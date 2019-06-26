【名古屋】親子遊玩盡LEGOLAND七大園區　小朋友化身騎士、飛機師

日本首座樂高樂園（ LEGOLAND ）位於名古屋，距離中部國際機場或是名古屋市區都很近，擁有7大主題園區，以及40多種的遊樂設施與寓教於樂的表演，名古屋樂高樂園的位置方便、周邊設施齊全，近年來也成為家庭旅遊的新興景點。這次KKday也特別整理了名古屋樂高樂園攻略，包含必玩設施、購票方式、開園時間、必吃美食、必買商品等資訊，讓你一篇懶人包就能帶著小孩們出發樂高樂園！

名古屋樂高樂園（ LEGOLAND ）是全亞洲的第二座樂高積木主題公園，是日本的三大主題樂園之一，園區裡的設施都是主打給2～12歲的小孩們玩。（KKday）

一、名古屋樂高樂園簡介

名古屋樂高樂園（ LEGOLAND ）是全亞洲的第二座樂高積木主題公園，是日本的三大主題樂園之一，園區裡的設施都是主打給2～12歲的小孩們玩，如果是要帶著小孩一起來一趟家庭旅遊，超級推薦可以選擇樂高樂園！園區裡的每個小細節都非常用心設計，小編都忍不住要列點介紹給大家了：

適合親子的空間：體諒每個帶小孩的爸媽們可能會攜帶推車，所以每個遊樂設施外基本上都會設置可以放嬰兒推車的地方，讓爸媽們更輕鬆！超級貼心～園區內也有規劃一整區的遊戲空間，給爸媽和小孩一起玩，親子友善的程度是小編見過的樂園中最用心的，不擁擠的空間加上人潮不會太多，是個可以帶著孩子輕鬆、漫遊的地方。 寓教於樂的遊樂設施：每個園區都會結合一個小主題，設施也會依主題打造，並帶有教育意義，像是可以了解樂高的生產過程、如何動手疊出自己的積木，甚至忍者表演裡也帶有背後的寓意，讓小孩在玩的同時，也可以有不同的收穫。 不敢玩刺激遊樂設施的大朋友也很適合：因為同事就是一個不敢玩刺激遊樂設施的人，這個以小孩子為取向的園區，沒有太多恐怖的設施，反而多了些互動性的遊樂設施！ 超多拍照、打卡區：園區內有許多由樂高積木堆積而成的大型作品，每個地方都適合合影一張，五彩繽紛的樂高積木空間，真的像是不小心闖入了哪個特別的童話國度。

說了這麼多，就是要告訴大家，下次來名古屋千萬不要錯過樂高樂園！因為真的會超乎你的期待值，讓你覺得值回票價。

營業時間：10:00～17:00 地址：愛知縣名古屋市港區金城埠頭2丁目2番地1（Google Map）

二、樂高樂園交通方式

雖然樂高樂園不位在名古屋市區，但距離市區的車程也只需要30分鐘，非常方便！前往樂高樂園的交通方式十分簡單（按圖放大）↓↓

時間表（中部國際機場發車）：11:00、13:30、14:45、17:40（每天發車），另外遇上週末或是國定假日也有另外加開10:05跟10:45的兩個班次！ 機場乘車處：機場巴士3號搭乘處，可以直接在旁邊的售票機購買車票。

三、樂高樂園的購票方式

建議大家去樂高樂園前就事先購買好門票，這樣才不會遇上人潮時還需要再等待一段時間喔！如果有事先線上購票的話，到現場時可以排另外一個隊伍，照著「持海外旅行社憑證的旅客」指示走，就可以比較快拿到門票。

四、樂高樂園必玩設施

樂高樂園主要分為7個主題園區：

工廠區（Factory）：樂園一入場的地方，包含最大的伴手禮店The Big Shop 積木王國（Bricktopia）：比較多手作區域，也有可以帶小朋友一起疊樂高的遊戲區域 冒險區（Adventure）：以埃及為背景打造的區域並有搭配冒險、神秘主題設計的遊樂設施 樂高城市（LEGO City）：以「城市」為概念建造的主題園區，內部包含駕駛訓練班、警察局、消防車等體驗，十分寓教於樂的一個區域 騎士王國（Knight’s Kingdom）：用騎士與城堡當作背景，內有園區內唯一一座的小型雲霄飛車 海盜海岸（Pirate Shores）：以海盜為主題，園區內有許多關於「水」的遊樂設施、海盜造景 迷你樂園（Miniland）：以樂高積木堆疊出的日本著名景點都集中在這一區

大家一入園就會看到這隻超顯眼的恐龍，由七彩繽紛的積木所組成，第一個打卡點就可以讓大家拍個不停了。除此之外這裡還會有可愛的樂高角色出來見客，拍照、握手、抱抱樣樣都可以滿足你。看到你拿起相機還會主動走過來讓你拍，真的超級可愛。

