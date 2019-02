【深圳好去處】魔法空間、幾米展　盤點5大打卡必去特展！

吃吃喝喝快一整年了,在農曆新年決定給大家,一次精神糧食大洗禮!深圳最近有5個非常值得去的展覽,讓大家拿去Show off、充實自己。有夢幻的、有好玩的、有治癒的幾米展…一次過滿足晒N個願望!

*下文門票收費以人民幣為單位

1. 魔法空間:每當星空變幻時

佔地1500m²的藝術空間、10件世界級藝術作品、極致的感官體驗——被路透社等多家海外媒體評為2019年最值得期待的展覽。

每當星空變幻時展覽(蟲子老濕提供)

朋友,你相信世界上有魔法嗎?不用坐飛船,也能穿越螢火蟲森林,星光閃爍的宇宙…不用時光機,也能在平行世界穿梭。華僑城創意園裏,一個非常優秀的展覽正在展開,超啱吃貨們去打卡,360°無死角靚爆鏡。

只要進門的第一刻,內心深處的那份少女的期待,便會隨着光影互動起來。前一秒還被黑暗籠罩,感到未知的虛空,下一秒,就開始了星空漫遊。能看見滿天飛舞的螢火蟲,如同呼吸一般飄舞,也能看到巨大的生命之樹,隨着燈光發出炫目的光彩。幾乎十步一景,五步一影,任何一個角落都藏着值得探索的美。想喺IG Show靚相,記得着套靚衫、化個靚妝再嚟!

展期:2018年12月23日-2019年3月10日 開放時間:10:00-20:00 地址:南山區華僑城創意園香山村6棟燕晗高地2層 門票:學生88元、平日108元、週末128元

2. 未來感十足:ART×FASHION

19位知名藝術家、23件大型作品參展,來自中國、澳洲、德國、荷蘭、美國、日本等國家,在深圳重現享譽世界的震撼級視聽感受!

未來感十足的ART×FASHION展覽(蟲子老濕提供)

這裏的展覽跟商場也有超高的匹配度——時尚、未來、藝術。在兩棟建築裏,分別同時進行5、6場展覽,各自都有他們的可圈可點之處。小編最推薦觀展荷蘭藝術家Nick Verstand的裝置展,有種抓住萬物,穿越到未來的神秘感。曾在巴黎羅浮宮、Tent London等地大受好評的wow作品,絲質百褶裙與豎琴音樂配合出場,真實體驗與視覺效果,都如出一轍,輕盈之感,讓人有奇妙的感覺。

+ 3 + 2

藝術家張鼎的《阿金吧》,偽裝成空間載體,奇妙而純粹的金色平行空間,會讓你沉醉於探索其間的變幻體驗中。這一次的展覽全部都是免費的,但需要預約,進場前,每個展館的工作人員都會詳細介紹展覽作品,很貼心。最晚會延續到晚上10點,就算是平日也可以來看。不過展覽也有它的缺點,每人每場只能觀展1次,且限時15分鐘,比如Swarovski水晶的蘑菇裝置,只能遠觀而不可褻玩,着實有些可惜。

展期:2018年12月18日至2019年2月20日 時間:10:00-22:00 地址:深圳灣萬象城 門票:免費,需預約 備註:建議穿修身的衣服,不要戴圍巾。展覽大部分會比較暗,但不能開閃光燈,拍攝技術很重要。

3. 鬼馬設計展-HELLO!My name is Paul Smith

IG上超過1億Like的全球巡迴時尚品牌展、面積達到2500+㎡,榮獲大英帝國勳章的鬼才設計師展覽,每個角落都充滿故事。

鬼馬的設計展HELLO!My name is Paul Smith現場(蟲子老濕提供)

Paul Smith 是英國鬼才設計師,一直以融合傳統與現代感的創意美學聞名。他甚至於1994年榮獲大英帝國勳章。2000年,更因為對英國時裝產業的貢獻,由英國女皇冊封爵士。這位大師,把一場粉紅色的設計展,帶到了全球6個城市了,在IG上吸Like無數,少女心暴擊。裏面最佳的幾個打卡點分別是之前在洛杉磯至Hit的粉紅牆,超大的粉紅色枱燈、黃色memo紙加上暖色調的光線元氣滿滿的一天又開始啦!

