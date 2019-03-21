【韓國旅遊】首爾不夜城東大門購物全攻略　9大熱點由朝買到晚！

從批發到零售的一站式購物，東大門從很早以前開始就是遊客和商家最喜愛的購物天堂。而又因為這裡有許多大型批發商城都是通宵達旦營業，東大門因此又有了「不夜城」之稱，許多國內外的服裝商家都會來這裡取貨，使這裡從早到晚都充滿活力。

2014年3月，東大門新的地標 「東大門設計廣場（DDP）」 落成，以這裡為中心，從地鐵2、4、5號線的東大門歷史文化公園站到地鐵1、4號線的東大門站匯集了大大小小20多個購物商場和批發市場，各種服裝到配飾琳瑯滿目，數不勝數。由於東大門的位置離明洞和大學路都很近，因此這裡也到處都是年輕的學生和外國遊客不分晝夜地遊走於這幾處之間。從廉價的服飾到高檔成衣，沒有你在東大門找不到的！

▼▼「東大門設計廣場（DDP）」是現時東大門新地標，按下圖看更多：

+ 2

東大門設計廣場(DDP) 景點類別：博物館・美術館 休息日：週一（文化中心）、元旦 地址：首爾特別市中區乙支路281 서 울 특 별 시 중 구 을 지 로 281 交通：2號線東大門歷史文化公園站1號出口，即是

零售地區：DDP西側

4大時尚購物商城，心水愛衣買得到！

以DDP為中心，西側為東大門最時尚的零售購物商城區。一般個人購買而非經營用途的訪客們多是到這片區域進行購物。下面我們為您介紹其中人氣最高的4家商城。



#1 鬥塔

「鬥塔」是整個東大門地區知名度數一數二的一家商城，從新銳設計師的設計品牌到高檔成衣類，你可以在這裡找到引領韓國新鮮時尚的最潮款式。

「鬥塔」是整個東大門地區知名度數一數二的一家商城。（韓國觀光公社）

DOOTA MALL 購物【百貨・商場】 主要商品：男女服飾、時尚配飾、手製飾品、雜貨等 休息日：春節前天和當天、中秋節前天和當天、有夏季休假※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區獎忠壇路275 (DOOTA MALL(斗山塔樓內)) 서 울 특 별 시 중 구 장 충 단 로 275 ( 두 타 몰 ( 두 산 타 워 내 )) 交通：4號線東大門站8號出口，步行1分鐘

#2 美利來東大門

「美利來東大門」以休閒時尚為主，共有大大小小300多家店入駐其內，絕對稱得上是東大門時尚界的元老！位於16層的 「美甲MALL」 也非常受歡迎喔！

「美利來東大門」以休閒時尚為主，共有大大小小300多家店入駐其內，絕對稱得上是東大門時尚界的元老！（韓巢網）

美利來東大門 購物【百貨・商場】 主要商品：男女服飾、時尚百貨、鞋、眼鏡、包等 休息日：（週一）04:30～（週二）10:30、春節前天和當天、中秋節前天和當天、有夏季休假(8月中旬) ※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區獎忠壇路263 서 울 특 별 시 중 구 장 충 단 로 263 交通：2號線東大門歷史文化公園站14號出口，步行5分鐘

#3 hello apM

「hello apM」在東大門地區的購物商城中一直以物美價廉而著名。商城內是一個挨一個的小店構造，你可以一家一家地逛下來，挑選自己喜歡的衣飾。

hello apM 購物【百貨・商場】 主要商品：男女服飾、時尚雜貨、美食區等 休息日：（週二）04:00～（週三）10:30、春節前天和當天、中秋節前天和當天、有夏季休假※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區獎忠壇路253 （hello apM） 서 울 특 별 시 중 구 장 충 단 로 253 交通：2號線東大門歷史文化公園站14號出口，步行2分鐘

#4 LOTTE FITIN

「LOTTE FITIN」從名字上就可以知道是屬於樂天旗下的一家商城，這里以人氣時尚品牌為中心，打造出頗具現代感的購物體驗。這裡還經常會舉辦各種活動，可以關註一下喔！

「LOTTE FITIN」從名字上就可以知道是屬於樂天旗下的一家商城。（韓巢網）

LOTTE FITIN 東大門店 購物【百貨・商場】 主要商品：正裝、皮鞋、箱包、飾品、品牌服飾等 休息日：春節當天、中秋節當天、有夏季休假※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區乙支路264 서 울 특 별 시 중 구 을 지 로 264 交通：2號線東大門歷史文化公園站11、12號出口，相連

#5 現代百貨（Hyundai City Outlets）東大門店

現代百貨（Hyundai City Outlets）是東大門購物商圈的第一家大型折扣商場。這裡具備了舒適的購物環境、價格低廉的服飾、大規模美食廣場、便利的退稅及海外郵寄服務。國內首家香蕉牛奶咖啡廳——「YELLOW CAFE 」也吸引不少海內外遊客光臨。

