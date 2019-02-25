【四國景點】必到日本三大秘境之一祖谷溪大步危！遊船河兼睇奇石

四國德島縣的祖谷秘境的景點主要有大步危乘船遊河,祖谷蔓橋,落合集落,祖谷溫泉,小便小僧等,既屬秘境,必位處偏僻,雖也有巴士行駛,但班次不多,自行開車較方便,不過大步危乘船則是交通很方便的景點,大步危位於往高知JR土讚線的中途,從岡山搭南風號特急到大步危駅只須100分鐘,大步危駅徒步至乘船處約20分鐘,來回2.5-3小時即可暢遊一處風景秀麗的景點.

文：Jason88

大步危峽兩岸的岩石是距今一億到兩億年前在海底形成的,學名叫『結晶片岩』,岩石中含有礫質片岩.吉野川上游支流的「祖谷溪」流經了四國的山脈將山地切割成V字形,形成一個斷崖絕壁的天然秘境溪谷.

早上從岡山出發,岡山是桃太郎的故鄉,岡山火車站前桃太郎帶著狗狗,猴子和雉雞的雕像.去大步危,火車會經過瀨戶大橋,沿途瀨戶內海灣區美不勝收,可惜大橋鐵架妨礙拍照.

去大步危，火車會經過瀨戶大橋，沿途瀨戶內海灣區美不勝收（點圖瀏覽）↓↓↓

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從岡山坐7:55火車在坂出轉南風5號特急於9:42抵大步危駅.大步危火車站月台上有超迷你的祖谷藤橋宣傳.

顧名思義,古代取名步危是山路險峻,行走危險的意思,不過國道32號修築後,走到乘船處沿路平坦.這段路雖也有巴士運行,不過建議步行前往,沿途可欣賞溪谷的美景.

步行前往，沿途可欣賞溪谷美景（點圖瀏覽）↓↓↓

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途中會經過妖怪屋敷(妖怪村),有興趣者還可入內參觀,門票500日圓.

祖谷地處偏僻,衍生出無數妖怪傳說,火車站前的兒啼爺,即是妖怪變成路邊哭泣的小孩,當路人憐憫抱起時,妖怪會變重壓死你.

大步危的觀光遊覽船已經有100多年的歷史,始創者大平磯吉,原本是在吉野川捕魚,後來被沿岸的景緻所打動,於1891年開創觀光遊覽船生意,讓遊客欣賞大步危的美麗風光.現在的船程30分鐘,來回4公里,船票1080日圓.遊客須穿救生衣以策安全,定員39名的大船有4艘,小船定員25名有一艘,平日不須等待,上船不久就開航.

乘船近距離欣賞大自然神奇力量所形成的奇石,令人心曠神怡.沿河兩岸幾乎都是雪白的奇石,還有小瀑布陪襯.天然河谷地形,雖談不上高聳險峻,倒也賞心悅目.河水清澈可見底.

沿河兩岸幾乎都是雪白的奇石，還有小瀑布陪襯​（點圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：日本三大秘境之一的祖谷大步危搭船遊記】

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