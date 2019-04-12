【深圳好去處】Playhouse放電、睇燈飾　親子遊2日1夜行程懶人包

深圳近年成為港人假日快閃勝地，除了交通方便，消費往往比香港平一截。今次為一眾家長安排親子遊2日1夜行程懶人包，高級Playhouse放電、文創園區吸收文化氣息，一家三口一樣大把節目！

Day1 中午抵達－網紅親子餐廳醫肚

大陸地方大，餐廳種類五花八門，近年更有店家主攻家長市場，開設親子打卡餐廳，令小朋友玩得開心之餘，家長亦能食得自在，一舉兩得！位於華橋城的Ms.KIMO星漠親子餐廳是深圳超人氣網紅餐廳，設波波池、彈床、滑梯、沙池、衣舞間等，足令小朋友玩到唔捨得走，加上玩樂區設工作人員看場，家長們絕對有足夠時間醫肚！食物方面，亦設兒童餐如意粉、鮑魚粥等，輕食如雞翼、pizza、窩夫應有盡有，水準雖不算標青，不過醉翁之意不在酒，小朋友玩得盡興才最重要！

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圖片來源：大眾點評

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地址：文昌南街7號創意園北區A1楝2層201 交通：深圳地鐵華僑城北站A出口

Day1 中午至傍晚－華僑城創意文化園打卡

到訪華僑城，當然還要到創意文化園！佔地超過60萬平方米，是深圳最大型的創意藝術文化區。園區由工業大廈改建而成，集合了多個藝術工作單位、型格咖啡室以及特色手作小店。這裏充滿着濃厚的藝術文化氣息，不定期會有一些藝術展覽，週末還有創意市集，氣氛輕鬆寫意，十分適合一家大細逛街打卡，感受文化氣息。

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圖片來源：小紅書

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地址︰深圳華僑城康佳北300米 交通︰華僑城北站A出口，出地鐵口往左直走，看到第一個路口右直走就到了。

Day1 晚餐－平價食名店片皮鴨

帶小朋友北上，食中餐就最穩陣！中餐而言，片皮鴨算是北上必吃美食之一，皆因價錢比香港平，但味道卻更正宗！北京烤鴨名店羲和雅苑，在香港也有分店，獨創招牌的烤鴨三食，深圳的價錢便一倍便食到！羲和烤鴨上菜時會有三食烤鴨、八寶盒及鴨骨，配搭不同配菜及醬汁，超級惹味！

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羲和烤鴨上菜時會有︰三食烤鴨、八寶盒、鴨骨（可選擇湯／招牌椒鹽）。

地址︰深南大道9668號華潤城萬像天地SL257號 交通：深圳地鐵高新園站

Day2 中午－萬象天地早餐

深圳商場多不勝數，當中以萬象天地最為香港人熟悉，場內300間店鋪，必逛店家除了港人熟悉的誠品生活及Kubrick，店內不乏網紅cafe，當中奈雪之茶就經常出現人龍，店家出品的香軟麵包深受大人小朋友歡迎，「芝士金鳳梨」是菠蘿控最愛，麵包內有飽滿的內陷，以新鮮的菠蘿顆粒和Anchor Cheese調制的菠蘿果肉餡，口感酸酸甜甜十分開胃；店家皇牌還有「超級榴槤王」，用上D24榴槤蓉製作，整個麵包內是滿滿的榴蓮，又有濃郁奶香味，咬一口榴蓮就爆出來，超滿足，榴槤包經常售罄，見到要立即買走！

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地址：深圳市南山區深南大道9668號萬象天地NL115 交通：深圳地鐵高新園站

Day2 中午至傍晚－放電首選！高級Playhouse

食完早餐，可以轉攻商場最受小朋友歡迎的主題Playhouse Meland Club，佔地3,000平方米，規模在深圳數一數二。玩樂設施方面，以世界主題迷宮最注目，佔地約1,200平方米，由英國Soft Brick公司設計，匯合不同攀爬通道、滑梯、隧道等，小朋友肯定玩到唔捨得走！波波池亦是必玩設施，池內有近20萬個波波，小朋友可以盡情瘋狂跳入波波池海，好正！此外，場內亦設教學活動如烹飪班、積木班及科學實驗等，是非常多元化的Playhouse。

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圖片來源：大眾點評

地址：深圳市深南大道9668號萬象天地3樓SL382 交通：地鐵1號線高新園站

Day2 傍晚－波波池親子餐廳

小朋友玩唔夠喉的話，還可以到訪金光華廣場的Bossbabe Kids Cafe，顧名思義，餐廳視小朋友為「大帝」，場內設粉紅色波波池、衣舞間、旋轉木馬、彈床、滑梯等，加上玩樂區有專人看守小朋友，不少網民表示餐廳讓一眾家長恢復自由，亦為媽媽們提供聚會好地方！食物方面，設多款兒童餐，意粉、沙律、香腸拼盤等，場內亦設多款輕食如雞翼、滷肉飯、精緻糕點，相信大人小朋友都會滿意！

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圖片來源：大眾點評

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地址：人民南路2028號金光華廣場5樓03－07鋪 交通：深圳地鐵高國貿站

Day2 晚上－市民中心廣場睇燈飾

小朋友食飽飽都仍然龍精虎猛的話，回港前不妨到深圳市民中心睇燈光show。自上年12月暫停燈光表演後，主辦單位剛於3月恢復表演，最新版本為時12分鐘，大型光雕燈飾投射在摩天大廈外牆，非常壯觀，表演只會在周五、周六及法定假日舉行，表演時間為晚上7：30、8：30及9：30，睇完燈飾返香港，為行程畫上完滿句號。

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圖片來源：深圳微時光

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