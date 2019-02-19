韓國必食10大炸雞店！朴寶劍、全智賢、IU代言店　絕對唔可以錯過

在韓國旅遊除了必吃烤肉、醬蟹、海鮮、拌飯、韓定食等地道的韓國美食外，韓劇裏經常現身的炸雞怎能錯過呢。常常韓國自由行的朋友們可能會發現，在車水馬龍的首爾街頭，各種品牌的炸雞美食店琳瑯滿目。而在繁多的炸雞連鎖店中，到底哪家炸雞店最強最美味呢？現盤點韓國人氣炸雞連鎖店BEST10，為你治療炸雞店選擇恐懼症。 ※排名不分先後

女神全智賢代言“bhc炸雞”（韓巢網） bhc炸雞 “bhc炸雞”是深受年輕人喜愛的韓國炸雞品牌連鎖店，自創業以來到現在仍能獲得大眾之心的“bhc炸雞”靠的是不斷開發新菜單，打造出其他炸雞店沒有的新口味！這裏的人氣招牌炸雞是“魔法芝士粉炸雞”，細細碎碎的芝士粉像雪一樣包裹着香脆的炸雞，咬一口，芝士的香甜、蒜香的美味與炸雞融合一體，特別受女生的歡迎。另外，還有人氣的是具備香、辣、鹹、甜等多種口味的“MAtCHO KING炸雞”。

bhc炸雞 東大門店 位於東大門購物中心位置！韓國人氣炸雞店 主要菜單 : 炸雞、沙拉、啤酒等 休息日 : 春節當天、中秋節當天 地址 : 首爾特別市中區乙支路44街10（2F） 서울특별시 중구 을지로44길 10（2F） 交通 : 2號線東大門歷史文化公園站12號出口，步行1分鐘

bhc炸雞 弘大店 號稱“全智賢炸雞”的弘大炸雞店，韓國炸雞啤酒狂歡地！ 主要菜單 : 炸雞、啤酒 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市麻浦區弘益路6街22（2F） 서울특별시 마포구 홍익로6길 22（2F） 交通 : 2號線弘大入口站9號出口，步行2分鐘

人氣套餐“黃金炸雞套餐”（韓巢網） BBQ “BBQ炸雞”自1995年創業以來，就深受韓國人的喜愛，分店更是遍布全國，是韓國最常見的炸雞品牌之一。店鋪推薦菜品是“特制黃金橄欖油炸雞”，其食材使用新鮮的雞肉和有助於健康的橄欖油，酥脆的金黃色炸雞，一口咬下去令人欲罷不能。另外，除了炸雞，烤雞也是他家一大特色，當然還有披薩， 意大利面，甜品等多種令人垂心三尺的美食！

BBQ炸雞 鐘路總店 韓劇《鬼怪》的取景地！人氣炸雞連鎖品牌總店 主要菜單 : 炸雞、沙拉、意大利面、啤酒等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市鐘路區清溪川路81（1～4F） 서울특별시 종로구 청계천로 81（1～4F） 交通 : 1號線鐘閣站4號出口，步行6分鐘

校村炸雞LOGO（韓巢網） 校村（KyoChon）炸雞 1991年誕生於大邱地區的“校村（KyoChon）炸雞”一直以最早獨自開發出的醬油口味牢牢抓住了韓國人的心，炸雞全部現點現炸，店鋪的誠信給客人帶來了健康美味。自從長腿歐巴李敏鎬擔任校村炸雞的代言人之後，校村炸雞更是成為世界品牌，佔據了韓國炸雞的半邊天。

校村炸雞 東大門店 24小時營業，全年無休！韓國旅遊必吃的美味炸雞 主要菜單 : 炸雞、啤酒 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市鐘路區鐘路294 （2F） 서울특별시 종로구 종로 294 （2F） 交通 : 1號線東大門站6號出口，步行1分鐘

校村炸雞 弘大店 SUPER JUNIOR代言的高級健康炸雞，味道獨特 主要菜單 : 炸雞、啤酒 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市麻浦區楊花路16街6 서울특별시 마포구 양화로16길 6 交通 : 2號線弘大入口站9號出口，步行6分鐘

校村炸雞 新村店 外國遊客中的人氣韓國炸雞店！韓國美味校村炸雞新村店 主要菜單 : 炸雞、啤酒等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市西大門區名物街21 서울특별시 서대문구 명물길 21 交通 : 2號線新村站3號出口，步行4分鐘

