【日本名古屋】親子遊玩轉LEGO樂園酒店　餐廳設施房型全解構！

還不知道要帶小孩去哪裏度假？想去家庭旅遊卻不知道該如何規劃行程？KKday推薦你來名古屋樂高度假樂園，不但園區內有樂高樂園、水族館，還有樂高酒店 ，讓你可以玩到閉園的前一刻再回酒店。樂高酒店的設施新穎、繽紛、齊全，以親子出發設計的空間，讓你可以體驗到樂高酒店用心以及舒適度，安排名古屋樂高樂園作為三天兩夜的親子旅遊超適合！

一、樂高酒店簡介

樂高度假樂園（LEGOLAND Japan Resort）為一個複合式的度假園區，結合了樂高樂園、酒店、水族館，友善的親子空間、以小孩子為出發點的設計，加上完善的周邊設施，是小編最為推薦的日本親子旅行景點，而且因為整個園區才剛開幕沒幾年，設施都非常的新穎、繽紛，雖然距離小朋友的年齡已經非常久遠了，但住在樂高酒店兩晚後還是立刻被圈粉，迫不及待想和大家分享樂高酒店的魅力！

規劃三天兩夜的行程，第一天下飛機後就直奔樂高樂園酒店，隔天一早進園，最後一天則是在check-out之後去水族館和周邊設施逛逛，三天下來的行程一點也不緊湊，但也把該玩的都玩過一輪了～還可以看到傍晚、晚上的樂高樂園，有種包場的感覺。

地址：2 Chome-2−1 Kinjofuto, Minato Ward, Nagoya, Aichi Prefecture 455-8605日本 Check-in／Check-out時間：下午3:00後／早上11點前

二、樂高酒店交通

樂高樂園不位在名古屋市區，但距離市區的車程也只需要30分鐘，非常方便！如果你是住在市區的酒店，想要從市區前往樂高樂園，需在名古屋車站搭乘青波（Aonami）線到達「金城埠頭站」（金城ふ頭駅），直達車約17分鐘、普通車約24分鐘。

如果跟小編一樣一下飛機就直奔樂高樂園的話，也可以選擇搭乘機場巴士直達「金城埠頭站」（金城ふ頭駅），不過巴士的時間較少，可能需要留意一下時刻表。

時刻表（中部國際機場發車）：11:00、13:30、14:45、17:40（每天發車），另外遇上週末或是國定假日也有另外加開10:05跟10:45的兩個班次。 機場乘車處：機場巴士3號搭乘處，可以直接在旁邊的售票機購買車票。

三、樂高酒店周邊設施：Maker's Pier

不論你是搭乘巴士還是青波線，一下來之後都不是直接到達樂高酒店或是樂高樂園，而是會先經過Maker's Pier這個區域，此區聚集了許多美食店家以及一些生活用品店，如果想要覓食的話，也可以出來晃晃。

像是小編就找到位在Maker's Pier裏的Boulangerie & Patisserie麵包店，裏面販售的Cheese Bun超級好吃。底層是外酥內軟的年輪蛋糕加上些許糖霜，最上面則是半熟的芝士，咬下去真的有超濃的芝士香，上層口感是蛋撻，下層則是紮實的蛋糕。超級推薦大家！不過不太確定是不是季節限定，如果有機會遇到，建議大家一定要買來吃！

其他像是知名的鬆餅店Gram、牛排店、咖啡店、冰淇淋等都可以在這裏找到，應有盡有，絕對不怕找不到食物可以吃。不過也提醒大家，這裏的店家營業時間多數都到9點就結束，所以如果想吃東西建議在6點 – 8點左右來。

在Maker's Pier的中心也座落着一個噴水池，從早上開始一直到晚上9點，每隔一小時都會固定表演水舞秀，比較推薦晚上的水舞秀，因為有搭配燈光效果，看起來比白天更美！

如果不知道這裏有甚麼店家，也可以先到服務中心拿地圖。

點擊下圖看清噴水池靚景！

四、樂高酒店內部設施

大廳：樂高積木樂園（1F）

從一進樂高酒店，就會被眼前的景象驚豔到，這真的是看過設計感最重的接待大廳了，不但大廳裏直接設了一個樂高積木池讓小孩可以盡情玩耍，就連接待櫃台都是由樂高積木堆砌而成的，還有一台會動的可愛腳踏車位在上方。大廳內的積木池不但可以讓小朋友自由組成想要的模型，也可以把樂高磚塊們貼在柱子上，為自己留下一個紀念。

