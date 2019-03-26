【曼谷自由行】$600以下　4間曼谷抵住四星級酒店

曼谷酒店出名性價比高，又靚又抵住的酒店多的是！今次介紹的4間酒店，位置分佈在曼谷市中心，每晚房價只需港幣600元，便可享有4星級的酒店環境及服務，真正平靚正！

01. 極近機場！山頂風車高爾夫酒店

如乘搭凌晨機到曼谷，落機後當然想返酒店休息，養足精神玩餐飽。這間距離曼谷機場Suvarnabhumi airport（BKK）約15分鐘車程的酒店，空間十分闊落，最細客房面積也有1000呎大，有齊房間、客廳和偏廳，最平每晚只需$500。酒店另一抵讚位是，提供shuttle bus服務往返機場（需先預約），就算是早機返香港也可瞓到最晏才起身！

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酒店極近曼谷機場，最適合坐凌晨機到埗的遊客入住！（圖片來源：官方相片）

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參考價格：$550（expedia.com.hk）、$653 （agoda）

山頂風車高爾夫酒店 （Summit Windmill Golf Residence） 地址：788 Moo 14, Bangna Trad Rd., (K.m. 10.5), Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand. 電話：+66 (0) 2317 1717

02. 鄰近BTS站、Terminal 21 索里泰萊酒店

開業2年的索里泰萊酒店屬4星級，地利位置十分吸引，鄰近娜娜（Nana）、阿速（Asoke）BTS站及大型商場Terminal 21，對shopping精來說是十分方便的酒店。酒店房間闊落光猛，有落地玻璃，裝修以淺色系為主。此外天台亦有個迷你泳池、健身室、桑那浴室等等，以每晚$500客價來說，性價比算不錯，加上酒店附近有很多餐廳、酒吧及按摩店，都是不錯選擇。

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酒店大堂的大象雕塑為旅客提供打卡位。（圖片來源：bei_jhu_@IG）

參考價格：$390 （agoda）、$494（Booking.com）

索里泰萊酒店（Solitaire Bangkok Sukhumvit 11） 地址： 75, 23 Soi Sukhumvit 13, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110,Thailand 電話： +66 2 081 3999

酒店房間偏重昏暗及具格調的設計，愛好hip hotel的朋友一定十分喜歡。（圖片來源：官方圖片）

03. 天台酒吧看繁華夜景 曼谷沙通安納塔拉酒店

靠近Chong Nonsi站的曼谷沙通安納塔拉酒店，附近有W hotel及Health Land按摩店，地段極佳！整幢酒店走公寓式設計，酒店房空間寬敞，每間客房都會有主廳、浴室、客廳、餐桌和露台，大受家庭客歡迎。38樓天台的「Zoom Skybar」酒吧設計現代感十足，酒吧亦深得網紅歡心，皆因可以邊飲cocktail、邊欣賞曼谷夜景，打卡一流！

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參考價格：$570（expedia.com.hk）、$643 （agoda）

曼谷沙通安納塔拉酒店 Anantara Sathorn Bangkok Hotel 地址：36 Narathiwat Ratchanakarin Rd Yan Nawa Bangkok Bangkok 電話：+66 2 210 9000

04. 走高貴典雅風 素坤逸5號巷森特羅波利斯煥光酒店

離Nana BTS站僅15 分鐘距離，整間酒店共有78間房間，房間設計走典雅高貴路線，感覺優雅。酒店不論衛生、價格、地利位置都獲得不俗評價，相信會令大家滿意。

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酒店房間以金、藍色的設計為主色，感覺高貴有品味。（圖片來源：官方圖片）

參考價格：$390（expedia.com.hk）、$468 （agoda）

素坤逸5號巷森特羅波利斯煥光酒店 GLOW Sukhumvit 5 by Centropolis 地址：24 Sukhumvit Soi 5 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand 電話： +66 2 255 8388

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