【深圳好去處】至Wide夜景、至chill燈光騷！市民中心廣場有得睇

暫別了整整3個月，深圳市民中心的燈光Show捲土重來！全新版本，一樣震撼，即使之前已經睇過的朋友，小編強烈建議可以再來一次，值！

市民中心廣場是欣賞燈光show的最佳地點（深圳微時光提供）

三個「不一樣」：不一樣的視覺感受

既然是全新的版本，首先不一樣的自然是燈光show的視覺畫面了。表演時間大概12分鐘，分為了序曲和夢幻之城、活力之都、灣區之光三個篇章，按圖睇真啲▼

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不一樣的市民廣場

市民廣場作為燈光show的最佳觀看地點之一也有了些小變化。一條獨特的深圳天際線佇立在廣場中央，遠處則是以平安金融中心為首的中軸線高樓群。兩條天際線同框，就會出現一個相當有趣的畫面。另外，擺放市民廣場上的大型立體花雕也相當驚豔，在燈光的映襯下絕對是打卡影相的好選擇。

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不一樣的時間安排

需要提醒的是，新版燈光show在演出時間上做出了比較大的調整，表演只安排在週五、週六以及法定節假日。具體表演時間為：19:30、20:30、21:30，可別記錯時間撲空了。

劇透完正在演出的燈光秀後，下面就是獨家內容了！小編早前去踩點的時候，還看到了一個和目前表演完全不一樣的版本。網傳也是說仍有一個設計版本在調整方案階段，不知道是不是這個，唔講咁多，即刻睇！

按圖看新版燈光Show至Chill動畫效果▼

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雖然還不知道這是單純的測試，還是有待面世的更新一版的燈光show，你會更喜歡哪個版本呢？今年是深圳建市40周年，40年來風雲變幻，滄海桑田。跟香港一樣，深圳從小漁村成為國際大都市，創造了世人矚目的風景。站在市民廣場，和數千人一起享受眼前這場絢麗而震撼的光影變幻show吧！

深圳市民中心燈光show 最佳觀賞點：市民中心廣場、蓮花山公園 日期：逢星期五、星期六及國家法定節假日每晚表演三場，時間分別為19:30、20:30、21:30 溫馨提醒： 1. 市中心區燈光表演長期進行，每週都有表演 2. 市民中心廣場及蓮花山公園周邊停車位緊缺，交警會嚴處違停車輛，並視情況對相關道路進行臨時管制 3. 因觀賞區空間有限，三腳架、自拍杆、航拍等攝像輔助設備需在不影響他人下酌量使用

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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