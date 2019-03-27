【韓國減肥】韓星金申英減肥秘方大公開！5招怒減 34KG 不反彈

很多人已計劃趁復活節連假外遊，旅行怒食必不可少，只不過怒食過後，即將就是夏天，不少女生應該會為此苦惱。韓國搞笑藝人金申英原來曾經是個大胖子，經過一番努力成功甩走34KG，大家不妨參考一下她的減肥5大原則，為夏天來臨前做足準備吧！

金申英初出道時體重高達78KG，身高只有152CM的她看起來十分大隻。（圖片來源︰NAVER）

01. 少食多餐

金申英在飲食控制上採取少食多餐原則，每一日吃足五餐，中午晚三餐外，其餘兩餐更會進食杏仁、豆乳、蘋果等小吃。她的餐單盡可能低鹽低油低糖，蔬菜部份可按個人喜好選擇，使用汆燙或少量橄欖油炒熟。肉類方面，雞胸肉以外，則可以吞拿魚、清蒸魚或豆腐代替，愈清淡效果愈好。

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早餐前(9AM)︰先飲用一杯高蛋白奶昔補充體力。（圖片來源︰Pinterest）

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02. 每日運動2小時

雖然工作忙碌，但金申英仍會抽空做運動，她首推帶氧運動配搭健身動作，這樣才能瘦得均勻。如果太忙，亦可在家中進行踢腳、扭腰拉筋等小運動，堅持每天也要動一動！

本來一直不太介意自己肥胖，直到醫生跟她說：「你再這樣肥下去，10年後就會死。」令她終於下定決心減肥。（圖片來源︰Pinterest）

忙絕對不是懶惰不運動的藉口，在家也能動起來！（圖片來源︰JTBC）

03. 每日2L糙米水

有減肥經驗的女生都會知道，多喝水是減磅關鍵，而金申英每天就會喝2L的糙米水，皆因糙米水有效幫助腸道消化、改善便秘、補脾胃，同時加快新陳代謝並穩定血糖，好處多多。

減肥或脾虛者亦可飲用糙米水補充營養。（圖片來源︰Pinterest）

不少韓星如朴信惠、T.O.P也是靠糙米水減肥。（圖片來源︰Pinterest）

04. 甜食替代法

減肥最大天敵往往就是甜食，只要戒到糖便事半功倍。金申英表示自己饞嘴時，例如很想喝汽水，她便會用氣泡水加梨汁止口痕！至於想食雪糕又點算？她會把葡萄汁冷凍成冰條！以上這些小作弊法，既能滿足對甜食的慾望而又不會致胖，一舉兩得。

減肥期間可靠氣泡水一解嗜甜之苦！（圖片來源︰Pinterest）

體重由78KG減至44KG，碼數由XL變S啊！（圖片來源︰NAVER）

05. 真餓VS假餓

金申英表示減肥期間最難抵抗就是口痕，所以一定要分清楚「真餓」與「假餓」的分別！什麼都想吃的時候就是「真餓」，只想吃零食、薯條、PIZZA或某些特定食物時就是「假餓」，如果是後者的話，記緊要努力克制，多喝幾口水、增加胞腹感，最重要是讓自己恢復理性，忍一忍便可以制止食慾。

減肥後的金申英與AOA雪炫(左)站在一起身型竟差不多！（圖片來源︰NAVER）

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