現代百貨（Hyundai City Outlets）東大門店 購物【百貨・商場】 主要商品：服裝，鞋，包，時尚雜貨等 休息日：春節當天、中秋節當天、有夏季休假※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區獎忠壇路13街20 (現代城市奧特萊斯東大門店) 서 울 특 별 시 중 구 장 충 단 로 13 길 20 ( 현 대 시 티 아 울 렛 동 대 문 점 ) 交通：2號線東大門歷史文化公園站14號出口，步行6分鐘

選購價格合理的美美小配飾？就在東大門綜合市場！

東大門綜合市場靠近清溪川，佔地約66,000平方米，這裡出售包括床上用品、窗簾、家居服飾等各種商品，規模巨大，整個樓層均是一個接一個的飾品、配飾小店，共有5層，既可批發也可零售。

東大門綜合市場靠近清溪川，佔地約66,000平方米。（韓巢網）

批發地區：DDP東側

不僅可以批發，也可以單件購買的批發商城

每天晚上20：00開始，東大門批發商城地區便開始施展不一樣的活力。商人們在裡面大袋大袋的打包進貨，在夜幕下獨特的光景也吸引了許多外國遊客前來一窺究竟。批發市場內雖然大部分都是要大量購買，不過也有商家是可以零售的喔！

TEAM 204

「TEAM 204」是以出售鞋子和箱包為主的批發商城，好處是你可以以批發價在這裡買到漂亮的鞋子，不必擔心必須要大量購買的問題哦！不過這裡的鞋子不可以試穿，挑選的時候一定要注意！

光熙市場

光熙市場也是東大門地區很老牌的一家，以出售定制皮草為主，既可批發也可零售，很多韓劇中的女主角同款都可以在這裡找到哦！這裡從晚上一直營業到第二天凌晨，因此你可以在晚上前來逛一下喔！

光熙市場也是東大門地區很老牌的一家，以出售定制皮草為主，既可批發也可零售。（韓巢網）

光熙市場（光熙時裝商場） 購物【百貨・商場】 主要商品：皮草製品、服裝、時裝雜貨等 休息日：（週六）05:00～次日20:00、元旦、春節連休（3天）、中秋節連休（3天）、夏季休假（因年而異） ※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區馬場路1街21 서 울 특 별 시 중 구 마 장 로 1 길 21 交通：4號線東大門站7號出口，步行5分鐘

想買到價格超值的皮鞋？去東大門鞋類批發市場！

位於清溪川附近的東大門鞋類批發市場（地圖：紅2）有從A到D共4棟大樓，約有超過1,000家商戶入駐其中，是韓國最大規模的鞋類批發市場。其中A棟為零售區。從休閒鞋到皮鞋、登山鞋、兒童鞋等，沒有你在這裡找不到的鞋子喔！

▼▼▼東大門夜市有3大名物，你知道是什麼嗎？按下圖看看答案：

+ 5 + 4 + 3

玩轉東大門，你不可不知道的10個小知識！

1．一般來說，標價10,000韓元左右的商品已經是非常便宜的啦！也很難再講價，因此就不要勉強去跟人砍價咯。 2．在批發商城購買的物品基本都不能退貨，因此購買時一定要睜大眼睛仔細檢查。有些地方也不能試穿，所以更要注意。 3．講價用語「便宜點吧」用韓語說是“ 깍 아 주 세 요（嘎嘎組賽喲）”。其他基本用語可見韓國旅遊基本韓語。 4．衣服尺碼的標示方式與中國略有不同，最好提前確認自己的尺碼。參見韓國服裝、鞋子的尺寸 5．如果身上現金不夠了，可以在附近的找換店換錢！ 6．批發商城區雖然有個別地方是可以零售的，但大部分還是只限批發。 7．在批發商城內，每家店都只佔有很小的區域，因此是沒有試衣間的。如果需要試衣服時可以用層內的公共試衣間。 8．是否可以用人民幣或信用卡結算因店而異。部分高級商品可以用信用卡或人民幣結算（在批發商城地區基本都是用韓幣結算）。 9．用韓幣現金支付時比較好講價哦！ 10．避開商人們拿貨的高峰時間晚上22:00至23:00，利用其他時間段購物可以更加游刃有餘。

在東大門盡情感受韓國的白天與夜晚！

不論白天黑夜都充滿活力的東大門，真的是來幾次都不覺得膩，永遠有新鮮，次次有驚喜。特別是夜幕降臨後，東大門在霓虹燈下變得更加嫵媚，是一座名副其實的不夜城。玩轉東大門，讓美食與購物的樂趣點亮你的韓國之旅吧！

延伸閱讀：

超詳細首爾購物攻略

窮遊韓國購物攻略——地下購物中心

【本文由「韓巢網」授權轉載。】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可撐徬徨新失明人士適應轉變，重啟自主新生活，即到「01心意」平台捐款支持【香港失明人協進會】新失明適應服務