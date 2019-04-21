【深圳美食】五糧液黑金雪糕、牛角包甜筒…盤點6大人氣雪糕店！

對夏天最大的尊敬，除了食雪糕，還是食雪糕！今次小編要介紹深圳6家最具人氣的雪糕店，分別是： Hit爆上海的五糧液黑金雪糕 被無數次Encore的ZAKUZAKU 竹筒裝的茉莉花味雪糕 還有顏值爆表的牛角包雪糕 兩年前的Starbucks雪糕也回歸了 喜茶雪糕的秘密食法

1. 吃了不能開車的「五糧液黑朱古力雪糕」

最近紅爆上海廣州的五糧液黑朱古力雪糕，深圳都有！聽說吃完會有微醺的感覺！加酒的雪糕，我還是第一次嘗試，拿在手裡就能聞到酒香很醇，吃了儘量不要開車。加上了金色的食用金粉，有點高端奢華感。吃完印象最深的是，嘴唇自帶GIVENCHY 的網紅色號…

琉璃鯨 地址：深圳龍崗區龍崗星河coco park一樓 Tips： 1.食完記得抹嘴 2.店員說一共才加了3-4克的酒，其實食完是可以開車

2. 新晉網紅牛角包雪糕

在全球最大的超級烘培裡，竟然賣着一款顏值超高的招牌雪糕，最吸引小編的是——它用的雪糕筒是自家定制的牛角包。牛角包混搭曲奇冬甩，包住滿滿的呍呢嗱雪糕，黑加侖子果Jam映襯雪白的糖霜，顏值直接up up up！

他們家除了牛角包雪糕系列，還有兩款高腳杯雪糕。比較推薦的是朱古力口味的，拎入手，直接加入貴婦系列！入口之後，香甜味立刻佔據整個口腔，隨之而來的是很濃很正的朱古力味，口感超正，腦海中自動浮現出朱古力的經典廣告Slogan——如絲般順滑。

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BEEPLUS超級烘焙工坊 地址：南山區粵海街道海德二道OK Mall 1-2F Tips： 1.牛角包有點硬，大啖咬實冇錯 2.朱古力味一款融化得有點快，可以兩個人一齊Share

3. Starbucks雪糕回歸

Starbucks紅足兩年的雪糕，前幾日終於回歸！但今次玩的不是咖啡。這次的顏值擔當是「西柚伯爵浮樂朵」，茶底好香，上層浮住整個呍呢嗱雪糕，配上西柚的果粒很夏天！另外還有單獨賣的純雪糕球，有可可／焦糖兩款口味可以選擇，估計剛重新推出太受歡迎，小編跑了兩家店才買到，味道OK！但性價比一般。

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Starbucks（所有分店） Tips： 1.雪糕有點滯，叫雪糕茶系列的話，建議攪勻飲 2.可以到自助台上加可可粉，撒在雪糕上口感更豐富

4. 用竹筒裝的雪糕

小紅書上超紅的一家甜品店，同時是個躲在書店後面的花園。除了環境，必打卡的是他們家的茉莉雪糕，10塊錢一個，用竹筒裝着，文藝feel十足。不過說真的，第一啖真的有被驚豔！絲滑的雪糕滑過舌尖的清涼感，茉莉清香的氣息讓人上癮，但是融得特別快。

青山花園Aoyama Garden 地址：南山區深圳灣萬象城3層L380號 Tips： 1在深圳灣萬象城的第3層，「前簷」書店的後面 2雪糕只能在戶外食用，或者外賣（竹筒可以拎走）

5. 被無數次Encore的ZAKUZAKU

被身邊朋友Encore了很久，紅了好長一段時間，風靡日本，北京，青島的網紅牛奶雪糕，唔食後悔食完上癮系列！ 跟在北海道吃過的味道很相近，雪糕吃起來一點都不膩，外皮十分酥脆，上面的脆粒是驚喜，32元／筒。

ZAKUZAKU 地址：羅湖區華潤萬象城KM13B號商鋪（大劇院C出口通道處） Tips： 1.目前只有大劇院萬象城有舖頭

6. 喜茶雪糕的隱藏食法

這系列的雪糕隱藏食法，適用於喜茶重度愛好者！

a）爆漿芝士黑糖吐司

吐司是每家喜茶店都有賣的，配分裝雪糕＋黑糖啵啵＋oreo＋芝士！柯打時直接說分裝另上，店員會明白的。將吐司挖空，根據個人的口味調整，融合芝士和黑糖啵啵，填滿吐司，雪糕加在表層，撒上oreo碎，就可以開始食。沿住吐司邊緣切開，芝士和雪糕都會傾斜下來。拿起手機，讓它刷爆IG Story吧！

b）榴槤雪糕啵啵杯

還有榴槤雪糕的升級食法：榴槤雪糕＋脆啵啵＋芋泥啵啵＋紅柚果粒＋脆啵啵的雪糕，層次感很明顯，紅柚果粒與奶漿完美融合，每一口都是味蕾與心靈的碰撞與滿足，是一次大膽的嘗試！

店鋪：喜茶（所有門店） tips： 1.加吐司那款最值得推薦 2.榴槤雪糕融得比較快，最佳賞味期限只有5分鐘

（vivi吃深圳提供）

同場加推：要靠撒嬌才能吃到的麥當勞迷你甜筒！小朋友去可以免費領取，當然如果你是磨人的小妖精，估計也能拿到的。

Tips：因為櫻花季已經過了，現在去只能碰運氣

Let's Go！是時候迎接夏天了！穿上吊帶背心大長裙，拿着雪糕走在街上抵抗炎熱吧！

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】

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