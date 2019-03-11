【曼谷住宿】獨遊泰國背包客必試！六間超就腳、人氣青年旅館推介

「歡愉與熱鬧」是曼谷的代名詞，過去十年，在蓬勃都市發展的曼谷中，許多消費型態以及城市觀感已漸漸改變，然而，全球化潮流湧進曼谷，現在街道上，不只百貨公司林立，特色咖啡廳也一間接著一間開，漸漸地，曼谷不再只是海灘度假，更發展出不同的曼谷住宿型態，也吸引了更多的曼谷背包客前往。 在泰國，不只能逛水上市場、品嘗當地美食，還能到清邁來趟歷史之旅，一人遊泰國已成了人生必做清單之一，因此，今天小編要不藏私推薦曼谷住宿給熱血曼谷背包客們，一人遊曼谷也超簡單，CP值堪稱最高！

箱內背包客旅館（In a Box Hostel）

箱內背包客旅館 (In a Box Hostel)－公共空間超正的曼谷住宿（Instagram＠arthur986）

箱內背包客旅館鄰近BTS帕亞泰站，步行只要五分鐘，最吸引人的是，這間曼谷青旅的公共空間超誘人，有簡易廚房、大餐桌與挑高客廳，不僅寬敞，還有長型沙發和抱枕，根本是超推薦的曼谷住宿！

這間曼谷住宿床位舒適乾淨，且位置未靠近大馬路，因此晚上也不會有太多的噪音干擾，早上有提供簡單的早餐，青旅位置在交會處，到哪裡都方便，尤其到機場也只需40分鐘，完全是性價比極高的曼谷青旅推薦之一！

小編偷偷說：箱內背包客旅館的合宿床位無床簾哦！

價格：約$80港幣/人 訂房網評價：8.9/10 agoda 地址：55/39 Soi Kolit, Phayathai Road, Ratchathewi, 帕度萬, 10400 曼谷, 泰國 交通：BTS帕亞泰站步行5分鐘 附近景點：湯普生博物館、杜莎夫人蠟像館

波希帕亞泰旅館（The Posh Phayathai）

波希帕亞泰旅館（The Posh Phayathai）（圖片來源：Agoda）

曼谷住宿推薦之一的波希帕亞泰旅館，位在曼谷帕度萬，房間採原木設計，即使在曼谷這種濕熱的天氣底下，床舖也超乾爽舒服，且不管你是早班機還是晚班機，24小時皆可入住，完全是曼谷背包客的一大福音！

此間曼谷青旅在每個床位皆附有毛巾，床頭還有小櫃子可鎖，也另外有大櫃子可鎖行李，地點更是方便，旁邊就是7-11，晚上想買點小酒到頂樓的露台喝酒享受仲夏夜也沒問題！

小編偷偷說：此間曼谷青旅頂樓的公共空間還有24小時的咖啡機跟可樂機哦！

曼谷背包客推薦的理由還有一個最吸引小編的即堪稱五星級等級的平價版自助早餐，不僅有生菜沙律，還有多士可以夾熱狗蛋，更值得驚呼的是，如果你不想吃太陽蛋，還能點現做的奄列！如此CP值爆表的曼谷青旅不住怎麼行！

價格: 約$140港幣/人 訂房網評價：9.1/10 agoda 地址：55/21-23, Phayathai Rd., Phayathai, Ratchathewi, 帕度萬, 10400 曼谷, 泰國 交通：BTS 帕亞泰站步行5分鐘 附近景點：水門市場、Central World購物中心

曼谷庭院青年旅館（The Yard Hostel Bangkok）

曼谷庭院青年旅館（The Yard Hostel Bangkok）擁有大庭院的愜意曼谷住宿（Instagram＠theyardbangkok）

曼谷庭院青年旅館位於披耶泰，最大特色是有一個大庭院能夠愜意地放空享用早餐，也可在吧枱喝一杯和其他背包客聊聊天，氣氛很好，此外，這間曼谷青旅位於住宅區內，環境悠閒靜謐，晚上還聽得到蟬鳴鳥語聲，是間曼谷背包客住過都推薦的曼谷住宿！

此間曼谷青旅雖不算是在曼谷市中心，但也有BTS可以到，此外，旅舍還有提供腳踏車可以讓旅人騎著車到附近逛逛，深入當地生活。更值得一提的是，庭院青年旅館的服務都很溫暖貼心，有旅客是晚班機回台，退房後也能夠寄放行李，還可使用淋浴設備、幫你叫計程車，還會體貼地提醒到機場的實際車費，以免被騙，看到這，應該有不少曼谷背包客已心動，這就是一人在外最需要的曼谷住宿啊！