手作創意工坊（1F）

除了大廳是小朋友們的天堂，在一樓大廳的左手邊也設有手作工坊，可以讓小朋友參加，不過要記得參加體驗是需要事先預約的。預約方式以及時間可以詢問櫃台，櫃檯服務人員的英文都非常好，不用怕無法溝通。

手作創意工坊（KKday）

電梯

樂高酒店的設計就連電梯也不放過！只要一踏上電梯，隨着樓層往上升，上方的霓虹燈也會開始變換顏色搭配超嗨的音樂播放，就像是在歡迎每個來到樂高的人，也像是在宣示住在這裏就是會這麼歡樂！

戶外遊樂區（2F）

在2樓積木餐廳的外面，有一座小型的露天遊樂區，包含溜滑梯、車子模型，吃完早餐後可以讓小孩們來這裏玩個10分鐘，有助於消化跟運動，也不會讓小孩在位置上太久而吵鬧。這樣的設計超級貼心，爸媽可以輪流陪小孩玩，其中一個人就能專心吃飯，而不會每次都為了要安撫或是先餵飽小孩而沒吃到甚麼東西。如果天氣不冷的話，也可以選擇在戶外用餐！這裏視野非常好。不過要注意的是如果遇上風太大或是下雨，戶外遊樂區就不會開放。

室內兒童樂園（2F）

不但有戶外遊樂區，樂高酒店還在天際線酒吧的旁邊設置了一座室內兒童樂園，包含忍者區、海盜區，利用樂高積木層層疊出超可愛的角色，並設計多層次的空間，讓小朋友自由自在地爬上爬下。真的只能說這裏不是小孩的天堂哪裏才是。重點是室內樂園就位在餐廳旁邊，爸媽們可以在旁邊的酒吧餐廳一邊休息一邊顧小孩，對於想放空的爸媽們也是天堂。

這裏也設遊戲房間（Game Room）、樂高積木區讓小孩跟爸媽們可以一起互動玩樂，利用樂高積木在旁邊的牆壁貼出自己想要的形狀，是一種非常好的感官訓練。

+ 3 + 2

五、樓層、房型介紹

不只在公共區很用心，就連客房與每層樓的設計都讓人讚嘆。樂高酒店將樓層、客房依五大主題設計成不同的風格：海盜（Pirate）、王國（Kingdom）、朋友（Firends）、冒險（Adventure）、忍者（Ninjago）。

點擊圖片，逐一樓層仔細看▼

房內介紹

房型以四人房為主，內部會依照那層樓的主題來布置，適合兩大兩小的家庭，一張大床搭配一個上下舖，讓小孩在房間內也能擁有屬於自己的專屬空間。在小孩專屬區域內還有放置樂高積木，讓小朋友們可以自由玩樂。

浴室裏的洗手台和淋浴空間也非常大，擁有極高的舒適度，就連提供的沐浴用品也是用樂高主題包裝。房間內也有提供水、樂高餅乾、沖泡式熱可可、茶與咖啡，晚上想喝點東西時也可以來上一杯。

這間房間還藏着一個小秘密！那就是在小孩空間裏會有一個藏寶箱，只要依循提示找到密碼，把寶箱打開後，裏面的寶藏通通可以帶回家！那怎麼找提示呢？每間房間都會附上一張紙，只要依循紙上的提示，即可猜出答案！答案藏在房間裏的每個小角落，你得要細心觀察才找得到。至於寶箱裏面的東西是甚麼呢？在這裏就不劇透啦！讓大家可以親自去體驗獲得小驚喜。

+ 6 + 5 + 4

六、餐廳、餐點介紹

天際線酒吧

如果晚餐有時間的話，小編也推薦可以到2樓的天際線酒吧用餐，這裏的餐點設計（尤其是甜點）都非常繽紛、適合小朋友，不論是前菜、主餐還是甜點選擇都非常多，配合節慶，也會推出不同的季節限定餐點。飲料的部分有酒，也有提供給小朋友的無酒精飲料，想喝酒的家長們也別擔心，可以點一杯酒小酌一下。