“chirchir炸雞”可愛的小雞形象（韓巢網） chirchir（茲樂茲樂）炸雞 “chirchir（茲樂茲樂）炸雞”是韓國很有特色的一個炸雞品牌連鎖店，“創新炸雞、負責健康、重視氛圍”是該店的三大準則。chirchir炸雞風味獨特，單看菜名就讓人覺得腦洞大開，其中BEST菜品為“脆皮炸雞”、“chirchir美奇樂”、“鳥巢雪衣炸雞”、“鳥巢鐵板香蔥炸雞”等。除此以外，還有為怕胖的女性顧客貼心準備的“瘦身烤雞”，健康又美味。

chirchir炸雞 明洞總店 還有新花式？不一樣的炸雞連鎖品牌明洞店 主要菜單 : 炸雞、沙拉、啤酒等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市中區明洞7街21（1～2F） 서울특별시 중구 명동7길 21（1～2F） 交通 : 2號線乙支路入口站5、6號出口，步行3分鐘 【贈送禮品】可樂或雪碧1瓶

劉在錫代言的“NeNe炸雞”（韓巢網） NeNe炸雞 使用100%純植物油和韓國產新鮮雞肉的“NeNe炸雞”，由韓國人氣綜藝節目《Running Man》劉在錫代言，其菜品由韓國最優秀的頂級炸雞料理師們共同料理研究而出，採用獨特的油炸技術，使表皮脆香而肉汁四溢，鮮美無比。其中人氣炸雞菜品是“芝士雪花炸雞”、“雪花炸雞”、“東方蔥炸雞”，香脆可口的炸雞上灑滿細膩甜蜜的芝士，讓人回味無窮。

NeNe炸雞 梨大站店 大神劉在鍚代言的炸雞店，打包外賣或在店裏吃均可！ 主要菜單 : 炸雞、啤酒、韓國菜等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市西大門區延世路2街84 서울특별시 서대문구 연세로2길 84 交通 : 2號線梨大站1號出口， 步行6分鐘

twotwo炸雞

“twotwo炸雞”是已經有30多年歷史的韓國炸雞連鎖店。“twotwo炸雞”的雞肉全部為韓國產，並通過冷凍處理來保鮮。炸雞的另一關鍵——外皮加入了韓方或特制料粉。而且炸雞機器是壓力炸雞爐，能最大保留雞肉的香味。以上這幾點的結合，就打造出了外皮酥脆、內裏嫩滑的“twotwo炸雞”！人氣餐品有“原味炸雞”、“調味炸雞”等。

twotwo炸雞 明洞總店 韓國人氣炸雞連鎖品牌明洞店，可以打包帶走的炸雞！ 主要菜單 : 原味炸雞、調味炸雞等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市中區退溪路20街5 서울특별시 중구 퇴계로20길 5 交通 : 4號線明洞站3號出口，步行2分鐘

Goobne炸雞LOGO（韓巢網） Goobne炸雞 韓國炸雞品牌“Goobne炸雞”秉着“Goobne IS ALWAYS H.O.T!”，堅持着健康（Healthy）、獨創（Original）、流行尖端（Trendy）的原則，在HACCP得到認證，僅使用工廠直營形式運作的衛生新鮮的雞肉。其不同於原始的韓國炸雞，而是選擇了在烤箱裏制作，油量非常少。其中，“排骨天王炸雞”最有人氣。另外，不斷開拓海外市場的“Goobne炸雞”在中國也開有多家連鎖店，成為名副其實的韓國NO.1烤箱中誕生的炸雞。

mexicana炸雞（韓巢網） mexicana炸雞 韓國國民妹妹IU代言的“mexicana炸雞”始創於1989年，在經過20多年的精心經營，“mexicana炸雞”已成長為韓國國內規模最大的本土炸雞加盟品牌。如果喜歡超級辣的炸雞，不妨嘗試一下IU代言的“mexicana炸雞”人氣菜品currywoman炸雞和尖椒炸雞。

地址：（멕시카나치킨 용신점）

02-922-9279

首爾特別市東大門區龍頭洞 129-497

（東大門區千戶大路24街41）

“來自印度”的currywoman炸雞（韓巢網）

朴寶劍、李東輝拍攝炸雞廣告（韓巢網） 百利家（Pelicana）炸雞 創立於1982年的韓國炸雞始祖百利家（Pelicana）已有34年的炸雞料理歷史，是一個名副其實的韓式風格的炸雞連鎖店，當然也是韓國國內歷史最悠久，經營規模最大的炸雞連鎖店。其店鋪人氣炸雞菜品為“超辣惡魔炸雞”，無辣不歡的小夥伴們絕對會愛上它。 地址：（페리카나치킨 종로낙원점）

02-765-0508

首爾特別市鐘路區樂園洞 49

（鐘路區三一大路434-1）

虎植兩隻炸雞新村店（韓巢網） 虎植兩隻炸雞（HOSIGI） 堅持“不忘初心”的虎植兩隻炸雞（HOSIGI）由韓國女子組合GFriend代言，其品牌名稱中兩隻炸雞寓意美味兩倍、加量兩倍，令炸雞愛好者欲罷不能。虎植兩隻炸雞堅持使用100%的韓國雞肉品牌Harim的新鮮雞肉，其人氣菜品為鹹甜的“醬油炸雞”。另外，更有美味的優惠套餐可供選擇。

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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