由七彩繽紛的積木所組成的超顯眼的恐龍會在樂園的門口迎接大家（按圖放大）↓↓

【工廠區（Factory）】

LEGO Factory Tour：樂高工廠參訪

如果大家是照著逆時鐘的玩法，建議可以先到LEGO Factory Tour。在這裡會介紹樂高積木的生成過程，把還原度將近80％的工廠面貌還原給大家看，透過一些小互動的設計，讓小朋友們也可親自感受、參與到樂高積木生產過程中的一小塊，也更了解樂高。大家在這個遊樂設施入場時會拿到一張卡，記得要收好！因為結束後可以拿這張卡換到一小塊的樂高積木。那時剛好適逢聖誕節時期，所以還拿到X’mas的特別版本。如果大家覺得拿一小塊樂高積木還不夠，也可以在出來後親自挑選你喜歡的樂高積木，超級多種顏色、樣式任君選擇！

透過參觀樂高工廠可以看到樂高積木的生成過程（按圖放大）↓↓

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The Big Shop：能買到眾多伴手禮的商店

而位在入口處左手邊的繽紛色屋子其實就是園區內最大的伴手禮店，許多樂高相關的手信都可以在這裡買。像是鑰匙圈，或是不同主題的樂高積木、還有以樂高特色包裝的零食們。

位在入口處左手邊的繽紛色屋子其實就是園區內最大的伴手禮店，許多樂高相關的手信都可以在這裡買。（KKday）

【積木王國（Bricktopia）】

Cat Cloud Busters：親民版的跳樓機

結束Factory Tour之後，右手邊的區域都算是積木王國區，而積木王國區最顯眼的遊樂設施就是這個親民版的跳樓機。這個設施的高度不高，所以很適合小朋友們玩。加上它的玩法很特別，是需要兩個人一起合作拉繩子，將座椅往上拉至頂端。當然如果你的力氣夠大也可以自己一個人玩。這種有互動性的遊樂設施，可以提高小孩的參與感，還能夠增加他們的成就感，超級適合親子一起玩！

積木王國區最顯眼的遊樂設施就是這個親民版的跳樓機。（KKday）

LEGO NINJAGO LIVE：樂高忍者表演

說到名古屋的特色就絕對不能不提忍者！玩完Cat Cloud Busters後向後走，可以看到表演忍者的小劇場。雖然表演以日文為主，但對小孩們來說這種聲光效果俱佳以及完美的忍者動作演出，是可以超越語言隔閡的。就連我這個完全聽不懂日文的人，看完之後還是會讚嘆他們的聲光效果與劇情的配合。

玩完Cat Cloud Busters後向後走，可以看到表演忍者的小劇場。（KKday）

Brick Party：小孩最愛的旋轉木馬

因為樂高樂園多數遊樂設施都是設計給親子一起玩的，所以就連旋轉木馬的設置上也很會小朋友們著想。旋轉木馬的高度都不會太高，讓小朋友自己就可以輕鬆地爬上旋轉木馬，還把旋轉木馬融入樂高原素，隨時都可以看到樂高樂園的小磚塊，超可愛！

旋轉木馬的高度都不會太高，讓小朋友自己就可以輕鬆地爬上旋轉木馬，還把旋轉木馬融入樂高原素。（KKday）

Observation Tower：能俯瞰整個樂園的樂高塔

在樂高樂園內有一個超級著名的地標，是利用淺綠、黃、紅、藍、粉紅五種高飽和度的色彩所拼貼而成的50公尺樂高塔，聳立在樂園偏正中心的位置，車廂會360度旋轉上升，讓你可以用不同的角度欣賞整個樂高樂園，以俯瞰的角度會發現整個世界似乎都充滿著樂高積木的堆疊，每個人都會縮小好幾倍變成像是卡通人物一樣，莫名的覺得自己像闖入了某個小人國度一樣。最後這個區域也有很多可以帶著小孩一起玩的疊樂高區域，可以隨心所欲的疊出自己想要的樂高模型，甚至還有遊戲場，溜滑梯、蹺蹺板、小火車都可以一次滿足，完全就是小孩們的天堂！

樂高塔是樂高樂園中超級著名的地標，可以讓你用不同的角度欣賞整個樂高樂園（按圖放大）↓↓

【冒險王國（Adventure）

Lost Kingdom Adventure：挑戰你的射擊能力！

這個真的是連大人也沈迷的遊戲之一。遊戲內容主要就是射擊得分，像以前香港迪士尼的巴斯光年，坐上車子後，前方會有可以射擊的槍，只要將槍對準內部場景會出現的紅點或綠點，即可得分。雖然看起來很簡單，但瞄準後射擊真的也是一門學問。可以帶著小孩一起來挑戰看看，包準身為大人的你也會覺得很好玩。

