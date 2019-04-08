【大阪手信2019】關西機場必買15大人氣手信堂島卷、PABLO蛋糕…

對遊客而言，大阪可說是不折不扣的購物天堂，商店的種類多又有特色，就連關西機場都非常好逛，絕對會讓購物狂買到最後一刻！今次就為大家搜集了大阪關西機場15款高人氣手信，部分還是只有關西機場才買得到，絕不能錯過。

01. パブロの空飛ぶチーズタルト／PABLO

PABLO流心芝士撻是到訪日本必食的甜品之一，不過芝士撻只能在日本慢慢享受，不能帶回港。有見及此，PABLO為了讓遊客可以把這份美味打包作手信，推出了關西際機場限定版的芝士撻。雖然跟店內的流心芝士撻不一樣，機場限定的比較像紐約芝士蛋糕，但芝士撻的味道濃郁、質感軟滑，加上芝士撻毋須冷藏，手提上機都非常方便，所以很多人都會買來做手信。

購買地點：第1航廈3樓「Applause」、「和NAGOMI」、「萬YOROZU」

PABLO推出了關西際機場限定版的芝士撻，終於可以買PABLO來做手信了！（圖片來源：ロケットニュース）

02.京抹茶 竹バウム／辻利兵衛本店

抹茶名店辻利兵衛本店的手信除了可以在宇治買到外，其實在關西機場都有得買！有別於普遍的年輪蛋糕，這款年輪蛋糕是以長形的圓筒包裝，裡面的年輪蛋糕更造成竹子形狀，相當別緻。這款年輪蛋糕吃起來有著淡淡的抹茶香味，配杯熱茶就更能突出蛋糕的茶香，喜歡抹茶的朋友下次飛關西機場就記得買來試試了。

購買地點：第1航廈國際線出境專區3樓「辻利兵衛本店」

辻利兵衛本店推出的竹型年輪蛋糕，單是外表已經拿滿分！（圖片來源：辻利兵衛本店）

03. 大阪さくさくワッフル／美十

外脆內軟的鬆餅可能大家都食過，但超酥脆鬆餅你又食過未？這款薄脆鬆餅就可以讓你試試全新口感的鬆餅！一打開包裝袋就可以聞到楓糖的香氣撲鼻而來，吃起來不會太甜，不小心就會一口接一口吃完了。而這款薄脆鬆餅的包裝還要是超搶眼的粉紅色，一進手信店就會看到，想不到買什麼手信的話，買這個就對了！

▼按圖查看關西機場04~15位必買手信▼

購買地點：第1航廈2樓「Applause」／3樓安檢前「空港専門大店」（圖片來源：LINEトラベルjp）

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