【萌貓照相館】靚靚韓系證件相深圳有得影！專人揀衫化妝一條龍

福田上梅林有一間特別溫馨的照相館，工作人員是一群活力四射的年輕人，其中還有一隻超萌的「貓主子」，牠名叫「阿爾法」，是隻既精緻又型仔的貓仔。拍照過程專業又輕鬆，絲毫不覺得拘束，就像去到朋友屋企作客一樣。影完在梳化休息一陣、玩下貓就能等到經專業修圖的照片，全程唔駛兩個鐘！

從2016年開業到現在，在點評網和小紅書上收穫無數好評。很多人來了第一次就成為他們家的常客！圖說照相館在卓悅匯旁的理想公館14樓，周圍非常安靜，深圳地鐵4號線上梅林站行3分鐘就到了。進大廈需要訪客登記還要掃電梯卡，給人感覺安全放心又帶些小私隱。

樓裏佈置得很有復古式公寓的感覺，從走廊推門而入就像回到了家。室內寬敞明亮，裝修風格簡約，溫馨中帶點藝術氣息。不太像照相館，倒像個小型咖啡廳，適合朋友之間過來聚聚。因為處在高層，擁有非常寬闊的視野，絕對是拍照的理想地。

樓裏佈置得很有復古式公寓的感覺，從走廊推門而入就像回到了家。室內寬敞明亮，裝修風格簡約，溫馨中帶點藝術氣息。不太像照相館，倒像個小型咖啡廳（深圳吃喝玩樂提供）

因為小編事先預約了拍攝時間，所以這次過來不用排隊。店員非常熱情隨和，到店會先讓你填寫自己要拍攝的種類和需求，填寫過程中有任何問題都可以問，店員都非常耐心。填完表，就可以立即到二樓化妝拍攝，開始影靚靚證件相！

店員非常熱情隨和，到店會先讓你填寫自己要拍攝的種類和需求，填寫過程中有任何問題都可以問（深圳吃喝玩樂）

Step 1：揀選心水的服裝

一上二樓就能看到雙層超大的衣架上懸掛了各種服裝，各種顏色碼數的恤衫、西服、T-shirt、冷衫…應有盡有。因應證件相底色不同，挑選衣服時店員會給你推薦最適合拍照的衣服，簡直是選擇困難症患者福音！旁邊的櫃裏還有領呔、煲呔和裝飾用的眼鏡框，非常貼心。

Step 2：化返個自然靚妝！

換完衫就要化返個靚妝！梳妝檯上擺滿了各種工具和化妝品，看着非常專業嚴謹。就算你之前已經化了妝，化妝師也會在此基礎上幫你修飾得更加自然完美，放大你自身優勢，遮掉瑕疵。最後呈現的妝容既不會過分誇張，又能很好展現你本身的美。

因為證件相需要清楚露出眉毛同耳仔，所以化完妝後也要給頭髮做個貼服的造型。對於頭髮比較薄的朋友，還會給你來個「隱藏粟米捲」，顯得頭髮更蓬鬆，整體輪廓更飽滿。

Step 3：享受輕鬆的拍攝過程

然後就到「戲肉」，來到隔壁攝影棚開始證件相的拍攝！正式拍攝之前店員還會幫你再一次整理頭髮，調整體態和撫平衣服的褶皺，令小編本來有點小緊張的情緒，也在這時慢慢放鬆了下來。攝影師是個有5年經驗、非常專業的大哥哥，會全程調整你的情緒與臉頰角度，絲毫不用擔心表情不自然、臉部僵硬等問題，只需放輕鬆享受整個拍攝過程，將最美的一面展現給鏡頭就OK！

只用了十幾分鐘，攝影師就已經捕捉到小編最自然的一面。這時候你可以選擇看一下完剛才拍下的照片，假如效果不理想可以繼續影，影到滿意為止！

Step 4：揀出最靚的一張相

揀相過程幾乎完全不需糾結，因為攝影師會把最好的幾張直接篩選出來。你只要在這其中挑選自己心中最滿意的一張就OK。

+ 3 + 2

Step 5：期待最終的效果

修圖的時候也可以直接和店員溝通，把你的需求都告訴對方，他會在滿足你需求的基礎上，修出既能突顯你個人特點，又能遮掉短處、看起來非常自然的照片。經過修圖師巧手修飾，皮膚的各種瑕疵消失的同時，也保留了皮膚的質感，看起來就像本身就擁有那麼好的膚質一樣，看到最終的相片那一刻實在太感動了！

修圖師修出照片後，會再次跟你確認效果。這時候如果有任何，想改善調整的地方一定唔可以怕醜，要大膽講出來，相信他絕對能get到你想要的！相片當場就能列印出來，身份證照一份十張，還附帶一張數位相片檔案，絲毫不用擔心那麼美的照片辦不了證件。

登登登登～這就是小編相照經過修圖後的效果（深圳吃喝玩樂提供）

從選定拍攝內容、揀衫、化妝造型、拍攝、揀相、修圖、印相，整個一條龍服務全程不會超過2個小時！親切耐心的服務、一流化妝技術、專業攝影師，輕鬆愜意的拍攝過程，幫你克服最恐懼的證件照拍攝！最終的相片跟小編之前的身份證照片相比，簡直一個天一個地，判若兩人。以後再不用怕別人看你的證件了！大大方方Show畀大家睇，順便收穫一堆讚美就對了！

圖說的意思，就是用圖片說話——這是當年一群年輕人創立這間照相館時的想法（深圳吃喝玩樂提供）

圖說照相館雖然只有一間店面，但是三年來勤勤懇懇的經營，把這裡打造成了有溫度、有情懷、還有萌貓，來了就不想走的照相館。圖說的意思，就是用圖片說話——這是當年一群年輕人創立這間照相館時的想法，這家相館沒有那種連鎖照相館的浮躁，有的只是認認真真拍好每一張照片，服務好每一位客戶的用心。這是小編在別的照相館感受不到的，雖然拍攝種類並不算多，但是每一次來都會收穫一份新驚喜！

出自圖說照相館的證件相、商務形象照及內地最傳統的結婚領證照等▼

+ 5 + 4 + 3

影完等執相的時候，還可以尋找這裡最神秘的店員——阿爾法。找到了就放心上手摸吧！它超級乖而且軟綿綿手感簡直一級棒。擁有非常豐潤的橘黃色身材、圓碌碌的阿爾法店員在這裏吸引了所有來拍照愛貓的朋友，個個都同佢玩到唔想走！不愧是店裏的生招牌，吸客能力一流！

來這裏拍照過程就是一次享受，不用排長隊、不用緊張、什麼都不用操心，拍完照片在梳化或者吧枱上，飲啖茶、摸摸貓、看看窗外美景，再來幾張靚靚自拍，等着證件相出爐就ok了！感覺就像到朋友家裏作客，或者和閨蜜High tea一樣悠閒。如果你喜歡貓，也想輕鬆舒適地影證件相，那就來圖說照相館吧！肯定會給你不一樣的體驗。

地址：理想公館14樓21室（卓悅匯旁邊） 交通：深圳地鐵4號線上梅林站A出口／9號線J1出口 電話：0755－82711774、18576680940 營業時間：星期一至星期日 10:00—19:30 備註：過年期間01月30日－02月10日不營業

【本文獲「深圳吃喝玩樂」授權轉載，微信公眾號：szhen168】