【曼谷商場】日本激安殿堂Donki Mall進駐通羅區　開幕日期確定！

繼新夜市P15 Market 以及新商場The Market 登場後，座落於曼谷第二商區 Thong Lor 的 Donki Mall 終於正式開幕，主打日系風格，遊客到曼谷旅行又多一個好去處了。

建築特色也偏向日系風，在曼谷市內別樹一格。（圖片來源︰Donki Mall Thonglor@FB）

日本最大折扣連鎖店進駐曼谷

大家對曼谷的通羅Thong Lor區應該不感到陌生，全新商場Donki Mall 正正位於此區，以日系商品及餐廳為主打，令不少本地人及遊客都十分期待。Donki Mall 將於本週五 (22/2) 正式開幕，樓高5-6層，集美食、購物、娛樂於一身，引入多間日本品牌及食肆，務求打造出在泰國的「激安殿堂」。以「不用坐飛機也能有在日本逛街的感覺」為目標，在曼谷芸芸商場中別具一格，大家到曼谷旅行時不妨一去！

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商場附近還有文青蒲點The Common、著名芒果糯米飯小店Mae Varee Fruit Shop、宵夜美食廣場Sukhumvit Soi 38等，景點很多，遊客可一併計劃在行程中。（圖片來源︰Donki Mall Thonglor@FB）

DONKI Mall Thonglor 地址︰107 SoiSukhumvit63,Klongton , Neau,Wattana, Bangkok 10110（107 ซอยทองหล่อ 10 / ซอยเอกมัย 5 10110） 電話︰+66 (0)2 301 0451 預計營業時間︰6am-10pm （尚未確定） 交通︰BTS站Thong Lor或Ekkamai站，步行約 10-15分鐘 官網︰www.donkimallthonglor.com

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