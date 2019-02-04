【深圳好去處】魔法空間、幾米展　盤點5大打卡必去特展！

吃吃喝喝快一整年了，在農曆新年決定給大家，一次精神糧食大洗禮！深圳最近有5個非常值得去的展覽，讓大家拿去Show off、充實自己。有夢幻的、有好玩的、有治癒的幾米展…一次過滿足晒N個願望！

＊下文門票收費以人民幣為單位

1. 魔法空間：每當星空變幻時

佔地1500m²的藝術空間、10件世界級藝術作品、極致的感官體驗——被路透社等多家海外媒體評為2019年最值得期待的展覽。

每當星空變幻時展覽（蟲子老濕提供）

朋友，你相信世界上有魔法嗎？不用坐飛船，也能穿越螢火蟲森林，星光閃爍的宇宙…不用時光機，也能在平行世界穿梭。華僑城創意園裏，一個非常優秀的展覽正在展開，超啱吃貨們去打卡，360°無死角靚爆鏡。

只要進門的第一刻，內心深處的那份少女的期待，便會隨着光影互動起來。前一秒還被黑暗籠罩，感到未知的虛空，下一秒，就開始了星空漫遊。能看見滿天飛舞的螢火蟲，如同呼吸一般飄舞，也能看到巨大的生命之樹，隨着燈光發出炫目的光彩。幾乎十步一景，五步一影，任何一個角落都藏着值得探索的美。想喺IG Show靚相，記得着套靚衫、化個靚妝再嚟！

展期：2018年12月23日－2019年3月10日 開放時間：10：00－20:00 地址：南山區華僑城創意園香山村6棟燕晗高地2層 門票：學生88元、平日108元、週末128元

2. 未來感十足：ART×FASHION

19位知名藝術家、23件大型作品參展，來自中國、澳洲、德國、荷蘭、美國、日本等國家，在深圳重現享譽世界的震撼級視聽感受！

未來感十足的ART×FASHION展覽（蟲子老濕提供）

這裏的展覽跟商場也有超高的匹配度——時尚、未來、藝術。在兩棟建築裏，分別同時進行5、6場展覽，各自都有他們的可圈可點之處。小編最推薦觀展荷蘭藝術家Nick Verstand的裝置展，有種抓住萬物，穿越到未來的神秘感。曾在巴黎羅浮宮、Tent London等地大受好評的wow作品，絲質百褶裙與豎琴音樂配合出場，真實體驗與視覺效果，都如出一轍，輕盈之感，讓人有奇妙的感覺。

+ 3 + 2

藝術家張鼎的《阿金吧》，偽裝成空間載體，奇妙而純粹的金色平行空間，會讓你沉醉於探索其間的變幻體驗中。這一次的展覽全部都是免費的，但需要預約，進場前，每個展館的工作人員都會詳細介紹展覽作品，很貼心。最晚會延續到晚上10點，就算是平日也可以來看。不過展覽也有它的缺點，每人每場只能觀展1次，且限時15分鐘，比如Swarovski水晶的蘑菇裝置，只能遠觀而不可褻玩，着實有些可惜。

展期：2018年12月18日至2019年2月20日 時間：10:00-22:00 地址：深圳灣萬象城 門票：免費，需預約 備註：建議穿修身的衣服，不要戴圍巾。展覽大部分會比較暗，但不能開閃光燈，拍攝技術很重要。

3. 鬼馬設計展-HELLO！My name is Paul Smith

IG上超過1億Like的全球巡迴時尚品牌展、面積達到2500+㎡，榮獲大英帝國勳章的鬼才設計師展覽，每個角落都充滿故事。

鬼馬的設計展HELLO！My name is Paul Smith現場（蟲子老濕提供）

Paul Smith 是英國鬼才設計師，一直以融合傳統與現代感的創意美學聞名。他甚至於1994年榮獲大英帝國勳章。2000年，更因為對英國時裝產業的貢獻，由英國女皇冊封爵士。這位大師，把一場粉紅色的設計展，帶到了全球6個城市了，在IG上吸Like無數，少女心暴擊。裏面最佳的幾個打卡點分別是之前在洛杉磯至Hit的粉紅牆，超大的粉紅色枱燈、黃色memo紙加上暖色調的光線元氣滿滿的一天又開始啦！