Lost Kingdom Adventure就像以前香港迪士尼的巴斯光年（按圖放大）↓↓

Submarine Adventure：潛水艇下的海洋世界

這個遊樂設施不但很特別還帶有教育意義！坐上潛水艇可以來上一場海中的冒險，這裡的水下世界是與樂高樂園對面的SEA Life世界相通的。設施內部還會貼心地介紹每種魚類，讓你在欣賞魚群們的同時，也可以學到一些魚類名稱。途中還會出現讓人感到驚喜的小鯊魚。而因為這個區域都是以埃及當作背景，所以在水下世界也會有金字塔、寶藏等，仔細瞧的話還會發現有些東西是用樂高積木疊出來的。樂高樂園就連水下世界也不會放過任何一個小細節。

Submarine Adventure展示了有樂高積木存在的水下世界（按圖放大）↓↓

S.Q.U.I.D Surfer：體驗水上衝浪的快感

再來也是小編心目中排名前三的遊樂設施，這個遊樂設施是坐在類似水上摩托車的東西上。啟動之後會在水面上轉，乘坐的人也可以自己操控方向盤來轉向或是增加速度、甩尾等。速度感有、但不會過於強烈，還可以感受到吹來的涼風，轉完後一點也不會暈，反而會好玩到想讓人再玩一次。而且這個遊樂設施還有個小機關，就是在岸邊的人可以按綠色柱子上的按鈕，水池中就會噴出水柱，有機會讓玩家或是路過的人們濕身。另外這區也有設計兩層樓高的遊戲區，小孩們可以撿球到二樓的噴射槍裡面，再把球往下送出，如果是兩個小孩一起來對戰，應該會玩到不想走人吧。

S.Q.U.I.D Surfer是小編心目中排名前三的遊樂設施，好玩到總是想讓人再玩一次（按圖放大）↓↓

【樂高城市（LEGO City）】

City Airport：讓小孩體驗乘坐飛機的感受！

樂高城市主要就是以一個城市會有的建築、地點去打造遊樂設施，所以這個City Airport，其實就代表著是樂高城市的機場。鮮豔色彩組成的小飛機們超級可愛 充分讓小朋友感受到小飛機在空中飛行的感覺。

Driving School：專為小孩設計的駕駛訓練課程

除了有機場外，樂高城市還提供駕駛訓練班給小朋友們，有分為兩個區塊一個是「Junior Driving School」提供給3～5歲的小朋友，另外一個則是提供給6～13歲孩子們的「Driving School」。在這裡是真的會讓小孩體驗到實際開車，現場都會有工作人員指導，所以如果真的搞不清楚方向或是不小心撞車，工作人員都會協助小孩導回正確的方向。所以爸媽們不用太擔心，就放手讓小朋友親自玩玩看吧！

City Airport＆Driving School令到小朋友可以化身飛機師或是司機（按圖放大）↓↓

Beach Party：盛夏裡來場歡樂的海灘派對

Beach Party 是在2018年7月才新開放的遊樂設施，但去的那時候剛好是冬天，所以沒有開放水上設施。但旁邊也有小水流的樂高積木可以讓大家玩，小孩們真的是抵擋不了樂高的魅力！樂高城市還有很多好玩的區域，像是有模擬的警察局、戲院等，警察局內部還有可愛的監獄，如果有多一點時間，不妨把這區域也一起參觀過！

Beach Party有小水流的樂高積木可以讓小朋友玩（按圖放大）↓↓

【騎士王國（Knight’s Kingdom）】

The Dragon：樂高樂園裡最刺激的雲霄飛車

結束樂高城市後，就會進入騎士王國，而騎士王國最引人注目的就是雲霄飛車啦！這個雲霄飛車的高度和旋轉度都不會太刺激，平常如果不敢玩富士急樂園那種等級的遊樂設施，也可以來玩這個比較平易近人的版本。而且不得不說這個遊樂設施超乎預期地好玩，雖然高度不高，但雲霄飛車該具備的東西它都有，讓平時不敢體驗雲霄飛車的大人們，也可以來這玩玩看。而且偷偷補充在這個雲霄飛車上，大人的尖叫聲永遠都會比小孩子們還要大聲超多。

Merlin’s Challenge：梅林的挑戰

如果你對歐洲中古世界的故事夠熟悉，那麼你就會知道這個取名也很有趣，梅林（Merlin）其實是中古世紀亞瑟王故事中的魔法預言家，而亞瑟王則是以中世紀為背景的故事中十分出名的騎士首領，現在有發現樂高在取名上也極具巧思嗎？而這個遊樂設施其實就是坐在樂高小火車上隨著音樂起伏，就好像是梅林魔術師對大家施了什麼特殊魔法。

