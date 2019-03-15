【深圳蟲洞市集】限定3日！回憶雜貨店、實驗劇場N個藝文攤檔任玩

深圳第一個「蟲洞市集」來了，只在3月22日至24日開3日！這裡是腦洞大開的遊樂場——有販賣童年記憶的時光雜貨店、深圳獨家的「集裝箱旅館」、20多家美食和創意小舖、街頭藝人的低吟淺唱、探索未來的科技演講…每日都有唔同的表演。穿越「蟲洞」，來到深圳這個為你打造的「平行時空」，逃離單調枯燥的日常吧！

蟲洞市集現場（深圳微時光提供）

期間限定，只在3月22至24日期間開放，就在最無聊的3000㎡廠房空地，搭建一個用腦洞大開「快閃遊樂園」，至適合影靚相打卡、同Friend子gathering、思考人生…總之，盡情Hea、盡情歎就OK！

販賣童年記憶的雜貨店

這一次，最爆的打卡位「幕後策劃」——舊物倉，帶着風靡北上、驚豔了廈門文創圈的舊物情懷，第一次來到深圳！AD鈣、白兔糖、爆炸糖…在時光雜貨鋪裡統統都能找得到！還有好多好多玩具，每一件都能勾起童年的回憶。現場還搬來了70、80年代的一些舊物，比如舊式時鐘、電話、樟木箱、遊戲機、單車…特別是遊戲機劇場裡的紅白機，這些都是童年回憶！俄羅斯方塊、孖寶兄弟、魂斗羅、忍者龜…諗返起細個Weekend放假同班同學仔打機，超開心！仲有復古照相館，還原家庭相冊裡泛黃照片的場景，真想叫埋屋企人過來，cosplay一下當年的合影！

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只存在3日的「集裝箱旅館」

「荒誕旅館」是一個只存在3天的「集裝箱旅館」，深圳只此一家，是「避世」的絕佳選擇。狂歡是一群人的孤單，孤單是一個人的狂歡？Whatever，這裡只屬於你。可以拉開簾子以「上帝視角」審視熱鬧的窗外燈火，也可以兩耳不聞窗外事，一心專注影相打卡。只開放3晚，你會是那個幸運兒嗎？

20+美食和創意小店

在深圳頗具名氣的日式燒烤店——鳥酎居酒屋，滋滋滋的烤串燒聲音、撲鼻而來的香氣，在這分分鐘入夏的深圳，一邊逛市集一邊吃串燒，還有更愜意的事嗎？殷發宵夜公司，超級有味道的裝修，復古桌子簡直就是小時候大排檔的陳設。經典粵菜，五指毛桃燉湯、砵仔糕、牛雜、糖水等等，都是地道廣東口味。仲有其他美食等你打卡：由前衛藝術家開創的Life on Mars、而然集的星空朱古力、蛋糕卷、湯飲，簡直好看到唔捨得咬落去。一於過去食返夠本！

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微縮景觀場景重現——第七私好空間、很不老實很有想法的——老實膠袋、小女生們最喜歡的手帳市集——深手集、設計師潮牌——FHBENNINS…在深魚滑板還可以體驗極限運動！如果你也是滑板愛好者，歡迎來切磋技藝，現場也會展出各式各樣的特色滑板，睇中的話還可以買！還有Busker現場演奏街頭音樂，手指撥動吉他弦，音樂緩緩響起，立即引來了一班迷弟迷妹！約埋三五知己，入夜一齊去體驗，這種露天式演唱會，是再舒服不過的。別說我沒告訴你，聽說她每週都會定時定點演出，如果喜歡她的音樂，那就千萬不要錯過。

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最好玩的書展分享會

睇書都可以好玩過癮？冇錯。由知名雜誌人、曾任《新週刊》主筆、創意總監——令狐磊策劃的「一日一書特別展」。3月，最會玩的讀書人推薦的30本書，只為換你一句：「從來沒有見過這樣的書，有意思有意思！」不僅如此，現場還將邀請兩位知名設計師：朱贏椿、小磯裕司帶來的設計分享會。如果最近有睇完《流浪地球》和《銃夢：戰鬥天使》，試圖想像過未來我們的地球將是怎麼樣，「藍貓淘氣三千問」隨時候命，一切問題都交給大咖們來解答。

中國版Ted演講經驗分享、實驗劇場

這次活動仲邀請到號稱「中國版TED」、星際IP的「造就演講」團隊，跟大家討論基因工程和超級人類、AI與虛擬實境的願景——甚至還有單身的問題。「造就」是誰？這是一支堪稱「中國版TED」的團隊，12個城市，200+場劇院式演講，800+位全球各領域的行業大人物，擁有40億+次的線上曝光。他們一直活躍於北京和上海，這是他們第一次南下。以一個全新的姿態，開啟深圳講座圈的「科技元年」。

《殺戮之神》來了！話劇聽落有點小眾而且悶，你以為平平無奇，但造能出現在這個腦洞這麼大的地方嗎？深圳實力派網紅劇社「爪馬戲劇」，帶來最新創作的作品《殺戮之神》，這是他們2019年第一次亮相。當然，賣點在於超近距離的觀看體驗！出乎意料的的舞台小機關、還能清楚看到每個演員臉上細微的表情…等着被演員的演技折服吧！「漂浮劇團」的演繹又是另一種全新感受，互動式的即興表演，歡迎喜歡戲劇的朋友來即場飆戲。

《殺戮之神》來了！話劇聽落有點小眾而且悶，你以為平平無奇，但造能出現在這個腦洞這麼大的地方嗎？深圳實力派網紅劇社「爪馬戲劇」，帶來最新創作的作品《殺戮之神》（深圳微時光提供）

蟲洞市集的所在地——高北十六，本身就是深圳有名的網紅基地，隨便一度都可以影到靚相。帶大家逃離到這樣一個放鬆的地方，是不是很「給力」呢？不無論如何，「逃離」並不是逃避，生活還是要繼續。希望這個腦洞遊樂場能幫助大家在開啟新生活的路上，踏出第一步。

蟲洞市集（深圳微時光提供）

蟲洞市集 日期：2019年3月22日至24日 地點：高北十六創意園．西廣場 地址：深圳市南山區高新北路六道16號 交通 自駕、的士：導航請搜索高北十六創意園，園區東停車場、附近昱大順科技園可停車 公交：請搭乘至科苑北環立交公交站，步行150米 地鐵：1號線至高新園B出口，步行至公交站大沖；搭乘M109至科苑北環立交公交站，步行150米

按圖看深圳蟲洞市集詳情▼

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】