【立山黑部開山】交通景點全攻略！十米雪壁、大壩洩洪　每月不同

每年4月，就是日本北陸的立山黑部開山啦！因其擁有高聳雪白的高牆，而成了旅人造訪的景點。但是日本中部的交通可是出了名的昂貴繁瑣，對於自由行的旅人有很大的負擔。 因此幫大家整理了JR北陸拱形鐵路周遊券和昇龍道3／5日券的使用範圍，並附上前往立山黑部的交通套票比較，立刻幫大家解決前往立山黑部之間的交通問題，另外再告訴你立山黑部的必去景點、登山交通工具、賞楓季資訊及雪壁時間，讓你輕鬆前往 立山黑部開山 ！

立山黑部雪壁（圖片來源：tateyamagirl@IG）

一、立山黑部簡介

立山黑部為世界中屈指可數的豪雪地區，積雪量平均約有7公尺高，積雪量最高時為20公尺相當於十層樓高，到黑部立山的最高點「室堂」，在令人驚嘆的500公尺高雪壁內，體驗視覺與觸覺最震撼的享受！錯過就要再等一年！

2019年開山日期：全線開通期間（電鐵富山～信濃大町）2019年4月15日～11月30日

二、立山黑部景點

1. 雪壁（雪之大谷）——室堂站

說到立山黑部地區最有名的應該是高聳皚皚的雪牆了吧，每年四月歷經半年冰封期的立山為了開山，日本鐵道會使用巨型鏟雪車，在極深的積雪中開闢出一條長長車道，形成兩旁高達二十公尺雪牆的特殊奇景，遊客穿梭在雪谷間，欣賞好像摩西過紅海般的壯觀景色。

+ 3 + 2

2. 稱名瀑布——立山站

被稱為日本第一落差的瀑布，春天融雪水從高達15公尺的山岩上滂礡而下，融雪量更多時，旁邊兩側瀑布也會傾瀉而下，更加壯觀，因此比起春天小編更建議秋天前往，且秋天時楓葉轉紅顏色分明，稱名瀑布周圍尤其漂亮。

3. Mikuriga 池沼——室堂站

美麗的Mikuriga池沼是立山火山湖，不管春夏秋冬都很有看頭，六月雪融的差不多了，立山的綠葉繁盛，一路到楓紅時節，倒映在清澈蔚藍的Mikuriga池沼，形成人間仙境美景，湖邊更有許多珍稀生物，運氣好的話還能看到雷鳥呢！

地址：〒930-1406 富山縣中新川郡立山町室堂平 交通：立山黑部貫光室堂站徒步5分鐘 營業時間：每年4月上旬～11月下旬（因積雪狀況有所變動）

4. 黑部大壩（黑部水庫）

黑部大壩是立山黑部地區最受歡迎的景點之一，每一次洩洪魄力地沖刷環壁，折射出彩虹，四周環繞有北阿爾卑斯山之稱的黑部立山，成了資深日本背包客必去景點之一。黑部水壩位於富山縣，由於黑部山勢險峻，冬天冰天雪地杳無人跡，當時施工浩大艱難，人員傷亡慘重，以致於後來經常被拍成電影、電視劇，在日本人心中有一定的地位，而現在的黑部水壩可是供應了全關西龐大的電力。

洩洪時間：6月26日至10月15日 地址：〒930-1406 富山県中新川郡立山町芦峅寺 交通：搭乘JR至富山站轉富山電鐵至立山站，轉登山纜車至美女平站，轉高原巴士至室堂站，轉隧道無軌電車至大觀峰站，轉空中纜車至黑部平站，最後搭乘登山纜車前往黑部湖站。 電話：+81 261-22-0804

5. 大町溫泉鄉——扇澤站

大町的溫泉來自立山黑部地下泉水，水質單純乾淨具療效，對於皮膚外傷、神經痛、關節炎、婦女病等有一定幫助，從古代此區一直以來都是日本貴族泡湯的地方，此外四周群山峻嶺環繞、清幽靜謐，春天賞櫻、夏天避暑、秋天楓紅、冬天滑雪，極受本地人歡迎。

三、四季玩法

立山黑部每年從11月開始因嚴寒冬季，整座山被冰雪覆蓋，封山長達半年，一直到隔年四月才開放遊客上山，因此能一窺美麗靜謐的立山群領只有短短半年。

春：4月～6月。四月剛開山，雪壁高達二十公尺最為壯觀，雪會一路融到七月，到了六月雪壁約為十公尺，取而代之的是冒出的綠芽。

夏：6月～9月。夏天是最適合健行、登山的時節，氣溫涼爽宜人，山巒茂綠，還能看到許多立山特殊生物如雷鳥、日本羚羊等出沒，同時也是大壩觀光洩洪的開始，此時是欣賞黑部大壩、Mikuriga池沼的最佳時節。

