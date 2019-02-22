【曼谷自由行】曼谷女生推薦　3間必試$100光療美甲店

好多人遊曼谷都愛揼骨，貪正宗泰式按摩夠便宜！而其實曼谷除了按摩、shopping、美食之外，還有女生最愛的美甲服務，CP 值極高！試過曼谷大大小小的美甲店後，以下3間是價格超化算的推介，只需400泰銖（約100港元）就可以做單色光療美甲，真心抵呀！

以華麗甲款聞名的Above tha nail，店舖空間闊落明亮，吸引不少當地明星幫襯。（圖片來源：Above the nail@FB）

1.華麗風星級美甲店 Above the nail

雖然是街坊價位，最低只需$100就可做單色光療美甲，但這間「Above the nail」是當地的美甲潮流ICON，只要到它的IG專頁，就可看到最新潮流美甲款式，而此店主打華麗女王風的Style，黑色、紫色+星雲圖案本受女生歡迎。美甲店格局高級，而且極受泰國當地女星歡迎，上官方IG就可見到很多女星美甲打卡照。雖然名氣甚高，但價錢則出奇地親民，除了最基本的單色美甲價錢只需$100，如做大理石、星雲等款式也只需加錢至500-800泰銖（約125-200港元）！同樣價錢在香港美甲店絕不可能！

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「Above the nail」很多都是當地明星客人，還會在網上分享漂亮美甲。（圖片來源：abovethenail@FB）

+ 5 + 4 + 3

Above the Nail 地址：M Place, Thonglor 13（next to Seenspace）Bangkok , Thailand 電話：+66 (0)2 712 6022 營業時間： 10am-9pm Facebook：Above the nail

受很多日本及韓國女生歡迎的美甲店，價錢便宜，而且環境寬敞舒適。（圖片來源：kaekai_salon@FB）

2.日韓女生最愛 Kaekai Salon

Kaekai Salon位處很多日本人群居的 Phrom Phong BTS站，就在 Sukhumvit soi 39 巷內。從外觀上看起來，完全是當地一間普通家庭式美容院般，甫進店內就見到掛滿綠色植物的白色空間，雖不算華麗，但比起同區的美甲店裝潢已很不錯。

因為美甲師的技術水準頗高、價格又便宜，除了深受當地人歡迎，還吸引很多日韓女生、甚至媽媽前去幫襯。美容院分上下兩層，下層是髮型店，美甲則在二樓，因為當地人再加上遊客都愛來幫襯，建議提早預約。

這美甲店的收費十分實惠，如做單色的手指光療美甲只需400泰銖（約100港元）、腳趾光療美甲也只是500泰銖（約125港元），同樣只需100港就可為雙手扮靚靚，很實惠。

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網上很多客人都指，美甲師會盡力滿足客人需要，畫上他們的心水花紋，必整又sharp又明亮的甲色迎合春、夏天。 （圖片來源：kaekai_salon@FB）

+ 7 + 6 + 5

KaeKai Hair & Nail Salon 地址：10/8 Soi 39 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua Wattana (1,071.25 mi) Bangkok, Thailand 10110 電話：+66 (0)81 912 1380 營業時間：7am-6pm Facebook：KaeKai Hair & Nail Salon

在曼谷名氣最響的美甲店Nail It TH，已經在購物中心和BTS站附近開有19家分店，十分適合當地OL隨時放工去美甲，遊客也十分容易找。（圖片來源：Nail It TH@FB）

3. 20間分店遍佈BTS站 Nail It TH

在曼谷要找最方便、最多分店的美甲店，一定要到「Nail It TH」！這間美甲集團最近遍佈在各大BTS站內，方便一眾OL放工後來美甲，故往往下班時間都擠滿人。美甲店店面以粉紅色裝飾作主調，少女味十足。

除了MRT Sukhumvit 和 Interchange 21 Tower 大樓分店，大部分美甲分店都開在 BTS 站內。因價格非常透明，每間店舖都在當眼位置貼上價目表，基本的單色光療美甲才200泰銖（約50港元），實在太便宜！要商業區找到200泰銖的美甲服務實在難求，故此大受歡迎，仲愈開愈多分店。

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基本的卡通人物花款也可以做到，收費350泰銖（約88港元）可變閃粉，畫花另外收費。（圖片來源：lilystg@IG）

分店遍佈BTS車站，目前共有20家分店。 （圖片來源：Nail It TH@FB）

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Nail It TH 地址：有20間公店，詳細地址可上FB查詢 電話：+66 (0)2 635 2552 營業時間：10am-9pm Facebook：Nail It TH

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