【香港好去處2019】最新六大活動賽車、花卉展、潑水節、梵谷館

每年3月、4月又是各大展覽活動舉行的日子，好似今個星期日喺中環舉行的「香港電動方程式大賽」，夠晒刺激、而每年一度的香港花卉展覽，就最啱龍友與打卡一族。另外4月又有藝術巨匠 Van Gogh Alive 的體驗展、以及移師荔枝角的泰國潑水節，大玩特玩齊齊濕身！所以話3、4月即使不外遊留在香港都大把嘢玩，記得mark實日子呀！

香港花卉展覽2019的主題花是「大紅花」，構思自「大紅花說願」。（圖片來源：互聯網）

01|「大紅花」做主題 香港花卉展覽2019

每年3月都是「香港花卉展覽」的大日子，為期10日的花卉展由康樂及文化事務署邀得200個本地、內地及海外花農園藝機構參展，推廣園藝和綠化意識。2018年的花卉展，就吸引逾70萬名遊人到場賞花。

今年花展主題花是「大紅花」，除此之外尚有各地花卉、盆栽、花藝擺設、園景設計可以欣賞；現場更有花卉售賣及其他園藝產品的銷售攤位，賞花之餘可以買回家慢慢欣賞。

▼按圖看更多去年香港花卉展覽相片：

+ 5 + 4 + 3

香港花卉展覽2019 展覽日期及時間 : 3月15至24日 9am-9pm 地點：銅鑼灣維多利亞公園 入場費 ：成人 $14；4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者（一名） $7 備註：逢星期一至五，60歲或以上長者免費參觀；殘疾人士及其照顧者免費參觀（每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠） 查詢：2601 8260

電動方程式賽車，對熱愛觀賞賽車的朋友，每年一度的盛大賽事！（圖片來源：Formula E Hong Kong@FB）

02| 中環海濱睇刺激賽車 2019香港電動方程式大賽

電動方程式大賽是熱愛觀賞賽車的朋友不能錯過的盛事！「2019香港電動方程式大賽」就在3月10日舉行，今年仍然選址中環海濱，天馬公園及摩天輪位置都有觀眾席欣賞賽事；但注意天馬公園觀眾席座位已售罄，現時只餘摩天輪觀眾席門票有售！

中環海濱旁邊，同時觀賞海景及刺激方程式賽車，令人雀躍。（圖片來源：Formula E Hong Kong@FB）

家庭親子樂 Allianz E-Village

除了觀賞賽車的Fans，其實現場還有嘉年華可讓一家大細狂歡！屆時在添馬公園及龍和道僻出「Allianz E-Village」，可讓家庭客或喜歡熱鬧的遊人一嘗電動方程式賽事的精彩活動，入場費亦只需$50。在 E-Village 內可欣賞現場音樂表演、娛樂節目、各式食品及飲品攤位；其中E-Race更有機會與電動方程式賽車手同場校量及與車手見面及簽名！由於「Allianz E-Village」門票不包括進入看台及賽道範圍，但可以在該區大電視現場追蹤賽車現況。另外，Kids' Zone 更提供家庭及小童娛樂的活動區， 一家大細都啱玩！

▼按圖看更多香港電動方程式大賽​相片：

+ 3 + 2

2019香港電動方程式大賽 日期及開放時間：3月10日 7am-6pm 地址：中環海濱 門票：（只餘摩天輪觀眾席） 成人$2,880、小童（5-12歲）及長者 $1,440、Allianz E-Village $50 （大小同價） 備註：凡於網上訂票，每人需付$10手續費 網址：www.hkformulae.com

流動體驗館ARTISANAL HUB近日在荃灣免費開放，展館面貌極似東京的teamLab。 （圖片來源：新世界集團 New World Group@FB）

03| 全港最大室內4K LED屏幕 勁似teamLab

teamLab的夢幻燈光裝飾藝術，吸引大家瘋狂打卡，如今荃灣竟然都有temaLab？最近流動體驗館 ARTISANAL HUB 在荃灣開幕，以體驗環保及可持續發展的可能性做主題。

