【日本機票優惠】香港快運新航線！平飛日本下地島178港元起

對熱愛出行日本的旅客來說又有好消息，因為香港快運將於7月開新航線！今次直飛宮古（下地島），仲要有優惠價，但究竟地下島在哪裡，又有何好玩之處？
最快7月19日開航
話說香港快運於facebook專頁上發佈了一張圖，並指將開新航線，並說：「咦咦咦～張圖做咩咁多個地方名嘅？因為我哋又推出全新航點喇！呢個地方喺日本，全年都咁和暖，畀您歎盡陽光與海灘，去潛水睇珊瑚一流呀！唔知您又估唔估到係邊度呢？即刻留言分享下啦！」讓一眾fans自己在圖中找出答案，不少人都猜「秋田」，但正確答案原來是「下地島」！
香港快運亦已經宣佈最新快今年7月19日開航，逢星期二、五、日出發到下地島，而由即日起至2月24日（晚上11時59分）期間，旅客更可以178港元起優惠價買飛，對熱愛日本的旅客來說可真是個好消息！（圖片來源：香港快運@FB）
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香港 (HKG) <> 宮古-下地島 (SHI) (當地時間)*
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航班編號
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航線
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出發時間
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抵達時間
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班次
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UO814
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香港 (HKG) >
宮古下地島 (SHI)
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08:40
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11:50
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星期二
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14:10
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17:20
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星期五、日
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UO815
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宮古-下地島 (SHI) >
香港 (HKG)
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12:35
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13:55
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星期二
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18:35
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20:05
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星期五
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18:50
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20:20
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星期日
下地島5大吸引之處
對港人來說，下地島這個地方雖然有點陌生，可卻是日本人熱門的國內旅行地點。當地最大賣點是陽光與海灘，下地島屬宮古島中其中一個島嶼之一，其餘3個為池間島、來間島和伊良部島，而且距離沖繩亦不算太遠，想計劃出行的你，不如看看有何吸引之處。
看著藍天白雲、清澈的海水，真是令人身心放鬆！（圖片來源：tc.tabirai.net）
01 砂山海灘
「砂山海灘」是當地一個著名的海灘，以灘上拱門形狀的巨石聞名，亦是不少旅行的熱門打卡點之一。特色是夕陽西下時，當巨石被照成紅色，更增添一份神秘色彩，攝影愛好者可不要錯過！
拱門形岩石的另一端就是美麗遼闊的大海。（圖片來源：matcha-jp）
砂山海灘
地址：沖縄県宮古島市字荷川取705
交通：宮古機場出發開車約20分鐘。
02 新城海岸
宮古島其中一個最熱門的水上活動就是浮潛，位於島嶼東岸的新城海岸是浮潛的熱點，因為該區海域集中了各式各樣的熱帶魚和珊瑚！很適合一家大小出行。
宮古島其中一個最熱門的水上活動就是浮潛，大家可不要錯過！（圖片來源：matcha-jp）
新城海岸
地址：沖縄県宮古島市字新城
交通：宮古機場出發開車約30分鐘
03 吉野海岸
除了浮潛之外，新城海岸附近的吉野海岸更是有名的海龜產卵地，漲潮時輕易看到可愛的海龜在海中游來游去，不過大家記得不要打擾到牠們。
在吉野海岸浮潛時如遇到海龜，記得不要打擾牠們。（圖片來源：matcha-jp）
吉野海岸
地址：沖縄県宮古島市城辺吉野
交通：宮古空港出發開車約30分鐘
04 東平安名岬
「東平安名岬」是宮古島東南端的美麗海岬，更於2007年時被列為日本國內名勝之一，白色燈塔更是打卡熱點，加上美麗的海岬背景，恍如日劇的主角！晚上無邊際的夜空更是觀星的好地方。
白色燈塔是熱門的打卡地點！（圖片來源：matcha-jp）
東平安名岬
地址：沖縄県宮古島市 城辺保良
交通：宮古機場出發開車約35分鐘
05 宮古島市熱帶植物園
植物園內栽培了約1,600種植物，是宮古島最大的植物園，園內種植了扶桑花、雞蛋花、九重葛等南國特有的花，另外也有木瓜、火龍果等水果、椰子樹、鐵樹等樹木，而且從宮古空港開車也只不過約10分鐘，非常方便。
植物園內栽培了約1,600種植物之多！（圖片來源：matcha-jp）
宮古島市熱帶植物園
地址：沖縄県 宮古島市平良東仲宗根添1166-286
交通：宮古機場出發開車10分鐘
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