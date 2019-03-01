【深圳櫻花地圖】勁近！一文睇晒9大賞櫻集中地　極詳細交通攻略

喜歡賞櫻花的朋友，唔駛去日本，唔駛去武大！深圳就有好多賞櫻花的地方，而且每個區都有，趕緊跟小編一齊睇！ ＊下文門票收費以人民幣為單位

1. 龍華區：觀瀾山水田園國際櫻花節

作為深圳最大的賞櫻聖地，觀瀾山水田園絕對不可錯過。觀瀾山水田園一年一度的國際櫻花節，已經成為深圳人春天必到打卡點。新年期間，更是人滿為患。遠離了北國寒冷的氣候，在溫熱的天氣下賞櫻花可謂美哉。除了賞櫻以外，還有很多其它的活動，例如火鍋溫泉，東巴許願風鈴、摔碗酒，都值得打卡。

觀瀾山水田園櫻花攻略 地址：深圳市龍華區觀瀾君子布環觀南路 票價：45元起 公交： 1. M354深圳北站直達山水田園門口 2. M339清湖地鐵站直達山水田園門口 3. 300A到新田總站轉M288、M354、M339到山水田園門口 4. 370到新田總站轉M288、M258、M354、M399到山水田園門口 備注：山水田園門口公交站台名為「君子布村口、興發路口」 地鐵： 1.廣深港高鐵段到深圳北站可乘坐地鐵4號綫到清湖地鐵站下車（全程5站），轉乘公交車M339直達山水田園門口 2. 深圳市內乘坐地鐵4號綫到清湖地鐵站再轉公交車M339直達山水田園門口

2. 龍崗區：求水山公園．龍之谷

龍崗的求水山公園春色正濃，公園裡面的龍之谷分為A區和B區。行走其中，就像穿越到了侏羅紀時期。粉的、白的、紫的、紅的，深淺層疊、濃淡相宜的櫻花在枝頭搖曳。行走春日的櫻花間，彷佛置身於動漫世界，而且晚上還有浪漫的燈光展。

求水山公園龍之谷櫻花攻略 地址：深圳市龍崗區南灣街道南嶺村（近南嶺花園） 公交：b741路至求水山公園站、e2路至南嶺花園總站、822路至大世界水山緣站 票價：大人＋小童45元

3. 大鵬新區：鵬城美麗鄉村櫻花谷

走進鵬城美麗鄉村櫻花谷，就好像來到櫻花王國，滿體飛舞的櫻花盡顯春意。每年的大鵬百花節是大鵬旅遊的火爆景點，除了櫻花，還有遼闊的油菜花、格桑花、向日葵花田、荷花等多種觀賞類花種。超多的花朵在春天開放，趕緊約朋友一起去打卡吧！

大鵬新區：鵬城美麗鄉村櫻花谷（深圳吃喝玩樂提供）

鵬城美麗鄉村櫻花攻略 地址：深圳市大鵬所城東門 鵬城美麗鄉村內（自駕導航：大鵬所城P4停車場） 公交：從市內至大鵬中心站，轉乘M471、M457、B753到大鵬所城站下車即可（亦可搜索百度大鵬所城查詢乘車路線） 票價：19.9元起

4. 羅湖區：梧桐山好漢坡櫻花

梧桐山的櫻花分佈較為隱秘，如果不仔細找是找不到的。在好漢坡兩側種植了寒緋櫻、鐘花櫻、浙閩櫻800多株。大、小梧桐停車場、岔路口、蝴蝶谷一帶的路邊與荒坡亦加種了100多棵日本櫻花與晚櫻，令春天的梧桐山儼然成為一幅花海。一邊爬山一邊賞花，實在是一大享受。

梧桐山櫻花攻略 地址：深圳市梧桐山 交通：建議由梧桐山風景區北大門（即大望村入口）進入 自駕：在導航軟件中搜索梧桐山西北門即可導航至目的地，節假日時要特別流意梧桐山周邊容易擁堵的道路和交通管制資訊 公共交通出行：目前還沒有地鐵直達梧桐山，建議採用地鐵轉公交的方式 1. 乘坐地鐵 3 號線至曬布站，從 A1 出口出站，在前方找到東門 ④ 公交月台，然後乘坐 211 路公車至終點站即可 2. 乘坐地鐵 2 號線或 5 號線到達黃貝嶺站，從 D 出口出站，往前走一小段路即可找到黃貝嶺地鐵站 ① 公交月台，然後乘坐 M445 路到梧桐山市場站下車即可 門票：免費

