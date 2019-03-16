【曼谷自由行】同閨密歎高貴下午茶　3間曼谷最美打卡餐廳

去曼谷搵食，除了海鮮餐、buffet外，想同閨密歎個高貴下午茶都有好多選擇！小編介紹以下3間High Tea好去處，有女生最愛的庭園佈置餐廳、又有泰式甜品美食選擇，仲有充滿貴氣的裝潢，最適合不同氣質的閨密們去打卡慢慢歎。

Bonnie Dolly's 店主將英國的傳統下午茶帶回曼谷，食物材料都是由英國入口。（圖片來源：Bonnie Dolly's Eatery & Tea Room）

01 傳統英倫貴婦風 Bonnie Dolly's Tea Room

黑木門面配充滿英國風字體的招牌，茶室裡面是酒紅色的牆身掛着庭園風油畫，環境高貴精緻。

這裡的下午茶Tea Set是全日供應的，提供 1 至 4 位份量選擇，店內設有自家餅房製作新鮮甜品，英式鬆餅更是免費refill，保證飽足。Bonnie Dolly使用由英國進口的茶葉，仲有超過 30 款來自英國、澳洲、南非等地的花茶選擇，配合四周佈置成充滿英倫風的環境，最啱與閨密同遊打卡！

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兩位用的Tea Set，包括6件鹹點、4件英式鬆餅、4件迷你甜點及2款茶。（圖片來源：Bonnie Dolly's Eatery & Tea Room）

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Bonnie Dolly’s Tea Room 地址：34/1 Sukhumvit Soi 26, Klongton, Klongtoey Bangkok 電話：+66 (0) 80 080 0003 營業時間：10:30am-7pm 交通：BTS Phrom Phong 站下車，轉入Sukhumvit 26 巷後再步行約10分鐘

02 泰式華麗風貴氣下午茶 Divana Signature Cafe

「Divana Spa」是曼谷的知名Spa店，在2018年初更開設了Divana Signature Cafe！位置就在市中心的Central world百貨內，方便易找。

Cafe裡設有一條花海小隧道，是女生們的必到打卡位。食物方面，不少人都慕名來試這裡的招牌下午茶，金銅色的餐具，盛着賣相精緻的泰式糕點，貴氣十足，另外還有fusion泰國菜選擇，閨密們來歎個貴婦下午茶，再繼續在商場血拼！

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女生們怎能抗拒這間仙氣滿滿的下午茶cafe！（gracekanklao@IG）

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Divana Signature Cafe 住址：2/F Central World, Bangkok 電話：+66 (0)2 252 2614 營業時間：10am-10pm

03 傳統泰式貴族下午茶 Siam Royale

最後一家介紹的下午茶cafe，是以泰國皇室白色和金色作主題的Siam Royale！這間充滿泰國皇室味道的cafe，供應的afternoon tea set 是以泰式傳統宮廷精緻甜點為主，賣相鮮艷又精緻，用來打卡一流。如果你食慣了英倫風High Tea，又想嘗試傳統泰國宮廷菜，這間泰式Cafe或許是你杯茶呢！

餐廳金碧輝煌，連侍應們都穿上浮誇的泰國宮廷服，古色古香。（圖片來源：siamroyale@IG）

下午茶都是傳統又鮮艷的泰國甜點，充滿泰國風情。 （圖片來源：siamroyale@IG）

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