【曼谷交通】 MRT藍色延伸綫9月正式開通　唐人街掃食更方便

曼谷唐人街出名多街頭小食，近年文青cafe及小店亦愈來愈多，只可惜交通問題令不少旅客相當頭痕！不過最近有好消息，MRT藍色延伸線將於9月正式開通，由 Hua Lamphong到 Lak Song一共11個站，當中 Wat Mangkon站更可抵達唐人街一帶，超方便！

唐人街搵食超方便！

曼谷MRT地鐵藍色延長線將於9月正式通車，整條線長達14公里，共設11個站，由 Hua Lamphong 延伸到 Lak Song ，車程分別是4個地下站及7個高架站，首站更是唐人街區石龍軍路的 Wat Mangkon站，地鐵通車後，遊客今後不用再搭的士到唐人街，方便又划算！

唐人街Wat Mangkon站接著便是3個地下站，分別是Sam Yot、Sanam Chai及 Itsaraphap，然後便是高架站包括：Tha Phr、Bang Phai、Bang Wa、Phet Kasem 48、Phasi Charoen、Bang Khae及Lak Song。延長線通車後，相信外國旅客搵食shopping都更方便！

按圖查看唐人街Wat Mangkon站最新情況

每逢入黑，唐人街耀華力路兩旁都會有小販擺檔，不少遊客更會專誠到訪品嚐街頭美食。（圖片來源：互聯網）

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8月免費試搭

泰國交通部表示MRT藍色地鐵延長線已陸續完成，並會於今年7月至8月開放讓公眾免費試乘，線路會於9月正式開通，票價為16泰銖至42泰銖，非常抵搭！

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