【深圳美食】七彩蔬果腸粉健康又好味！360度秘法製出超薄腸粉皮

深圳第一間水果味的腸粉來了！五顏六色味道完全冇重複：有火龍果，芒果，百香果等多種不同口味。唔需要另外加料，用嘅仲係古代版的簸箕蒸法——360°勻漿、360°卷粉。

白色的腸粉就食得多，五顏六色、水果口味的腸粉你又食過未？（深圳微時光提供）

深圳首創 五顏六色的水果腸粉

對於腸粉，只要在深圳待過的朋友都很熟悉。廣式腸粉和潮汕腸粉已經鬥了很久，今天小編要給大家推薦不一樣的——它是腸粉中的一股清流，是深圳首家水果最全的腸粉店。

有清甜而不膩的紅心火龍果，比黃皮時還要甜的青皮芒果，萬能百搭的百香果，選材都是維他命滿滿的水果。因此，製作過程也相對複雜，水果先去皮，後榨汁，再分別和米漿融合在一起，最後才能做成五顏六色的腸粉。

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唔可以加料

最特別的是，這裡的腸粉不建議另外加料，水果腸粉要做成齋的，這樣才能達到色香味俱全，既鎖住了蔬果的原味又有米漿的香味。火龍果齋腸外表紅噹噹，食起上嚟順滑又煙韌，口留淡淡的果香，配埋醬汁一齊吃有些少鹹中帶甜。

喺呢度，芒果齋腸唔再是甜品的一種，也吃不到果肉的纖維，但特別適合平時少食生果的朋友，因為同樣能夠吸收水果的維他命C。至於百香果齋腸就比較另類，它不需要提前榨成汁，而是直接加進米漿裡面，偶爾仲會食到果粒，喜歡百香果的朋友值得一試。

除了水果類腸粉，店裡還有做蔬菜類口味的腸粉，例如韭菜、紅蘿蔔，蕃茄等，大概只要是你能想到的，老闆娘都會做。

傳統簸箕蒸法 以純手工編織的竹窩帶出腸粉香

作為腸粉控，最熟悉的就是抽屜式腸粉了，再就是廣式布拉腸粉。而他們家用的卻是另外一個腸粉神器——簸箕。簸箕在以前是竹窩的一種，由手工編織而成。在如今節奏快速的城市裡，已經算是比較少見了。由於簸箕更透氣，有利於去除多餘的水分和水蒸氣，相比銅盤炊出來粉皮，會更加柔韌順滑！並且仲有淡淡的竹香味。用簸箕做腸粉需要慢工出細貨，所以入爐時，一次只能夠蒸一窩。

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360°勻漿、360°卷粉

每當米漿淋到竹窩上，老闆就會快速旋轉，等米漿均勻鋪開。包括卷粉，是一門技術，要環形360°均勻地轉先能夠完整成塊做好，勁考功夫！最後淋埋靈魂醬汁就perfect了。小編鍾意加多少少醬，因為呢度的汁比較偏淡，以養生為主。

每當米漿淋到竹窩上，老闆就會快速旋轉，等米漿均勻鋪開。包括卷粉，也是一門技術，要環形360°先能夠完整拿下，勁考功夫（深圳微時光提供）

另外，蛋肉腸幾乎是深圳每家腸粉店的招牌，所以除了創新的水果腸粉，店裡當然唔少得常規版的蛋肉腸。太陽蛋蒸面都唔錯，雞蛋只會蒸到7-8成熟，一戳就破，同麵的醬汁融合喺一齊，撈埋一齊食食欲大增！

另外，蛋肉腸幾乎是深圳每家腸粉店的招牌，所以除了創新的水果腸粉，店裡當然唔少得常規版的蛋肉腸（深圳微時光提供）

這裡中午同下午都不營業，主要是為了周邊的學生和上班族，讓他們在早上、下班時能吃上一口熱騰騰的腸粉。雖然營業時間很隨意，但是老闆娘對食物品質卻很認真，米是提前一天就浸好，淩晨四點天仲未光就開門磨米漿，犀利。

而腸粉的價格則大約6－8蚊人仔左右，價錢唔貴。舖頭空間不大，只有幾張檯，就承載着老闆娘對美食的一份愛。腸粉控，又想試新奇嘢的話值得一試。

心炫818 人均消費：¥7 時間：06：00－12：00、18：00－22：00 地址：鹽田區沙頭角暗徑新村香徑東街24號 Tips： 1. 水果腸粉的確值得一試 2. 要注意中午12點到下午6點是休息時間唔開舖 3. 最近店裡還新推出了幾款粥品

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