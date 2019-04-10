【韓國首爾】着韓服影靚相打卡呃Like！必學5大拍攝技巧

近年去韓國旅遊，不論男女都一定要穿一下韓服，走在韓國街頭上自有一番感覺。可是如果你剛好不擅於拍照的話，又能怎樣做呢？其實只要跟著下列的拍照清單，自然就能輕鬆拍出美麗的照片！

#1：宮殿背景

最容易拍到照的地方，一定就是五大宮這些古色古香的地方。雖然感覺上很像一般遊客會做的事，但這樣拍照的難度相對較低，只需要拍到宮殿和你的遠景，就已經是一張好看的照片了。

難度：★

美觀度：★★

（Instagram@candychi99）

#2：復古石牆

另外一個適合打卡的地點，就是石牆背景了。如果你是在景福宮或是安國租借的話，那就十分方便了。這帶都有很多帶水泥灰色的石牆，和韓服十分合襯，帶來點點復古感覺。不論是近拍或是全身照，都很易拍到美照。

難度：★★（表情生硬的人請避免近拍）

美觀度：★★★

（Instagram@juryy.04）

點擊圖片看其餘3大秘技！

看到這裡，是不是也心癢癢很想去韓國拍照呢？還不快點和你的閨蜜朋友們出發前往韓國，來一次拍美照的體驗之旅？KLOOK小編的溫馨提示是：當然要盡早預訂韓服，那就不用怕會爆滿、或是沒有漂亮的韓服呢！

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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