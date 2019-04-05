【Kakao Friends】韓國國民卡通將建主題樂園　打造Kakao版迪士尼

Kakao Friends粉絲有福了！官方近日透露有意打造一個以Kakao Friends一眾角色為主題的遊樂園，成為韓國版迪士尼，想必到時一定會吸引成千上萬的遊客到訪！ （圖片來源︰kakaofriends_official@IG）

韓國在不久將來會出現一個以Kakao Friends一眾角色為主題的遊樂園。

Kakao版迪士尼樂園

遊樂園將會把每位Kakao Friends角色串連在一起，其中最受歡迎的Ryan、Apeach等人氣角色亦會有各自的玩樂設施。除此之外，園內的酒店、餐飲、周邊商品等都在規劃中，務求與世界級主題樂園迪士尼睇齊，成為Kakao版的迪士尼。官方目前已著手成立建築藍圖設計組、餐飲組以及海外招標等前期規劃，相信Kakao Friends粉絲不久將來便可以到韓國朝聖了！

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園內不只有各式各樣的玩樂設施，還有餐飲住宿，是一個一站式的遊樂園。

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