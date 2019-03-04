【照相APP推介】拍出旅行好心情！網紅必備3大影相APP

去旅行當然要影相打卡，除了有一部高像素鏡頭的手機之外，當然少不了讓你拍出來照片錦上添花的影相APP，今次為大家精選3個令照片更昇華的影相APP，出發前記得先下載！

01.PinksCam少女心濾鏡相機

從來粉紅色系都是女生最喜歡的顏色，而這個「PinksCam少女心濾鏡相機」APP，就主打拍出來的照片都變成粉紅色系，不論是自拍、影風景、情侶合拍，還是拍攝食物都可以影出粉嫩效果！

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適合自拍、擺拍、對粉色底圖效果更好！（圖片來源：APP STORE）

02.Emoji相機

這是一款簡單好玩的拍照APP，讓大家拍照後加入Emoji表情貼紙，用來為照片添加趣味，效果一流！

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APP內會記憶最近使用過的Emoji，令使用更加方便。（圖片來源：APP STORE）

03.黃油相機

只需按一鍵，APP會自動智能美化照片，女士們拍照後亦不需要另外執圖，還有大量的濾鏡、貼紙可以選擇。APP亦可用來拍攝短視頻，還可以在視頻上加文字，放出IG story非常好用！

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