+ 4 + 3 + 2

高3米，寬6米的七彩牆面是用5萬顆紐扣堆砌，每顆都由Paul Smith先生精心挑選，專門為中國巡迴展設計。小編最愛的其中一間超時空小暗房，背景是好聽的英式口音，伴隨視頻上五顏六色的變化，像是打開了超巨型萬花筒，仿佛能變身成小魔仙。（建議拍片）展覽的場景很多，非常建議設計師來參觀，位址是在深圳灣的華潤大廈，可以一次過行街睇展。

展期：2018年12月8日至2019年4月15日 開放時間：11：00－21:00（20:30停止入場） 地址：中國華潤大廈藝術中心B1層 門票： 平日：單人90元、二人同行160元 假期：單人120元、二人同行200元

4. 清新又溫暖：幾米原畫展

陪伴我們成長的幾米漫畫全國巡迴展深圳站，以「讓我抱你一下下」為主題，精選了97件繪畫原本、外加1件最新的油畫作品，來這能看書、聽風、憶青春。

幾米原畫展（蟲子老濕提供）

誠品生活一向都是講座與展覽，全年不間斷的存在。最近最值得期待的就是幾米創作20周年原畫展。與其說這是展覽，不如說是在與幾米一同回憶我們成長的點滴。展覽的門廊被粉紅色裝點着，沒有華麗的合照區，也沒有精美的裝飾，只是用簡單的文字敘述者「All of My World is You」。入門後，便會看見3本巨型書籍，被放大N倍呈現。來這裏的人，都很安靜，大家都會細細品味透台上面的畫作。

+ 3 + 2

幾米曾患過癌症，在他與病魔鬥爭的時候，刻畫一個又一個內心的世界，細膩的筆觸，明亮的色彩都讓人不由得感嘆。這場展覽，不需要過多的語言，就像幾米的那本《又寂寞又美好》一樣，就能湧起一大片溫暖的漣漪。無論大人，孩子都可以來感受那份淡淡的溫柔。

展期：2018年12月15日至2019年2月24日 開放時間：10:00－22:00 地址：萬象天地誠品生活 4樓展演廳 門票：自由入場，免費參與 備註：喜歡插畫的人，非常建議來參加展覽

5. 極簡的美好：北歐四國設計展

一直有拍照聖地之稱的何香凝美術館，正在進行一場丹麥、芬蘭、挪威、瑞典四個北歐風格的設計展，關於我們喜愛的極簡有另一種體驗。

北歐四國設計展現場，有跟觀眾互動的裝置，玩味十足（蟲子老濕提供）

一般所熟知的IKEA風格，都屬於北歐設計，這一次近距離感受北歐設計師的作品，卻別有一番體會。此次展覽共分為四個單元，展覽本身不適合拍照，卻十分有趣。比如它們將在赫爾辛基一家赫赫有名的設計餐廳搬來此處，置放着活生生的蟋蟀，還有到處可見的3D列印昆蟲作品。

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挪威設計注重「手工」和「有限材料的使用」，設計則更接近於哲學的高度，是對日常的深刻反思。（簡單點說，看不懂，但是很美）令小編印象最深刻的是一個名叫《斷電》的設計，有27根頻閃觀測器燈圍着三張座椅，邀請觀眾坐下，閉上眼睛，播起音樂，製造一場浸入式的神奇感官體驗。體驗過後，只想說：這是什麼神仙操作？

這個展覽與何香凝美術館的設計及其搭配，簡潔、樸素、整潔，北歐風更強調設計與生活的關係和設計師與工匠結合，無所謂藝術，更像是北歐風不同程度的展現。

展期：2018年12月15日至2019年3月3日 開放時間：周二至周日 9:30－17:00 地址：南山區何香凝美術館 門票：自由入場，免費參與 備註：建議設計師來參觀，環境超靚

深圳是個不缺展覽的城市，沒有上榜的展覽還有很多，比如《第四屆深圳獨立動畫雙年展》、《神偷奶爸大視界全球首展》（即壞蛋獎門人展覽）、《博洛尼亞插畫展》等等。希望大家能在開心的吃吃喝喝時，也跟着一起了解深圳，用感官感知和體驗給予自己新的啟發。

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