【北海道美食】小樽六間地道美食CP值極高：烤魚、炸雞、迴轉壽司

北海道的小樽是以歷史感、異國感十足的港町出名。新鮮海鮮不在話下，但除此之外小樽的巷弄中更是藏著許多在地人光臨的人氣店家。這裡推薦 6家小樽在地美食，邊吃邊玩邊走邊喝，食遍小樽！

第一家：鮮味、甜味十足的平價迴轉壽司 「和楽」

改裝大正8年石造建築 氣派感十足的和楽，一進店內挑高的天花板明亮的落地窗，滿心期待想趕緊入坐大吃魚生……但不到12點竟然座無缺席等待區也坐滿等待的人潮。等了約30分鐘終於輪到我了！看著在眼前不斷轉動的各式生魚片料理，價格什麼的考慮都不考慮，所有想吃的全部先抓一盤來嚐嚐味道。如果想吃的種類不在轉輪上，桌上也有提供菜單跟點單紙，把想吃的寫在上面遞給師傅，不到1分鐘馬上送上你桌前，不愧是職人速度一等一。

新鮮度、甜度不在話下，每一盤都是入口即化美味。除了必吃的三文魚、舌拿魚外，秋刀魚也超級好吃！因為骨很多而所以不喜歡秋刀魚的我，因為太好吃了連續吃了兩盤 。除了生魚片外，迴轉壽司店的茶碗蒸也是必吃料理，暖暖充滿冷食的胃為後續戰做準備！

▼▼▼和楽的生魚片入口即化，壽司十分美味，按下圖看更多美食圖片▼▼▼

店名：和楽 小樽店 地址：北海道小樽市堺町3-1 交通資訊：JR小樽站 徒歩15鐘 (小樽運河附近) 營業時：11：00～22：00 平均消費：3000-4000日幣(含稅) 定休日：無

第二家：皮脆肉嫩多汁的炸雞料理「若雞時代NARUTO本店」

如果突然想吃炸雞，不用到麥當勞或肯德基，小樽有一家1952年創業，在地人常光臨的炸雞店「若雞時代」。菜單內容也很豐富，從炸雞、雞塊、豬排套餐到生魚片丼飯都有。每道都想點來吃，不過最後還是選擇名物半身炸雞定食。

服務生一端上半身炸雞套餐，炸雞的香味撲鼻，外皮炸得酥酥脆脆的讓人顧不得燙手先把雞腿往嘴裡塞。不柴非常軟嫩的肉質每咬一口肉汁就在嘴裡爆開，因為是用鹽與胡椒下去醃製所以每一口都很夠味。但是分量太大不趁熱吃的話……吃到雞胸的部分還是有一點柴(哭。所以一定要趁熱吃(重點

▼▼▼炸雞外皮炸得酥酥脆脆，雞肉肥而不腻，按下圖看更多美食圖片▼▼▼

店名：若雞時代 なると本店 地址：北海道小樽市稻穗3-16-13 交通資訊：JR小樽站 徒歩8分鐘 營業時間：11：00～21：00(最後點餐時間20:30) 平均消費：1200-1500日幣(未稅) 定休日：無

第三家：小樽特有B級在地美食，勾芡炒麵「桂苑」

問了GUEST HOUSE女將小樽有什麼必吃的美食，馬上推薦來小樽一定要吃的B級美食「あんかけ焼きそば」。也推薦她心目中第一名的あんかけ焼きそば「桂苑」。一進店內充滿老店的氛圍感，店內很寬廣座位也不少。菜單的部分不只有炒麵、餃子等中華料理，也有蛋包飯等洋食。

而あんかけ焼きそば到底是什麼樣的料理呢？登登～有沒有一種似曾相似的感覺ー什錦燴麵。看起來很簡樸的外表，裡面蘊藏著豬肉、蝦子、白菜、豆芽菜、蔥等許多食材，炒得焦香的麵條讓人差點忘記拍照就想快快開動。麵是我特愛的偏硬口感，勾芡的稠與麵條的口感配合得剛剛好，不用擔心吃到最後麵會變軟。

▼▼▼桂苑的勾芡炒麵十分有名，按下圖看更多美食圖片▼▼▼

店名：桂苑 地址：北海道小樽市稻穗 2-16-14 交通資訊：JR小樽站 徒歩4分鐘 營業時間：11：00～20：30 平均消費：800-1000日幣(含稅) 定休日：禮拜四