+ 4 + 3 + 2

高3米,寬6米的七彩牆面是用5萬顆紐扣堆砌,每顆都由Paul Smith先生精心挑選,專門為中國巡迴展設計。小編最愛的其中一間超時空小暗房,背景是好聽的英式口音,伴隨視頻上五顏六色的變化,像是打開了超巨型萬花筒,仿佛能變身成小魔仙。(建議拍片)展覽的場景很多,非常建議設計師來參觀,位址是在深圳灣的華潤大廈,可以一次過行街睇展。

展期:2018年12月8日至2019年4月15日 開放時間:11:00-21:00(20:30停止入場) 地址:中國華潤大廈藝術中心B1層 門票: 平日:單人90元、二人同行160元 假期:單人120元、二人同行200元

4. 清新又溫暖:幾米原畫展

陪伴我們成長的幾米漫畫全國巡迴展深圳站,以「讓我抱你一下下」為主題,精選了97件繪畫原本、外加1件最新的油畫作品,來這能看書、聽風、憶青春。

幾米原畫展(蟲子老濕提供)

誠品生活一向都是講座與展覽,全年不間斷的存在。最近最值得期待的就是幾米創作20周年原畫展。與其說這是展覽,不如說是在與幾米一同回憶我們成長的點滴。展覽的門廊被粉紅色裝點着,沒有華麗的合照區,也沒有精美的裝飾,只是用簡單的文字敘述者「All of My World is You」。入門後,便會看見3本巨型書籍,被放大N倍呈現。來這裏的人,都很安靜,大家都會細細品味透台上面的畫作。

+ 3 + 2

幾米曾患過癌症,在他與病魔鬥爭的時候,刻畫一個又一個內心的世界,細膩的筆觸,明亮的色彩都讓人不由得感嘆。這場展覽,不需要過多的語言,就像幾米的那本《又寂寞又美好》一樣,就能湧起一大片溫暖的漣漪。無論大人,孩子都可以來感受那份淡淡的溫柔。

展期:2018年12月15日至2019年2月24日 開放時間:10:00-22:00 地址:萬象天地誠品生活 4樓展演廳 門票:自由入場,免費參與 備註:喜歡插畫的人,非常建議來參加展覽

5. 極簡的美好:北歐四國設計展

一直有拍照聖地之稱的何香凝美術館,正在進行一場丹麥、芬蘭、挪威、瑞典四個北歐風格的設計展,關於我們喜愛的極簡有另一種體驗。

北歐四國設計展現場,有跟觀眾互動的裝置,玩味十足(蟲子老濕提供)

一般所熟知的IKEA風格,都屬於北歐設計,這一次近距離感受北歐設計師的作品,卻別有一番體會。此次展覽共分為四個單元,展覽本身不適合拍照,卻十分有趣。比如它們將在赫爾辛基一家赫赫有名的設計餐廳搬來此處,置放着活生生的蟋蟀,還有到處可見的3D列印昆蟲作品。

+ 4 + 3 + 2

挪威設計注重「手工」和「有限材料的使用」,設計則更接近於哲學的高度,是對日常的深刻反思。(簡單點說,看不懂,但是很美)令小編印象最深刻的是一個名叫《斷電》的設計,有27根頻閃觀測器燈圍着三張座椅,邀請觀眾坐下,閉上眼睛,播起音樂,製造一場浸入式的神奇感官體驗。體驗過後,只想說:這是什麼神仙操作?

這個展覽與何香凝美術館的設計及其搭配,簡潔、樸素、整潔,北歐風更強調設計與生活的關係和設計師與工匠結合,無所謂藝術,更像是北歐風不同程度的展現。

展期:2018年12月15日至2019年3月3日 開放時間:周二至周日 9:30-17:00 地址:南山區何香凝美術館 門票:自由入場,免費參與 備註:建議設計師來參觀,環境超靚

深圳是個不缺展覽的城市,沒有上榜的展覽還有很多,比如《第四屆深圳獨立動畫雙年展》、《神偷奶爸大視界全球首展》(即壞蛋獎門人展覽)、《博洛尼亞插畫展》等等。希望大家能在開心的吃吃喝喝時,也跟着一起了解深圳,用感官感知和體驗給予自己新的啟發。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載,微信公眾號:szdays】