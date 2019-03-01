【榴槤自助餐】曼谷抵食水果放題回歸！過40款榴槤水果、甜品任食

香港天氣乍暖還寒，不過在曼谷已正式進入嚴夏，還有個半月便到新年潑水節！適逢4月亦是果王榴槤的當造季節，來一頓榴槤放題更是賞心樂事！要數最受香港網民歡迎的水果自助餐，必然是曼谷Baiyoke Sky酒店的榴槤放題，上年爆到要上網預約先食到！酒店今年提早開鑼，過20款榴槤甜品及多數當造水果任食，即睇網友試食評價！

過20款榴槤甜品

每逢榴槤季一到，各款以榴槤作招徠的甜品在曼谷大行其道，榴槤糯米飯刨冰、雪糕、榴槤包等等，如果想一次過食晒各款榴槤甜品的話，那當然不能錯過曼谷特式榴槤自助餐！Baiyoke Sky的榴槤放題之所以備受網民推祟，皆因店內榴槤全部由專人即叫即開，保證新鮮，而且餐廳位於室內兼有冷氣，大人小朋友都食得開心！食物方面，單是榴槤甜品便有過10款，足以令花心榴槤控過足口癮！

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一年一度的榴槤水果放題2月有得食喇！（圖片來源：Ben Lai）

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當造生果任食！

除了榴槤甜品，現場亦提供數十款新鮮水果，及超過20款經典泰國甜品小食，包括港人最愛的芒果糯米飯及青木瓜沙律，不少網友表示，多食幾份榴槤、芒果糯米飯及當造生果便足以回本！雖然所有水果可以任叫，不過餐廳希望大家惜食，如果有客人浪費食物，餐廳會加收每位500泰銖，大家記得量力而為。

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除了榴槤，現場還有各式各樣的當造水果，好豐富。（圖片來源：Kwai_Ming_Chan）

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