這個數碼藝術館由新世界集團旗下團隊設計，將環保（GREEN）、健康（WELLNESS）、智能（SMART）和關愛（CARING）四大元素，融入今次展覽的主要意念。ARTISANAL HUB共有3個體驗區，先進入一個佈滿彩色裝置的打卡位，再進入短片體驗區，最後是親子互動遊戲區。

▼按圖看更多ARTISANAL HUB相片：

+ 3 + 2

流動體驗館 ARTISANAL HUB 日期：即日至3月14日 地點：荃灣青山公路荃灣段398號 D·PARK愉景新城 L1 費用：免費開放參觀

「梵高在世：多感官體驗展」將結合3000張畫作利用空間、嗅覺、觸角、味覺來展現梵谷的藝術真諦。（圖片來源：vangoghalive.hk）

04| 梵高多感官體驗展 展示逾3000張名畫

「梵高在世：多感官體驗展」即將在4月來港，屆時將有逾3,000幅畫作結合嗅覺、觸角、味覺等等五感，讓觀眾能以全新角度欣賞名畫。整個展覽如同穿梭時空，到訪阿爾勒、聖雷米，以及奧維爾，那些梵高曾經參與創作的地方，一同踏上梵高的旅程。現場逾3,000幅畫的影像將會投射到牆壁、柱子、天花板，甚至地板，讓參觀者慢慢欣賞。

▼按圖看更多梵高感官體驗展相片：

+ 2

「梵高在世：多感官體驗展覽」 開放日期：4月6日至7月7日 開放時間：星期一至四 10am – 9pm、星期五至日及公眾假期 10am – 10pm 地址：九龍灣常悅道18號富通中心1樓 門票：成人 $230、小童（4-15歲）及全日制學生 $190、4歲以下免費；家庭票（2成人+1小童）$550 網站：www.vangoghalive.hk 備註：凡於於網上訂票，每人需付$20手續費

香港密集式的招牌形成獨特的繁華街道氛圍。（圖片來源：街招 streetsignhk@FB）

05| 感受繁華香港 北角懷舊霓虹燈展覽

走過旺角、彌敦道街頭，抬頭望會見到一排排霓虹燈，光影交錯。霓虹燈是香港最具代表性的標誌之一，但因安全問題好多招牌已經強被拆下。如想一睹霓虹燈的美麗，可以到北角參觀由「街招 streetsignhk」舉辦的懷舊霓虹燈展覽，走進細小的鏡房內被一大堆招牌包圍，感受老香港情懷。

「街招streetsignhk」的創辦人Ken及Kevin，希望通過展覽讓公眾認識香港的招牌；室內200呎霓虹燈鏡房，可讓大家盡情打卡。裡面更有「一個招牌的誕生」親子工作坊，讓參加者可以自己招牌自己整，十分好玩。

▼按圖看更多街招 streetsignhk相片：

街招 streetsignhk 霓虹燈展 日期：即日 至 5月10日 時間：星期一 2pm-8pm、星期二至日 10am-8pm 地址：北角油街12號「油街實現」 詳情：FB：streetsignhk 「一個招牌的誕生」親子工作坊 3 月16日 2pm-4pm （工作坊1 Workshop 1） 4 月13日 2pm-4pm （工作坊2 Workshop 2）

一連6日的香港潑水節活動，將於4月回歸荔枝角街頭。（圖片來源：香港潑水節 Songkran HK@FB）

06| 一連6日 荔枝角再辦香港潑水節

香港潑水節今年4月再回歸，一連6日會在荔枝角D2 Place舉行，最好玩當然係潑水節巡遊、街頭水戰，還會有泰國街頭美食展、市集等等，還可以體驗泰國傳統服飾。

今次泰國潑水節市集共有70個大小店舖攤檔，主要以泰國美食為主。而在4月12日潑水節首日，更有開篷巴士巡遊及潑水節開幕典禮，而4月13日則有泰國僧侶主持浴佛慶典。

▼按圖看更多香港潑水節2018相片：

+ 7 + 6 + 5