小編偷偷說：庭院曼谷青旅有提供沐浴用品，但未提供毛巾、牙刷、牙膏，記得要自行準備哦！

+ 3 + 2

價格: 約$130港元/人 訂房網評價：9.0/10 agoda 地址：51 Phahonyothin Soi 5 , Phahonyothin Rd., 披耶泰, 10400 曼谷, 泰國 交通：BTS靶場站步行9分鐘 附近景點：勝利紀念碑

好日子青年旅館（Good Day Hostel）

好日子青年旅館（Good Day Hostel）－散步便可到水門市場的曼谷住宿（Instagram＠mcooper_bb）

好日子青年旅館不僅鄰近機場快線帕亞泰站，曼谷必逛之一的水門市場也是步行10分鐘就能到，此外，在曼谷青旅Good Day Hostel附近也有不少泰國必享受的按摩SPA店，逛完市場，去按摩享受一下啱啱好！

此曼谷青旅是附有床簾的獨立床位，旅社一樓是咖啡廳，早上點杯咖啡看著窗外的熙嚷人潮，也是一種旅行愜意。此外，路口就有7-11和藥妝店，青旅內也設有24小時的免費WIFI，退房後一樣能寄放行李，可說是應有盡有的曼谷住宿！

小編偷偷說：好日子有提供公共廚房，公共空間也有電視可以看哦！

價格: 約$150港幣/人 訂房網評價：9.2/10 agoda 地址：1/13 Phetchaburi 15, Phetchaburi Rd., Rajthevee, 帕度萬, 10400 曼谷, 泰國 交通：機場快線帕亞泰站步行10分鐘 附近景點：水門市場、愛侶灣四面佛

佳一咖啡吧青年旅館（Good One Hostel & Cafe Bar）

佳一咖啡吧青年旅館（Good One Hostel & Cafe Bar）－可講中文的曼谷住宿（Instagram＠goodone.hostel.cafe.bar）

佳一咖啡吧青年旅館位在BTS崇儂西站附近，出站只須走路兩分鐘即可到，此曼谷住宿離潑水節席隆戰場非常近，很適合想要體驗泰國特有潑水節文化的朋友，附近還有7-11及一些路邊攤，潑完水也不用怕肚子餓！

此曼谷住宿進出有門卡且有電梯，整體而言很安全，房內也有置物櫃可放個人用品，專為背包客設計的獨立床位有床廉、衣架、小檯燈，曼谷青旅佳一咖啡吧採用全白簡潔設計，空間也算寬敞，不會有壓迫感，也是間曼谷背包客推薦的曼谷住宿呢！

小編偷偷說：曼谷住宿佳一咖啡吧鄰近silom路，晚上不會吵雜，整體居住環境很靜謐！

價格:約$130港幣/人 訂房網評價：8.8/10 agoda 地址：439/10 Narathiwat road, Silom, Bangrak, 挽叻縣, 10500 曼谷, 泰國 交通：BTS崇儂西站步行2分鐘 附近景點：曼谷民俗博物館、倫披尼公園

S1青年旅館（S1 Hostel）

S1青年旅館（S1 Hostel）－坐擁天空花園的曼谷住宿（Facebook＠S1hostel Bangkok）

S1青年旅館位於曼谷沙吞，善用公車，可到皇宮、暹羅廣場等知名景點，旁邊還有間7-11，頂樓的休息空間更是富有巧思，有創意地打造成一座有天空花園的曼谷住宿，住客都說到頂樓天空花園放空喝啤酒，絕對是這間曼谷住宿必做之享受！

在曼谷不少會有點擔心酒店維安的問題，此曼谷住宿S1 Hostel出入都須用電子扣鎖，安全管制良好哦！附近機能也不錯，還有小夜市可以逛！

小編偷偷說：曼谷住宿S1 Hostel退房後會提供行李免費寄放，領取時要附上寄放時給的序號卡才能領取，管制一點也不馬虎哦！

價格: 約$80港幣/人 訂房網評價：8.1/10 agoda 地址：35/1-4, Soi Ngamduplee, Rama4 Road , 沙吞, 10120 曼谷, 泰國 交通：MRT倫比尼站步行10分鐘 附近景點：Benjakiti公園、倫披尼公園

旅行的奧妙就在轉角遇見的溫暖人情、旅途聽聞的趣聞軼事、秘境探訪的興奮激動，千禧時代掀起一波出走潮，世界各地散佈著各國背包客，曼谷也晉升回背包客清單之一，今天小編不藏私地公開了6間必住曼谷青旅，自己看了也好想立即買張機票飛去，下次可別再說曼谷住宿沒有優質的，這六間CP值超高，不住可惜啊！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【曼谷單人住宿推薦】一人獨遊曼谷該住哪？小編報你知！】