騎士王國的雲霄飛車較平易近人，梅林的挑戰這個設施的取名也十分有趣（按圖放大）↓↓

【海盜海岸（Pirate Shores）】

Splash Battle：利用巨大水槍來場水花大戰

接下來就會進入海盜區，最推的設施就是Splash Battle。坐在船上的人可以發射水槍與在陸地上的人對戰，沿路的軌道與陸地上的水槍位置都是設計好的，所以就定位之後就可以準備攻擊你的目標了！如果是一個家庭來玩一定超級有趣！

Anchors Away：親子版的海盜船

這個遊樂設施其實就是類似於海盜船，只是它的晃動幅度不會這麼大，而且會前、後、左、右旋轉，對於小孩子來說應該是有趣度非常足夠的遊樂設施。

海盜海岸可讓你和小朋友利用巨大水槍來對戰和玩入門版的海盜船（按圖放大）↓↓

【迷你樂園（Miniland）】

最後一個園區是讓小編一進去就讚嘆聲連發的區域，竟然可以利用樂高積木製造出縮小比例的日本知名景點。像是京都清水寺、大阪通天閣、東京的台場，還原度逼近95％。最厲害的製作是東京巨蛋，原本以為是只有仿造外觀，結果沒想到連裡面的構造、人物都有做出來。還原棒球比賽的盛況，這個精緻與細膩程度真的超級厲害！

迷你樂園是用樂高積木製造出來的迷你日本，還原度逼近95％（按圖放大）↓↓

五、樂高樂園必吃

樂高樂園除了遊戲設施吸引外，亦有很多不能錯過的美食（按圖放大）↓↓

+ 3 + 2

六、樂高樂園必買伴手禮

來到樂高樂園又怎可以缺少購買伴手禮的環節呢？下面是小編的心水伴手禮推介（按圖放大）↓↓

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七、SEA Life 海洋館

進入正題之前，先讓大家欣賞SEA Life海洋館的影片▼▼

如果是帶小孩子來樂高樂園，很推薦可以預留一點時間給位在樂園對面的SEA Life海洋館。此海洋館的構想設計是以5～12歲學習海洋生物為目標，透過「觀看、觸摸、學習」等體驗。了解海洋中生物，並擁有保育觀念。如果想讓小孩們玩得更愉快也十分推薦可以購買「Ranger・Mission・Pack」，裡面包含筆記本、鉛筆、放大鏡、卡片等物品，透過任務模式讓小孩提升參與度。

館內總共有11個主題區域，有比擬成愛知縣櫻花盛開的木曾川，也有可以觸摸海洋生物的「岩池」，裡頭有海參與海星。工作人員會教導正確的觸摸方式，也記得觸摸前、觸摸後都要記得洗手。水槽高度也都是經過特別設計，符合小孩子的身高，讓他們可以更近距離觀察這些海洋生物，極具巧思的設計以各種角度觀察水槽，可以從下面觀看，也可以從裡面觀看。最特別的是連海底隧道也可以環視日本童話故事「浦島太郎」，讓故事增添海洋世界的有趣性。最後還有可以讓小朋友親自畫圖的區域，可以讓每位小朋友親自為這些魚類們塗上心目中想像的色彩，互動與教育兼具。

SEA Life海洋館是小編強烈推介和小朋友同行的你要去的地方（按圖放大）↓↓

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八、樂高樂園酒店推薦（LEGOLAND Hotel）

最後小編要大力推薦有預算的大家一定要入住樂高酒店！建議下飛機的那天，可以直接入住樂高酒店，隔天就可以直接入園，第三天則可以先寄放行李，再順道去一下水族館，這種行程不會太趕。

樂高酒店主打親子，所以房型多以四人房為主，一張大床搭配一個上下舖，讓小孩在房間內也能擁有屬於自己的專屬空間。樂高酒店更將房間分為五種不同的主題：海盜（Pirate）、王國（Kingdom）、朋友（Firends）、冒險（Adventure）、忍者（Ninjago），每個房間的設計都別出心裁，踏出電梯的那刻，你就可以感受到那層樓的主題裝飾，有尋寶的海盜、埃及探險家、騎士等著你。

在每個房間內也會附上藏寶箱，只要解出藏寶箱的密碼就可以把裡面的小禮物帶回家。至於怎麼解就留待樂高酒店的文章裡揭曉。喜歡解謎的你千萬不要錯過！

樂高樂園酒店每個房間的設計都別出心裁，而且每個房間內還會附上藏寶箱（按圖放大）↓↓

【本文獲「KKday」授權轉載。】