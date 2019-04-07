【榴槤自助餐】曼谷CentralWorld水果節　＄120任食榴槤、芒果

踏入4月，曼谷氣溫高達40度，嚴夏正式來臨，同時代表水果當造季節開跑！曼谷CentralWorld今年提早一個月舉行榴槤水果節，今年如常以實惠價錢提供水果自助餐，榴槤、芒果、山竹等當造水果應有盡有，難怪每年吸引大量港台旅客幫襯！

今年活動會於4月1至18日舉行，全日共設5個時段。（圖片來源：CentralWorld）

即叫即開金枕頭

每年Central World都會與連鎖超市Tops聯手舉辦一年一度的榴槤水果節，今年活動會於4月1至18日舉行，全日共設5個時段，為時一小時。食物方面，焦點當然是泰國金枕頭，全部即叫即開，食4件已經回本！除了榴槤，場內還有多款當造水果及港人最愛的芒果糯米飯，都令水果控大飽口福！

今年大會劃一收費，1小時任食價錢為479銖（約＄118港元），此外大會亦推出買4送1優惠，湊夠5位入場就最划算！由於每年入場人士眾多，建議旅客先在網上訂位以防撲空。

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除了榴槤，場內還有超過10款當造水果供大家盡情享用！（圖片來源Aumjumma วาไรตี้..ชีวิตป้า＠facebook）

+ 11 + 10 + 9

日期：4月19至25日 地址：曼谷Central World B區廣場（Square B, CentralWorld） 網上預約：https://bit.ly/2TSa4jz

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