第四家：現抓現烤，肉質香甜細嫩多汁的烤魚「青塚食堂」

在台灣熱愛牛肉的我，到日本轉性變成超級愛吃魚，又新鮮又鮮甜想趁機把先前沒吃的份都補回來(笑 這裡推薦一家來小樽水族館必吃的魚料理「青塚食堂」。最最推薦的料理是現點現烤的特大烤鰊(にしん焼き)。



當你一點這道料理師傅就會在外面用炭火現烤，烤完後放上盤子並加上蘿蔔泥送到你面前，因為這個魚是出名的多刺，老闆還幫我把魚刺整條挑起(感動 口感就不用說了，肉質軟嫩、新鮮又鮮甜，搭配上蘿蔔泥根本就是天衣無縫的美味！ 而11月剛好是小樽シャコ(蝦蛄)的產季，因為長相不優所以連小樽人也不怎麼敢嘗鮮，雖然長得像蝦子但卻有著螃蟹的口感（但在一些壽司店裡卻是人氣的食材，所以口味真的見仁見智囉）。

▼▼▼青塚食堂現抓現烤海鮮鮮味十足，按下圖看更多美食圖片▼▼▼

店名：青塚食堂 地址：北海道小樽市祝津3-210 交通資訊：小樽水族館 徒步1分鐘 營業時間：10：00～20：00 平均消費：900~2500日幣(含稅) 定休日：不定休

第五家：小樽出產，濃郁的美感、清爽的口感必吃Cheese Cake「 LeTAO」

說到小樽伴手禮腦中馬上浮現「LeTAO」。以小樽市為中心擁有10家店鋪，而光在堺町通就有3家店舖且每一家販售的產品也不太一樣。而我到訪的是充滿異國風的LeTAO本店。1樓販售各式伴手禮、2樓是咖啡店、3樓是免費展望台。如果一人旅買一整盒蛋糕吃不完，但是有想試看看人氣第一名的原味雙層乳酪蛋糕，到2樓的咖啡店準沒錯，又能吃到蛋糕又能小歇一會，吃飽後又可以到3樓眺望小樽街景。我沒有很喜歡吃芝士蛋糕，但LeTAO的原味雙層乳酪蛋糕俘虜了我的胃。

由入口即化的生乳酪蛋糕與烤乳酪蛋糕所組成的2層蛋糕，套用官網的介紹「醇厚細膩，入口即化，每一口都是感動的奇蹟。」以為2層乳酪會讓口感有點沉重，但卻意外的綿密、輕爽而且不過甜。讓人想買下一整盒獨享的美味。

▼▼▼小樽人氣LeTAO Cheese Cake醇厚細膩，按下圖看更多美食圖片▼▼▼

+ 2

店名：小樽洋菓子舗ルタオ本店 地址：北海道小樽市堺町7番16 交通資訊：JR小樽站 徒歩10分鐘 (堺町通內) 營業時間：09：00～18：00 平均消費：840~1000日幣(含稅) 定休日：無

第六家：日式甜點控必吃，現烤熱騰騰的軟Q糰子「どらやき小羽茶」

會走進這家2018年8月剛開幕的どらやき小羽茶，完全是被飄出門外的香氣給吸引進去的。我非常愛吃日式糰子，但便利商店賣的都是冰冰冷冷的糰子完全吸引不了我。但這家賣是現點現烤的熱騰騰糰子，口味也非常豐富。



對我來說最美味的糰子是黃豆粉跟醬油口味，配上熱騰騰咬下去會牽絲的糰子，好吃！除了糰子外也有賣銅鑼燒，銅鑼燒的口味除了一般常見的紅豆餡外，還有抹茶、藍莓、巧克力、栗子等。聽說也很好吃，就當成是下回再訪的理由(笑。

▼▼▼現烤的熱騰騰軟Q糰子，按下圖看更多美食圖片▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

店名：どらやき小羽茶 地址：北海道 小樽市 堺町 2-3 交通資訊：JR小樽站 徒歩12分鐘 (小樽運河附近) 營業時間：10：30～18：00 平均消費：200日幣(含稅) 定休日：禮拜二

比起小樽運河，這些讓人食指大動的美味反而成了我再訪小樽的理由。

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