整家餐廳的概念是以天際線作為發想，這個玻璃櫥窗就是模擬成可以眺望景色的窗戶，建築物裏的每個角色都有一個小場景，像是洗衣服、坐在沙發上看電視，甚至還有在走鋼索的人呢！仔細看的話真的會發現不少細節。等待餐點的期間，也不用怕小朋友會覺得無聊，因為桌子有準備蠟筆和紙，小朋友是可以自由填上色彩的！連這點都設想得如此周全，超級貼心！

那天點的餐點是味增豬排碁子麵（きしめん），兩樣都是名古屋的特色美食，味增豬排的肉裏面有含一點淡淡的味增，煎到外酥內軟，除了有點鹹之外，味道算是非常好！碁子麵就是使用淡淡香料的調味，吃起來非常像台灣的粄條，但口感再更軟一點，建議可以一口豬排配上一口碁子麵，鹹度就可以被綜合掉。如果你是比較重口味的人，也可再搭配盤子上最外層的醬，醬料混合了醬油與味增，鹹度稍重。

因為此趟剛好遇上聖誕節檔期，所以也有品嚐到他們的限定菜單——烤鴨肉與法式雞肉捲佐紅酒醬，鴨肉烤的火侯掌控得剛剛好，不會過生而有腥味，也不會難咬，加上紅酒醬的調味，將鴨肉的味道層次更為提升。再來是澳洲安格斯牛柳與忍者風的魔法煙霧，這道餐點在吃之前可是會先有一段小小的忍者魔法表演，小朋友一定會超級喜歡！

另外還有天際線雞尾酒也是很推薦的飲品之一（當然是大人限定），這杯酒喝起來是水果雞尾酒的味道。最旁邊有灑上一點點的鹽，所以喝起來是甜中帶鹹，還有些許酒的澀味，味道非常特別、也意外地好喝！整杯酒的顏色也是搭配天際線的主題而調成淡藍色，超級美！

如果是小朋友的話，推薦菜單右下方的無酒精飲料，味道會偏淡，像是漿果嘉年華，就有淡淡的野梅味道，是小朋友會喜歡的飲料。最後是甜點的部分，點的是以樂高樂園最著名的樂高塔作為發想的芭菲，這個設計超可愛，小孩們一定會更愛！最上層為甜甜圈、中間則是類似吉拿棒的口感，最下層則是加上草莓醬與奶油的乳酪，對於大人來說口味可能稍微偏甜。

天際線酒吧營業時間： 午餐：11:00～14:30 下午茶：14:30～17:00 晚餐：18:00～21:00 （最後點餐時間21:00） 酒吧： 21:00～23:00（最後點餐時間22:00、飲料最後點餐時間22:30）

積木家庭餐廳

樂高酒店提供早餐的餐廳一樣是位在2樓，早餐的部分採自助式，從日式早餐到西式應有盡有，選擇非常多樣化，還有為了小孩們專設一個特別區塊，餐點都較小，以小朋友們會喜歡的味道、餐點為主，像是飯糰、薯條、炸雞塊、甜甜圈、多士、果凍等。

樂高酒店除了小孩專區外，也有提供沙律、甜點、麵包、味增湯、日式和食、中式餐點、炒蛋、飲料、現煮食物區給大人們選擇，這裏的東西多到都不知道該從何下手。餐點表現算不錯，口味都有達到標準之上，絕對可以讓你有一個美味又豐富的早餐。

小提醒：建議在訂房時就可以選擇包含早餐的套票，這樣會比較抵！

大人：日幣2,400、小孩：日幣1,200（7:30～10:30） 大人：日幣4,000、小孩：日幣2,000（17:30～21:00）

+ 5 + 4 + 3

以上就是實際住過樂高酒店後的感受！真的十分推薦給想來名古屋家庭旅遊或是親子旅遊的大家，這裏的空間設計、設施真的都非常完善，對於親子來說，絕對會留下不錯的回憶和體驗。

【本文獲「KKday」授權轉載。】

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