【日本星巴克】東京5間特色Starbucks　同閨蜜去朝聖打卡！

Starbucks在日本有上千間分店，每一間都是獨立設計，配合當地的環境和歷史文化，讓每間分店都有不同的建築風貌及氛圍。今次為大家選出東京5間最靚最有特色的Starbucks，有機會一定要去朝聖打卡！

日本有很多間Starbucks，每一間都有獨特的風格。（圖片來源：GettyImages）

01 | Starbucks Reserve Roastery

最近日本首間東京烘焙工坊「Starbucks Reserve Roastery」開幕，烘焙坊一共有4層，由日本著名建築師隈研吾設計，裡裡外外的裝潢都別樹一格。有別於一般Starbucks，烘焙坊內使用的是頂級專業的儀器，店內還有全球最大的巨型銅製烘焙機，熱愛咖啡的你絕對不能錯過！

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Starbucks Reserve Roastery有4層，每一層都有不同的主題，分別是咖啡、茶飲、酒吧和頂樓的活動區。（圖片來源：Starbucks官網）

STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO 地址：東京都目黒区青葉台2-19-23 營業時間：星期一至日 7am - 11pm 交通：池尻大橋駅東口/中目黒駅，步行約14分鐘

02 | 上野恩賜公園店

上野公園是著名的賞櫻名所，鄰近有東京藝術大學、國立博物館和美術館，是個結集了當地文化藝術的地方。而園內的Starbucks分店亦充滿藝術氛圍，店內更擺放了藝術品，當中還有不少是東京藝術大學的畫作。

有別於其他咖啡店，這間分店有69個開放式座位，讓客人在享用咖啡的同時可以欣賞大自然，櫻花季時更可以同時賞櫻呢！

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在上野公園逛得累時，可以到公園的Starbucks休息一下。（圖片來源：GettyImages）

上野恩賜公園店 地址：東京都台東区上野公園8-22 營業時間：星期一至日 8am-9pm 交通：上野駅 /公園口，步行約7分鐘

03 | 川越時鐘小路店

有「小江戶」之稱的川越，是很多旅客到東京必訪的近郊景點，而這間分店是2018年3月才開幕，用埼玉縣產的杉木建成，從外看起來像是日式町屋，完美融入了這個「小江戶」。店內還有一個小庭園，充滿日式風情。夏天坐在庭園裡聽著被微風吹響的風鈴、再喝杯冰咖啡，過個休閒的下午吧！

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川越鐘つき通り店 地址：埼玉県川越市幸町15-18 營業時間：星期一至日 8am -8pm 交通：本川越駅，步行約19分鐘

04 | 鎌倉御成町店

鎌倉分店看起來其貌不揚，但其實大有來頭！咖啡店的前身其實是日本漫畫家横山隆一的宅邸，經改建而成了現在的Starbucks分店，而內裡更保留了很多舊宅的原素，例如屋內的日式庭園，連原本的櫻花樹、紫藤架和水池都保留下來，所以大家來這裡可以賞着紫藤花邊歎咖啡、邊感受鎌倉的詩情畫意，連日本網友都讚這是日本最美的Starbucks。

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這間咖啡店其實是由日本漫畫家横山隆一的宅邸改建而成。（圖片來源：じゃらんニュース）

鎌倉御成町店 地址：神奈川県鎌倉市御成町15-11 營業時間：星期一至日 8am -9pm 交通：乘江之島電車到鎌倉駅，步行約4分鐘或JR鎌倉駅西口，步行約5分鐘

05 | 青森弘前公園前店

雖然這家不在東京，如果大家打算到青森，就絕對不能錯過這間分店！這間Starbucks就在賞櫻名所弘前城公園的附近，是由1917年陸軍第八師團長官舍改建而成，是日本第2間有登錄有形文化財的店舖。

下次來到青森，逛弘前城逛到累的話可以到這間Starbucks坐坐，感受一下大正時代獨有和洋合壁的風情吧！

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這間Starbucks的前身是陸軍第八師團長官舍，歷史悠久。（圖片來源：じゃらんニュース）

弘前公園前店 地址：青森県弘前市上白銀町1-1 營業時間：星期一至日 7am -9pm 交通：中央弘前駅，步行約18分鐘

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