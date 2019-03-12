【日本旅遊】鐵路迷必到名古屋磁浮鐵道博物館　睇稀有新幹線！

家有小鐵迷，去日本，各地的鐵道博物館早已成為我們的重點行程，去年去了東京的大宮鐵道博物館，小子愛到不行，其實連我也都念念不忘。 京都雖然也帶兒子去了好多次，不過因為新的鐵道博物館人潮眾多，還未青睞。這次來名古屋，喜愛磁浮列車的兒子，知道有一座磁浮鐵道博物館，就興奮到不行。

文：lifeme

磁浮列車鐵道館是於2011年3月在愛知縣名古屋建立的鐵道博物館，是以JR東海道與東海道新幹線為主軸。

對於喜愛新幹線與高速鐵道的孩子來說，磁浮鐵道博物館是非來不可的地方，這次的日本行，一路上，洋都一直叨念著甚麼時候才要去。

前往鐵道博物館的那一天，我們要搭乘青波線去｢金城埠頭｣下車，這是私鐵，所以用地鐵一日券沒辦法坐，得再買另外買票。

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本來來名古屋，幾乎都沒有遇到甚麼強國人，結果今天全在青波線遇到了，幾乎整個月台都是，我們有點嚇到，心想完蛋了，他們該不會都要去磁浮鐵道博物館吧?

強國人在車上一路機哩瓜啦的，然後真的和我們在同一站下車，是最後一站-金城埠頭，然後一出站，他們全往另一個方向去，原來他們全都要去樂高樂園，太棒了，只有我和哥哥兩人往鐵道博物館的方向而行。

鐵道博物館的外觀非常簡潔，頗有未來感，其實一走進去給人的感覺也是，非常有未來感，與其他鐵道博物館給人的感覺截然不同。

鐵道博物館富未來感，與其他鐵道博物館給人的感覺截然不同。（點圖瀏覽）↓↓↓

當你一走進去館內，看到那台創下最快速度的蒸汽火車，和一旁的兩台超科技的磁浮列車時，再加上配樂，真的會讓人整個雞皮疙瘩都會起來。光是這裡，就讓哥哥徘迴好久。

最快速度的蒸汽火車，和兩台超科技的磁浮列車（點圖瀏覽）↓↓↓

走進大廳了，一列排開，從初代0系新幹線、100系、300系、700系以及具有歷史性的新幹線，還有許多鐵道迷專程為他而來的Dr.Yellow，這台平時無法見到專門在測試的新幹線Dr.Yellow。

不同新幹線一列排開，還有平時無法見到專門在測試的新幹線Dr.Yellow（點圖瀏覽）↓↓↓

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各種新幹線的運行原理，都用著相當親切以及可以操作的方式，讓你認識，使得孩子都可以輕易地了解，我覺得在日本博物館都可以感受到這樣，透過操作了解科學的意念，光是這一點，我們台灣大多還停留在表象的說明，就相差甚遠。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：日本鐵道之旅-鐵道迷必訪。名古屋磁浮鐵道博物館。夢想與記憶】

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