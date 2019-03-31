【深圳好去處】做Spa、著和服扮靚！閨蜜快閃2日1夜懶人包

4月假期特別多，仲未諗好去邊玩？一於帶好姐妹北上尋歡！今次為大家準備了少女最愛行程，除了網紅必去景點打卡位，還可以免費著和服影靚相！文青一族更可以逛手作市集，行程好豐富，同閨蜜一定玩得十分開心。

Day 1：中午 － Check-in 望住月球入眠

第一天可以輕輕鬆鬆下午才出發，到埗後先放低行李！難得與好姐妹出遊，當然要住靚靚民宿，爭取打卡時間！這間網紅民宿坐落於交通方便的南山區，而且位處31樓的複式單位，可以俯瞰華南山區的繁華夜景，晚上在房間吹水，好relax！設計方面走簡樸純白風，天花除了有雲朵裝飾，更設有大大盞月亮吊燈，非常適合女生們打卡，晚上吹水更寧舍有feel，在房間飲酒、整夜促膝談心超正。

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這間複式民宿，非常適合閨蜜一齊打卡！（圖片來源：小紅書）

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HalfDream·W 地址：南山區南新路陽光科創中心C幢31樓 房價：$640/晚 （房價會隨不同時段浮動） 預約：https://www.airbnb.com/rooms/28249739?guests=1&adults=1

Day1 中午 -- 工業風cafe掃走壞心情

放低行李，當然要去醫肚！南山區有間「黑洞甜品店」，顧名思義是讓食客把壞心情全部吃進黑洞裡，然後開心地離開。這裡連食物名稱都非常浪漫：冷山（港譯：亂世情天）、春嬌與志明等等，都以電影名稱來命名。店內裝修也非常有特色，走型格工業風設計，喜歡打卡的女生相信不會失望。

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這款叫「Cold Mountain」的甜品，內裡是朱古力Mousse加榛子醬，加上酸酸甜甜的士多啤梨肉，甜而不膩，配搭得宜。（圖片來源：小紅書）

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黑洞甜品店 地址：深圳南頭街道學府路國興苑1002鋪 電話：18126071967 營業時間：週二至周日12:30pm-7pm

Day 1 下午 － 深圳「彩虹邨」打卡

香港彩虹邨深受各國旅客歡近，殊不知深圳一樣有彩虹邨！這個新打卡景點，位於深圳大學西麗校區體育館。內地網友指這裡就像香港的「彩虹邨」一樣，因為運動場大樓及看台用上黃色及綠色，再配上跑道上的橙紅色，極為繽紛鮮艷，想拍出美美的閨密照無難度！

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在運動場上能拍出日式海報風照片。（圖片來源：小紅書）

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深圳大學西麗校區 地址：中國廣東省深圳市南山區桃源街道學苑大道1066號

Day 1 傍晚－ 免費浴衣體驗 日本料理街「惠比壽橫丁」

晚餐時間，集飲食、玩樂於一身的日本料理街「惠比壽橫丁」是姊妹淘大熱蒲點，皆因大家可以著和服影相！食客消費滿¥100，就可以租借免費浴衣，如消費滿¥300，浴衣款式更會升級，有更多圖案款式供客人挑選！醉翁之意不在罪，不少女生食客來這邊打卡更會忘記用膳，好誇張！

日本料理街「惠比壽橫丁」在去年暑假開業，老闆投資了2000萬複製這條日本街，和風掛飾、日式燈籠、許願牆等等，就像走進了日本小巷。這裡開有6家食店，例如吃Omakase的「壽司德」，價位由每位人民幣¥480至最貴每位¥1280元；主打烤鰻三食的「西江鰻魚」、日本沾麵專門店「惠比壽拉麵」、日式燒肉「MOKICHI燒肉酒場」、居酒屋「VIN VINO萬久等，甚多選擇！

免費租借浴衣時間：週五至週日 11:30am-2pm、5pm-9pm（拍半小時）

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這條日式料理街到處都是和風設計裝修，穿上浴衣後隨便拍都像在日本一樣。（圖片來源：小紅書）

