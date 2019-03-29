【深圳美食】海鮮控必試7kg重小龍蝦七宮格鍋　限時食完仲有折！

有冇見過一堆坐住UFO嚟嘅小龍蝦？7種口味任揀的UFO級別巨型小龍蝦拼盤，直徑80cm，全個鍋重約7KG！4月底前去幫襯，如果20分鐘內食完，仲要有5.8折！不過其中一款必食的「江南熟醉小龍蝦」，食咗可能會醉，兒童不宜。

有冇見過一堆坐住UFO嚟嘅小龍蝦？7種口味任揀的UFO級別巨型小龍蝦拼盤，直徑80cm，全個鍋重約7KG。為滿足食客打卡影靚相，店家仲特登加埋乾冰特效，煙霧繚繞的龍蝦UFO就連手機攝影鏡頭都已經未食先飽（vivi吃深圳提供）

呢款巨型龍蝦七宮格一出場，就連身型唔瘦的小編，張大雙手都圍唔晒個鍋，冇返十個八個「隊友」一齊嚟挑戰根本hold唔住！為滿足食客打卡影靚相，店家仲特登加埋乾冰特效，煙霧繚繞的龍蝦UFO就連手機攝影鏡頭都已經未食先飽。肉眼目測每個格仔唔會少過20隻小龍蝦，七宮格原價1288蚊人仔，折後700幾蚊人仔，計落每人唔洗80蚊人仔就可以大拆特拆。

如果覺得「七宮格」太大堆頭食唔晒，五宮格或者雙拼份量都夠晒「殺傷力」，至緊要係如果4月底之前去，只要挑戰於限時內食完整個龍蝦鍋，仲有相應的優惠。（詳情請見文末）

N種口味任揀

拼盤鍋的7種口味都可以自己揀，如果有「隊友」唔食小龍蝦，都可以揀「皮皮蝦」（即瀨尿蝦）或者其他海鮮，非常貼心！店裡有油燜、蒜香、蛋黃、清蒸、十三香、熟醉，仲有各種做法的蝦尾、海鮮等。老闆自信表示，就算瞇埋眼落Order，樣樣都咁好味！

必推：江南熟醉蝦

江南熟醉蝦是將活蝦蒸熟後即刻冰鎮，然後浸入特調的醉滷中，十多種香料與3種好酒的結合。以紹興花雕酒為基調，山西汾酒和白蘭地給這款蝦帶來了豐富的層次感。風味類似江南醉蝦，但呢種做法喺深圳都係第一次見。用「熟醉」做法做出來的小龍蝦鮮美彈牙、蝦肉微甜，冇腥味，聞起上嚟有陣濃郁的酒香，算得上是小龍蝦界中的一股清流，配方是老闆從上海五星廚師帶來的，每日限量發售，遲去就可能冇。

+ 4 + 3 + 2

江南熟醉蝦對蝦的品質非常講究，選的都是湖北潛江最大的青殼蝦，蝦腮、蝦肚全部白白淨淨，名副其實的「白富美」。本來以為江南熟醉蝦的味道會比較清淡，誰知經過美酒浸泡的大蝦，唔駛醃料就夠味。雖然仲未到小龍蝦最肥的時節，滿滿的蝦膏亦都非常驚喜。

經典十三香

老闆說經常被深圳當地的熟客吐槽「為什麼沒有十三香？」（十三香是指中菜使用的一種調味料，因以約13種香料混合而得名），這次新出的十三香口味絕對讓熟客新客都欲罷不能！花椒、八角、桂皮、香葉…加埋薑蔥蒜、秘制醬料同小龍蝦一齊猛火爆炒，無敵香氣緊緊鎖在小龍蝦裡。醬汁雖然「黑鼆鼆」，十三香的精華全部都喺晒裡面，淋於剝好的蝦上，食起上嚟更加爽。

經典油燜最受歡迎

油燜是小龍蝦最經典的做法，燜煮前先用香料大火翻炒，再倒入兩大支啤酒大火燜十幾分鐘，香味會隨時間慢慢滲入小龍蝦裡會。油燜蝦已經預先開邊去咗蝦腸，蝦殼勁易剝，蝦肉又爽又彈，望見都流晒口水。再淋小小汁，相信冇人頂得住！

+ 2

蒜蓉蝦與蛋黃蝦

蒜蓉同鹹蛋黃也是小龍蝦的經典做法之一，深受小編這種不太能吃辣的人喜愛，兩種香味各有千秋。剝完殼之後再潷一大羹蒜蓉，如果食完呢堆蝦你另一半仲肯同你Kiss，一定係真愛。每一隻蛋黃蝦剝好都要喺鹹蛋黃裡面碌N次，恨不得將全隻碟裡面所有鹹蛋黃全部都蘸晒，呢種食法先夠爽！

蒜蓉蝦與蛋黃蝦（vivi吃深圳提供）

椒鹽瀨尿蝦與麻辣蝦球

齋食小龍蝦可能有啲寡，店家一般會建議客人配一份麻辣蝦球同一份瀨尿蝦。唔好睇蝦球細細，裡面真材實料，肉質夠晒爽彈，一啖一粒辣味十足，嗜辣星人同「懶癌患者」絕對唔可以放過。瀨尿蝦剝開蝦殼，帶着椒鹽味的蝦肉飽滿鮮嫩，超正。

堅持使用炭火燒烤

除了小龍蝦，「桃醉里」仲有炭火燒烤。相比起電烤爐，木炭能保留烤串的原汁和清香，小小細節卻能讓烤串提升幾個層次，當地好多熟客喺冇龍蝦的季節都會來整返串捧場。

幾十款江湖菜式同小食

小食、小菜的選擇多到令人眼花繚亂，上至濃烈的「水煮牛蛙」（即田雞），下到小清新的冰粉糖水，唔會食唔飽。

限時挑戰小龍蝦海鮮鍋詳情▼

限時挑戰小龍蝦海鮮鍋詳情（vivi吃深圳提供）

桃醉里燒烤海鮮江湖菜館 地址：南山區前海路陽光花地苑內小廣場平方超市二樓（同濟堂醫藥旁） 人均：約¥70 營業時間：星期一至日11：00－02：00 電話：18898614285、17727559667 Tips： 1. 開車一定要由前海路北行方向進去，千萬別進南山村，走到陽光花地苑路邊商舖，從尊寶披薩旁的小路進入就對啦 2. 地鐵可以坐到大新站C2出口，轉公車坐2站到鼎太風華站後步行到店

【本文獲「vivi吃深圳」授權轉載，微信公眾號：viviszsz】

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