶的吃貨們，是不能錯過這家抹茶甜品店的。

抹茶焦糖栗子千層：焦糖搭配栗子的味道，再用抹茶打底，一口咬下去很有層次感。這杯無邪十一式超足料，足足有成十一種食材組合，分拆開單吃每一個都很平淡，如果加在一起，口感就很驚豔了。將軍的淚也很特別，是抹茶雪糕加白玉小丸子，軟糯的小丸子和抹茶雪糕的濃郁口感，無比豐富。

地址：新安街道新湖路99號壹方城四樓CGV影城內 電話：13622336322 營業時間：10:00-23:00 人均：人民幣43元 （深圳其他分店：萬象匯、印力中心店、龍崗萬寇里店、星河雅寶店）

9. 天然呆

小時候看多啦A夢、蠟筆小新，感覺他們永遠不會變老。長大後才知道，我們在不知不覺中就已經告別了童年。儘管如此，每個人內心依舊住着一個小孩子。這家甜品店叫做天然呆，是一家非常富想像力的甜品店，店內的裝飾以致風格設計都比較童趣和誇張。雖然童心很重，實力卻不容小覷。

被人氣節目《康熙來了》收錄為【夏日創意冰品】、2016年被評為十大知名甜品，天然呆的甜品除了超萌的外表，口感亦非常討喜，是法國藍帶級的味蕾享受。吃完這份甜品，你就還是少年時的模樣。主打冰品可可小怪物造型超可愛，用的是頂級牛奶，冰的口感也剛剛好。每款冰還可以配兩種配料，口感會更加驚喜。

地址：海德二道okmall潮流廣場1樓橋下18鋪位 電話：18588976007 營業時間：工作日11：00－22：00 週六日11：00－22：30 人均：人民幣34元

吃了這些甜品，2019你會不會更加開心呢？

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