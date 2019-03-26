【韓國購物】弘大新開4層樓服裝店　Daiso對面　70港元有交易！

撰文：張豌婷
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弘大又有新店！樓高4層的AA Place是韓國年輕人買衣服的人氣服裝店之一，價錢便宜，款式多。這次開在弘大大街，方便就腳，購物狂又多了一間Shopping新去處。
新開的AA Place就位於弘大大街的轉角處，十分易找！（圖片來源︰shin_x.v@IG）
位置就腳 價錢便宜
年頭才開幕的服飾店AA Place地點方便，正正位於弘大Daiso對面、H&M旁邊，地點就腳。新店樓高4層，售賣男女裝、中性裝、飾物、鞋襪、袋等，款式多樣，主打年輕新潮路線，迅速成為韓國人新蒲點。價錢方面，秋冬季服飾10,000韓圜/ $70港元有交易，大家以後逛弘大時，不妨順便入內尋寶吧！
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由於價錢不貴，款式也貼近流行，所以不少韓國年輕人都會在AA Place購物。（圖片來源︰aa_x_official@IG）
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整間店分類清晰，價錢也十分實惠，推薦大家逛逛！（圖片來源︰aa_x_official@IG）
AA Place
地址︰서울특별시 마포구 동교동 163-20
營業時間︰11:30AM-10:00PM
交通︰地鐵2號線弘大入口站9號出口
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