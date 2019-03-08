【特價機票】曼谷、大阪、台中紅日短線遊機票　最平$787飛新加坡

4、5、6月都有公眾假期，就趁現時有特價機票優惠，快去搶購最平機票出國去！因為紅日日子不多，最適合來個短線遊，小編集合了三家航空公司優惠，最平在3月8日前購買新加坡航空來回機票，可享每位$787連稅機票價惠，不用$1,000就可以去新加坡真心好抵！

遊新加坡怎會錯過食招牌榴槤蛋糕卷、咖央多士等地道名物。（圖片來源︰Durian Mpire）

慶祝波音B787-10客機登港 二人同行機票激抵

為慶祝新加坡航空全新波音B787-10客機登港，航空公司推出了二人同行機票優惠，只限3月7至8日開賣！

今次優惠必須要二人同行，折實最平每位787港元（已連稅），所乘搭的波音B787-10 Dreamliner客機，更是全球第一個可客製化機上娛樂節目的航班，以咁平價錢就可以歎到新機服務，抵晒！

網址：https://www.singaporeair.com

▼按圖看最抵機票：

經濟客位最平每位787港元（連稅），必須二人同行，並在3月8日或之前預訂機票。

優惠機票必須在3月31日至4月16日，或4月22日至6月30日期間出發，並於7月5日或之前返港。

香港來回新加坡 清明節假期 ●請2日放5日 ●4月5日- 4月9日

佛誕假期 ●請3日放6日 ●5月11日-5月16日 （只適合放銀行假人士）

大阪快閃shopping兼食好嘢，爽呀！

Peach啟航7週年 推特價機票

Peach樂桃航空為慶祝今年7週年，特別於3月6日至8日推出特價機票，其中6月飛大阪連稅只需1,068港元，真心抵！

【發售期間】2019年03月06日00:00－03月08日23:59（香港時間）

【有效出發日期】2019年04月01日－2019年06月30日

香港來回大阪 端午節假期 ●請1日放4日 ●6月7日－6月10日

曼谷真係去幾多次都唔會厭，又係時候返鄉下喇！（圖片來源：Getty Images）

HK Express 台中最抵連稅$845！

廉航香港快運（HK Express）又推平機票，如想夾啱公眾假期找短線遊機票的話，最抵有來回曼谷、大阪、峴港及台中，其中最抵是香港來回台中機票，最平每位連稅只係1,008港元！

▼按圖看更多平機票：

香港來回台中 勞動節假期 ●請4日放7日 ●4月30日-5月6日

香港來回曼谷 佛誕假期 ●請4日放7日 ●5月8日-5月14日 （只適合放銀行假人士）

香港來回曼谷 端午節假期 ●請3日放6日 ●6月7日-6月12日

香港來回大阪 勞動節假期 ●請5日放8日 ●4月30日－5月7日