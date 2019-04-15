【首爾好去處】3大動物Cafe推薦　親親貓狗、浣熊、袋鼠仔、狐獴

香港不是每家每戶都有能力和空間養寵物，所以不少熱愛親近小動物的人都愛到動物Café朝聖。首爾有許多動物Café，即使是貓、狗Café都比香港的規模大得多，其中一間狐獴Café更有小袋鼠、浣熊及狐獴等，愛動物的你不妨將這些景點加到韓國行程中。溫馨提示︰雖然動物十分可愛，但與牠們接觸時記緊要遵守規則，不要傷害到牠們啊！

Cat Garden貓咪庭院——廣闊室內外空間容納過百隻貓咪

貓Cafe？香港都有啦，對！但本地的貓Cafe通常都舖仔細細，貓咪數量不多。而這間位於江西區的「貓咪庭院」出名空間非常大，分為室外和室內，室外設有大石、梯級、樹木等，讓過百隻貓咪無拘無束地走動。眾所周知貓咪都是比較高竇和有性格的動物，若想牠們親近你，不妨用逗貓棒跟牠們玩，又或是向職員索取毛毯鋪在大腿上，貓咪會躺得更舒服，自然想待在你身邊啦！

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現場有過百隻貓咪，最新的數量是101隻，走到哪裡都被喵星人包圍。（圖片來源︰Cat Garden官網）

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Cat Garden貓咪庭院 地址：首爾市江西區開花洞路19街18 電話：+82 2-2665-4507 營業時間：星期一至五12:30PM-10:00PM；星期六、日10:30AM-10:00PM 交通：5號線開花站3號出口，步行7分鐘 入場費：小童（13個月大至7歲）₩8,000、小學至高中生₩10,000、成人₩12,000

BAU HOUSE Dog Cafe——狗仔品種超多

位於麻浦區的BAU HOUSE Dog Café於2001年開業，至今已經18年！店裡有不同品種的大小狗，包括：臘腸狗、哥基、金毛尋回犬、雪橇等，愛狗人士去到定必樂而忘返。除了與Café的狗狗互動外，客人也可帶同自己的愛犬來認識新朋友。雖然狗狗這麼多，但Café內的環境十分乾淨也沒有異味，職員會定期清潔，只要狗仔一便便完便會馬上清理。

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Café內的狗狗就在圍欄內排隊迎接你！（圖片來源︰dogcafe_bauhouse@IG）

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BAU HOUSE Dog Café 地址：首爾麻浦區西橋洞394-44 電話：+82 2-334-5152 營業時間：星期一至五01:30PM-11:00PM；星期六、日12:30PM-11:00PM 交通：地鐵合井站3號出口，步行5分鐘 最低消費：1杯飲品

Meerkat Café——近距離接觸狐獴、浣熊、小袋鼠等少見動物

浣熊Café在韓國並不新鮮，有別於其他浣熊Cafe，Meerkat Café還有其他香港少見的動物，包括狐獴、浣熊、北極狐及袋鼠仔等，仿如一個小小動物園。幾種動物中以狐獴品性最為怕羞，故此必須於指定範圍內玩耍，每節互動時間為10分鐘。其餘動物則可在千呎Café內隨處走動，亦可被客人抱起。提提大家，雖然是Cafe，但場內並沒有供應食品，只得果汁、椰子水或樽裝咖啡等飲品出售。

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近年浣熊Cafe大行其道，Meerkat Cafe都有浣熊，見到牠抬高頭求抱的樣子，有時還會依依不捨的捉實客人小腿，內心幾乎完全被融化。（Instagram：zz_zen）

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Meerkat Cafe 地址：首爾市麻浦區臥牛山路21街19-12 3樓 電話：+82 2-2333-4683 營業時間：星期一至日12:00PM-09:00PM 交通：地鐵弘大入口站9號出口，步行10分鐘 最低消費：1杯飲品

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