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惠比壽橫丁 地址：深圳福田區福華三路卓悅IN TOWN負一樓 營業時間：12:30pm-2pm；5:30pm-2am 交通：地下鐵「會展中心站」下車，約步行5分鐘到埗 人均消費：人民幣¥100-¥600

Day 2 中午－ Cafe 吃 Brunch + 逛華僑城文創區

第2天睡飽後，不妨來個brunch，接下來再慢遊文創區周末市集！到華僑城創意文化園是文青好去處，既可漫遊創意手作市集，又有型格cafe打卡醫肚，文創區同樣在南山區，交通方便。文創區本是廢棄的舊工業區，經活化後成為深圳市內最大型的創意文化區，有不少特色餐廳、咖啡店和店舖進駐，區內又有創意市集擺攤，吸引了很多年輕人前來逛街，享受假日悠閒氣息。

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市集有很多手作飾品擺賣，例如陶瓷杯、食具、掛畫等等，十分獨特。（圖片來源：小紅書）

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華僑城創意文化園 地址：深圳市南山區華僑城恩平街 電話：0755-26911826 開放時間：24小時開放 市集開放時間：每個月第一及第三個周末（周六及周日）舉行 10am-8pm 前往交通：地鐵1號羅寶線於僑城東站下車，A出口步行約8分鐘到埗 網址：https://site.douban.com/tstreet/

Day 2 下午至傍晚 － 一邊做Spa一邊High Tea！

逛完市集，來個舒展身心的Spa放鬆relax就最適合不過！近日在微信洗版的「泡泡浴下午茶」夢幻繽紛，可謂專為姊妹淘而設！

「Room18美白Spa館」皇牌「小仙女的彩虹湯」設２種價格選擇：人民幣¥188的彩虹雲朵及星空泡泡浴，及¥88玫瑰泡泡浴！「彩虹湯」採用的Rever雲朵彩虹浸浴球，混合了3種精油和浴鹽再壓縮成雲朵形狀，放入水中更會呈現彩虹，噱頭十足。如果怕不夠滋潤， Spa還附加一袋牛奶，令泡泡更綿密豐富，浸完後皮膚又白又滑。當客人一邊浸Spa時，另一邊廂服務員亦會遞上精緻下午茶，無酒精Cocktail、小紅莓餅乾、士多啤梨味點心等等，真正邊吃邊浸。

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浴缸會鋪上一次性浴缸套確保衛生，而且準備好毛巾及浴衣，非常貼心；浴缸大小可讓兩個人同時一齊浸浴，下午茶食物份量亦是是雙份，簡直是閨蜜最佳聯誼活動。（圖片來源：小紅書）

Room18美白spa館 地址：福田區彩田路深圳中心天元北門第5棟B單元37層6134號 電話：13686451354、13686862605 交通：乘地鐵2號線，到市民中心F出口 人均消費：188人民幣（點評價格：https://m.dianping.com/appshare/shop/125527605?fbclid=IwAR26XD4bnErzSXWw7EQzGCeC7Hpzz-FiVpGWnwppUa-0bSRWb3Su75ILLi0） 備註： 1. Spa只接待女生，需提前預訂，不能walk-in 2. 浴缸的彩虹泡泡會在15分鐘內消失，小心走光

Day 2 晚上 － 食滋補椰子雞鍋！

浸完spa紓緩身心，回港前吃個滋潤清心的椰子雞鍋作結！「潤園四季椰子雞」深受內地網民歡迎，評價相當不錯，目前在深圳一共有8間分店，如果想從皇崗口岸返港，最就近是去卓越Intown分店。四季椰子雞以清甜的椰青作為湯底，再加入椰青肉煮滾，就算沒有加入額外的味精及調味料，雞肉本身的鮮味和椰子清香已十分好吃，加上入口清爽唔油膩，姐妹們一定滿意！

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比起辣雞煲，近年深圳更加流行椰子雞煲，清甜湯底大受食客歡迎。（圖片來源︰小紅書）

潤園四季椰子雞（卓越INTOWN店） 地址：深圳福田區福華三路與金田路交叉口卓越intown 3樓 電話：+86 (0)755 2583 1999 營業時間︰星期一至日 11am - 10:30pm

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