秋：9月～11月。秋日楓紅的立山最著名的就是楓葉顏色隨海拔而分明，從九月開始，紅葉將從山頂開始轉紅，因此到了十月，你會看到整片山佈滿紅葉，從上到山腳分別為黃、橘、紅、綠，色彩斑爛，最頂端還能看到一點皚皚白雪，非常精彩。

立山黑部四季都有獨特的景色，不過要留意每年11月開始封山。（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

封山期：11月～4月 雪壁期：4月～6月 大壩觀光洩洪：6月～10月 賞楓期：9月～11月上旬

四、推薦交通路線

在研究立山黑部的交通前，第一步要先決定你要從立山上山還是從扇澤上山，按方向來看，從京都大阪出發，多先達富山，再從立山入山，從東京出發則到信濃大町，從扇澤入山，從名古屋出發的人最多，兩個方向都能選擇。

# 路線1：東京-立山黑部-大阪

北陸拱形鐵路周遊券橫跨東日本JR和西日本JR，讓旅客可以一次玩東京、大阪和北陸，連續七天無限搭乘北陸新幹線＋東京機場—市區搭乘N’EX＋大阪市區至關西機場搭乘Haruka號，東京市區＋大阪市區內的JR也可以搭乘，連最熱門的輕井澤、金澤和富山等也在北陸新幹線上，真的超級划算！想要去立山黑部再加購JR立山黑部加購票，從長野連接富山，只能選一個方向乘坐喔！

北陸拱形鐵路周遊券（KKDAY）

交通票券：JR北陸拱形鐵路周遊券＋JR立山黑部加購票 使用效期：連續7天 可以順便去：神戶、京都、奈良、金澤、輕井澤、關西機場

#路線2 名古屋-立山黑部-名古屋

這是許多人會選擇的路線，名古屋就像北陸地區的路口一樣，如果你想去名古屋、白川鄉、立山黑部，又是屬於喜歡自己規劃路線的人，路線2可以讓你可以省錢又玩得開心！

【JR東海套票—立山黑部阿爾卑斯山-名古屋路線套票】

點擊大圖查看JR東海套票中的【飛驒套票】和【白鷺套票】兩種，同樣從名古屋出發，但途中經過地點和交通工具有些許的差異▼▼

立山黑部登山路線圖 有限期限：3天 購買地點：JR名古屋站的全線售票處、中部國際機場的觀光諮詢處 上限使用人數：4人，越多人買越便宜，但必須同時進出車站

【昇龍道3日／5日券】

昇龍道票券超級划算！名古屋、高山、白川鄉、金澤、富山巴士＋中部國際機場、小松機場路線的高速巴士都可以搭乘！如果有打算去白川鄉／金澤／上高地這些地方的話，那昇龍道巴士會是比較好的選擇，因為剛剛講的其它票券沒有到這些地方。

但缺點是立山黑部這段要另外付費，所以使用這張交通票卷的人建議你們立山黑部玩到一半就折返回富山，這樣行李也不用拖運，也可以下山後從富山再到平湯喔！至於三日券及五日券的差別在於五日券更多了五箇山、新穗高、松本。昇龍道票券對於想前往立山黑部、白川鄉，又想玩名古屋或是中部地區的旅客，真的再適合不過了！

交通套票：JR東海立山黑部阿爾卑斯山票或昇龍道3/5日券＋JR立山黑部加購票 使用效期：連續8天/連續3天 or 5天（昇龍道） 可以順便去：高山、白川鄉、金澤、中部機場

# 路線3：大阪、京都、白川鄉、高山、富山（立山黑部）

【高山、北陸地區周遊券】

如果是想從大阪、京都一路玩到名古屋，最適合的票券就是這張！這張能搭乘關西機場到大阪市區的Haruka號（自由席）、JR大阪環狀線、北陸新幹線（金澤-富山）、或是前往名古屋的JR列車。重點是這張票券還能夠搭乘高速巴士（金澤—白川鄉—高山區間內），如果要前往立山黑部也能再另外購買JR立山黑部加購票就可以了。

*注意事項：可以搭乘4次指定席，但是不包含北陸新幹線及特急列車はるか （Haruka）、北陸新幹線的かがやき列車為全車指定席，本票券不能搭乘。

高山、北陸地區周遊券（KKDAY）

【本文獲「KKday」授權轉載。】