5. 羅湖區：仙湖植物園

仙湖植物園是深圳有名的網紅打卡點，一年四季都可以欣賞到各種各樣的花卉。在桃花園區域有雲南冬櫻、寒緋櫻、廣州櫻等，現在也正是盛放的季節。

仙湖植物園仙湖化石森林桃花園攻略 地址： 蓮塘仙湖路160號仙湖植物園內 交通：乘202路；220路；382路到仙湖植物園公交站下車 地鐵二號線或地鐵五號線（蛇口線或環中線）黃貝嶺站D口，從黃貝嶺公交站坐220或382路公交前往仙湖植物園站下車即可 門票：15元（有部分登山小路進入園，但請用行動支持購票入園）

6. 坪山區：聚龍山公園櫻花谷

聚龍山生態濕地公園規劃總面積約113萬平方米，據說是全國最大的濕地公園，櫻花谷是其中一個景點。聚龍山櫻花谷是深圳唯一不收費的櫻花園，面積有22000平方米。這裡種植的櫻花有廣州櫻和中國紅兩種，廣州櫻有773株、中國紅有178株。除了櫻花，聚龍山公園還有其他不少的花卉種類。成片宮粉紫荊，粉的、白的、淺紫的…看得眼花繚亂。

坪山區：聚龍山公園櫻花谷（深圳吃喝玩樂提供）

聚龍山公園櫻花攻略 地址：深圳市坪山區青松路聚龍山公園（近南門） 開放時間：5：00－20：00 門票：免費 公車： 聚龍山公園南門「聚龍山公園」站 途經公交有B675、B884、M327、M440、M443、M497（原高峰88）等 聚龍山公園北門「聚龍山公園北門」站 途經公交有M325路、M384路、M439路、B850路、B884路、B950路等 地鐵： 乘坐地鐵3號線到「雙龍站」A出口，在「雙龍地鐵地鐵站①」乘坐M497到「聚龍公園」站下車即可 自駕： 直接導航到「聚龍公園正門」或者「聚龍公園北門」即可 正門就是南門，南門、北門和東門都有免費泊車位 小貼士 1. 聚龍山公園有東西南北四個門，櫻花谷距離南門最近 2. 公園很大，建議入園的時候拍一張公園導覽圖（即平面示意圖）

7. 福田區：蓮花山公園

蓮花山以深圳的市花勒杜鵑而出名，不過這裡一年四季也少不了各種各樣的花。公園裡的福建山櫻花現在也正適逢開花季節。

蓮花山公園櫻花（深圳吃喝玩樂提供）

蓮花山櫻花攻略 地址：深圳市福田區紅荔西路 門票：免費 公交： 從羅湖口岸、火車站出發：可乘坐25路至蓮花山公園站300米 從機場出發：乘坐338路至蓮花北村站步行600米 其他途經公車：10 14 15 25 35A 38 41 54 60 65 71 107 111 K105 235 236 237 350 374 383 391 地鐵：地鐵龍崗線（3號線）少年宮站F1出口（直走400米到正門或直走10米右轉上台階到風箏廣場）

8. 南山區：深圳野生動物園

深圳野生動物園不僅能觀賞到各種珍禽名獸，還能欣賞到美麗的寒緋櫻。動物園裡的櫻花園裡美景如畫，隨便一拍都是一幅美景。

深圳野生動物園攻略 地址：廣東省深圳市南山區西麗湖路4065號 門票：200元 公交：101路，104路

9. 寶安區：深圳海上田園

海上田園櫻花藝術節正進行得如火如荼，園內集聚了數十種國內外櫻花品種。粉色浪漫的櫻花視覺盛宴，粉的、紅的、黃的櫻花林，超靚！賞櫻花的地方在這裡，小編已經圈出來了，各位不要走錯。除了賞櫻花，園內還有很多浪漫唯美的主題活動，例如油紙傘、熱氣球、風車童話園、侏羅紀恐龍、佤族風情舞等。

深圳海上田園櫻花攻略 地址： 深圳市寶安區民主大道 公交：乘坐B931路，337路，338路，652路，779路，M331路，E14路 地鐵：11號線（遊客乘地鐵11號線在沙井地鐵站D出口步行至公交月臺換乘652或B931到海上田園） 自駕路線： 自駕黨的「路癡型」朋友們也可以打開內地三大導航軟件（百度、騰訊、高德），搜索海上田園，即可到達

櫻花的花期一般是2至3月，所以現在就是最好的賞花時間。最近深圳的天氣也不錯，趕快一起踏青賞花吧！

【本文獲「深圳吃喝玩樂」授權轉載，微信公眾號：szhen168】