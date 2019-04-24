【Beauty Inside】首爾最新打卡景點　35個佈景影到夠Post一年IG

說到韓國弘大，大家第一個想到會是什麼呢？大學、逛街、街頭表演，還是 KAKAO FRIENDS 商店呢？最近，弘大出現了一個全新的網紅打卡地標「Beauty Inside 展」，是個會讓人不小心就會把相機拍到沒電或記憶體容量不足的展覽。趕快跟我一踏究竟吧！

▼▼「Beauty Inside 展」共設有四個主題區，一共35個佈景（按圖放大）▼▼

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3月23日開始展出的「Beauty Inside 展」是展覽團隊 STATICE 繼松島「Instasia 照相展覽館」與仁寺洞「魔女的庭院展」後，全新打造的拍照展覽。展區內使用花草、燈飾、鏡子、布... 等物件打造「Inside Flower」、「Inside Media」、「Inside Space」與「Flower Road」四個主題區，一共35個佈景，完全就是個讓好姐妹、情侶檔一起去拍照曬友情、放閃的好去處。

而「Beauty Inside 展」一個人的入場費是₩12,000，18歲以下是₩9,000，身心障礙或國家有功者則是₩6,000，36個月以下免費。雖然目前尚未宣布展期到什麼時候結束，可是有計劃去韓國旅行的朋友們，一定不要錯過呀！

「Beauty Inside 展」展覽資訊

舊地址：서울특별시 마포구 서교동 354-9 新地址：서울특별시 마포구 홍익로5길 30 (노벨리아 서교 B1) 新地址 (中文)：首爾特別市麻浦區弘益路5街30 (novellia 大樓的地下一樓) 開放時間：11:00-19:50 (最後入場時間19:00) 票價： 成人：韓幣12,000元 (港幣83元) 18歲以下：韓幣9,000元 (約港幣62元) 身心障礙或國家有功者：韓幣6,000元 (約港幣41元) 36個月以下：免費 交通資訊：搭乘地鐵2號線至「弘大入口站 (239)」從9號出口出站，步行約5-10分鐘

「Beauty Inside 展」展覽地圖（Kpopn提供）

【本文獲「Kpopn」授權轉載，原文：【弘大】網美打卡新地標！讓你拍到記憶體不足的「BEAUTY INSIDE 展」】