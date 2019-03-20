【韓國夜市】首爾夜貓子市集2019　DDP、汝矣島、清溪川、盤浦

「首爾夜貓子市集」自登場以來一直大受歡迎，這個期間限定的夜市文化不僅深受當地人捧場，連遊客也會慕名而去。今年的營運時間已經公佈，這段時間到首爾旅行的朋友千萬不要錯過以下6大市集！ （圖片來源︰首爾夜貓子市集官網）

美麗的漢江夜景配上異國情調的美食，營造出一個跨文化的夜市場。

01. 汝矣島—環球之夜市場

位於漢江旁的汝矣島可以說是舉辦夜市的最佳地點之一，作為首爾最大的一個夜市，它以環球之旅為主題，街頭表演、各國美食、手工藝品等當然少不了，大家還可坐在漢江旁邊吃邊欣賞首爾夜景。

按圖輯查看更多▼

每月會舉辦不同主題的活動和展覽，大受民眾歡迎。

汝矣島世界之夜市集 地址：首爾市永登浦區汝矣洞路330 日期：2019年4月5日-10月27日（逢星期五、六） 時間：星期五 6pm-11pm、星期六 5pm-11pm 交通：地鐵「汝矣渡口」站2號出口，步行約600米

盤浦大橋最出名的定必是漢江上的音樂噴泉和月光廣場。

02. 盤浦—浪漫月光市場

稱得上浪漫市集當然要有夢幻元素，位於盤浦月光廣場的市場利用了夜景與噴泉，音樂與燈光營造出夏日浪漫氛圍。夜市主打文化藝術，每個季節選擇不同新穎的藝術主題，讓參加者在「浪漫藝術村」中體驗。

按圖輯查看更多▼

附近就是高速巴士站地下街，shopping完去吃晚餐剛剛好。

盤浦浪漫月光市集 地址：首爾市瑞草區盤浦洞 日期：2019年4月5日-10月27日（逢星期五、六） 時間：星期五 6pm-11pm、星期六 5pm-11pm 交通：地鐵「高速巴士客運」站8-1·2號出口，步行約10分鐘

東大門本來就是首爾的夜遊蒲點！

03. 東大門設計廣場 (DDP)—青春秀台市場

以東大門設計廣場的獨特夜景為背景，再配上精彩豐富獨特的設計商品以及創意口味的美食，間中還會有 DJ 駐場，難怪會成為年輕人喜愛的夜貓子市集。

按圖輯查看更多▼

每月有不同主題的慶典和體驗活動。

東大門 DDP 青春跑道市集 地址： 首爾市中區乙支路281 日期：2019年4月5日-10月27日 時間：星期六 6pm-11pm 交通：地鐵「東大門歷史文化公園」站1·2號出口

沿着清溪川兩旁擺放的市集，夜晚去更加浪漫。

04. 清溪川—時光之旅市場

韓國夜市怎少得了韓國傳統元素，這個懷舊夜市主要沿着清溪川兩旁延伸，以各大美食車以及手作小店組成，大家可在掛滿燈籠的街道上體驗韓國傳統文化。

按圖輯查看更多▼

以穿越時光為主題的清溪川市集，讓大家一同感受韓國傳統文化特色。

清溪川時光之旅市場 地址：首爾市鐘路區瑞林洞14 日期：2019年4月5日-10月27日（逢星期六、日） 時間：星期六 5pm-10:30pm、星期日 4pm-9pm 交通：地鐵5號線「光化門」站5號出口

這個夜市有不少親子玩樂元素，大人細路都啱玩！

05. 文化儲備基地—森林野游市場

文化儲備基地是首爾市民新興的休憩場所，同時是親子遊的大熱地點之一。這個夜市以環境再生為主題，在輕鬆愉快的氣氛中讓民眾可以一邊享受街頭美食一邊逛跳蚤市集，體驗郊遊野餐的樂趣！

按圖輯查看更多▼

市集的目的是讓民眾在森林中享受悠閒自在的野遊。

文化儲備基地森林野游市場 地址：首爾市麻浦區繒山路87文化儲備基地 日期：2019年4月5日-10月27日 時間：星期六 4pm-9pm 交通：地鐵6號線世界盃體育場站2號出口，步行約10分鐘

清溪廣場的市集主要賣手作產品。

06. 清溪廣場—季節市場

季節限定的夜貓子市集！位於清溪川的起點，每月只有一個周末會舉辦。檔家主要是初創企業、大學生、社團等，開放給各類創業人士。佔地面積廣闊，加上旁邊的清溪川夜市，絕對可逛上兩、三小時。

按圖輯查看更多▼

市集位於地鐵站光化門附近，地點方便。

清溪廣場季節夜市 地址：首爾市鐘路區瑞林洞14 日期：5月11-13日—激情活力、6月15-17日—夢幻繽紛、9月14-16日—甜美靚麗、10月19-20日—不可能的任務 時間：6pm-11pm（逢星期五、六及日） 交通：地鐵5號線「光化門」站5號出口

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】