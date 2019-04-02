【韓國購物】窮遊都可盡情Shopping？盤點首爾4個平價地下購物城

出國旅遊，一定都想感受最純正的當地氣息。隨著廣藏市場、鷺粱津水產市場等韓國傳統市場的名聲變大，遊客們漸漸了解到怎樣以最便宜的價格吃到最傳統的美食。當然，除了吃，逛也是旅途中不可缺少的一部分。那麽韓國當地人常去的服裝店都在哪裏呢？悄悄告訴你，想淘便宜貨，韓國人會毫不猶豫地選擇地下購物中心！地下購物中心不僅與地鐵相連、交通便利、商品不計其數，價格也很平民，最重要的是服裝款式絕對新穎。這一類的平民地下購物中心，僅首爾市內就達20多處，能不受天氣影響盡享購物樂趣也是其魅力所在。在這些地下購物中心裏，小編為大家介紹最受韓國人歡迎的4個地方。這些地方都與各大百貨商店和遊玩地相連，並且男裝、女裝、童裝、化妝品、內衣、鞋子、手袋、首飾、手機殼、小吃店樣樣齊全，絕對看得眼花繚亂，用現金購買還可享受意想不到的優惠哦。

蠶室地下購物中心

蠶室位於首爾東南部，周圍遍布著多種著名的景點和購物城。蠶室便捷的一站式購物休閒設施和服務吸引著無數人到此一遊。和地鐵站相通的蠶室地下商場，比起樂天百貨中的一些商品價格，這一層還算比較平易近人。蠶室地下購物中心、樂天百貨、樂天瑪特、教保文庫以及世界最大的世界室內主題公園樂天世界都相連匯集在此，提供給了人們一個足夠大、足夠全、足夠方便的一站式休閑購物中心。

地鐵站：2、8號地鐵蠶室站，2號線5、6、7、8號出口方向 規模：約140個店舖 年齡層：所有年齡 附近購物遊玩地：1、2號出口——樂天購物城 / 3、4號出口——樂天世界、樂天百貨、樂天瑪特 營業時間：10：00～22：00 休息日：每月第1和第3個周一

蠶室地下購物中心地圖。（韓巢網提供）

蠶室站地下購物中心 首爾時尚又廉價的購物聖地，就在樂天世界旁 景點類別：購物【百貨・商場】 休息日：每月第1和第3個周一 地址：首爾特別市松坡區奧林匹克路地下265 서울특별시 송파구 올림픽로 지하 265 交通：2號線蠶室站5、6、7、8號出口方向

江南地下購物中心

在很多著名企業的辦公大廈雲集的韓國著名商業辦公區——江南附近，有一條與地鐵2號線相連的江南站地下購物中心，這就是集結了正裝、首飾、鞋類、包類店鋪的江南站地下購物中心。除銷售時尚服飾外，多個韓國人氣化妝品品牌也在這設有分店，很適合在這選購禮物。主要以年輕女性喜歡的款式為主。因為價格平民，不僅是上班族，高中生、大學生也經常來這裏購物。

地鐵站：2號線江南站 規模：約220個店舖 年齡層：15～30歲 附近購物遊玩地：2、7號出口——新盆堂線地下購物中心 / 9號出口——美嘉歡樂影城 / 11號出口——美食商業街 營業時間：10：00～22：00 休息日：春節、中秋節當天休息

江南站地下購物中心地圖。（韓巢網提供）

江南站地下購物中心 聚集眾多平價商品！深受20~30歲女性喜愛的地下購物中心 景點類別：購物【百貨・商場】 休息日：春節當天、中秋節當天 ※因店舖而異 地址： 首爾特別市江南區德黑蘭路101 (站內) 서울특별시 강남구 테헤란로 101 (역구내) 交通：2號線江南站，相連

GOTO MALL（江南客運站地下購物中心）

GOTO MALL是位於客流量很大的首爾高速巴士客運站旁的地下購物中心，直接連接地鐵3、7、9號線的高速巴士客運站地鐵站，與附近的CentralCity、新世界百貨形成江南地區的大型商業購物區。從8-1、8-2號出口出，還可步行至盤浦漢江公園，順便看一看噴泉騷也不錯哦！和大型購物中心相比，GOTO MALL商品種類豐富，價格平民，是江南地區平價購物的最佳首選之地。

地鐵站：3、7、9號線的高速巴士客運站地鐵站，9號線8、8-1、8-2號出口方向 規模：約620個店舖 年齡層：所有年齡 附近購物遊玩地：4號出口—— 漢江盤浦大橋、CentralCity、新世界百貨 營業時間： 每天10：00～22：00 休息日：春節、中秋節當天休息

GOTO MALL 地圖。（韓巢網提供）

GOTO MALL（江南客運站地下購物中心） 探訪首爾最大的地下商街，GET韓國最新時尚 景點類別：購物【百貨・商場】 休息日：春節當天、中秋節當天 ※因店舖而異 地址：首爾特別市瑞草區新盤浦路地下200 서울특별시 서초구 신반포로 지하 200 交通： 9號線高速巴士客運站8-1、8-2號出口，相連

永登浦地下購物中心

永登浦地下購物中心曾經給人一種老氣的印象，自從時代廣場建起後，也活化了永登浦地下購物中心的商家，這裏擁有適合廣闊年齡層的商品。永登浦地下購物中心主要分為三個部分，靠近永登浦市場站、店號牌都是橙色的一邊較適合長者逛；中段和靠近時代廣場的一段則是較年輕的風格。而且永登浦地下購物中心也不乏男性服飾店，並且這裏通向新世界、時代廣場，是一個逛街好去處。

地鐵站：地鐵1號線永登浦站5號出口方向 規模：約75個店舖 年齡層：所有年齡 附近購物遊玩地：5號出口方向——樂天百貨、時代廣場、易買得、永登浦NEW TOWN地下購物中心 營業時間：10：00～22：00 休息日：全年無休

永登浦站地下購物中心地圖。（韓巢網提供）

永登浦站地下購物中心 位於地鐵永登浦站內的廉價淘寶地，服飾、手袋、化妝品齊全 景點類別：購物【百貨・商場】 休息日：全年無休 地址：首爾特別市永登浦區京仁路地下843 서울특별시 영등포구 경인로 지하 843 交通：1號線永登浦站5號出口，相連

購物小貼士：

1. 多攜帶一些現金，因為大部分店舖都不能使用銀聯卡。 2. 不講價，但用現金結算店家通常會給1,000～5,000韓元的優惠。 3. 設有詢問處、有保安看守，有需要幫助可找他們解決。 4. 商舖較多，看好一件衣服後如果不馬上購買就一定要記好商鋪號碼。 5. 地下購物中心都有衛生間，不用擔心找不到衛生間的問題。 6. 一些淺色衣服不可試穿。 7. 購物中心內或附近分布著多家廉價小吃店，逛餓了隨時都可以坐下來吃一頓。 8. 雖然便宜，但服裝款式絕對新。

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