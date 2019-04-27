【深圳美食】珍珠控至愛！連雞蛋仔都有珍珠　8間必吃珍珠甜品店

在喝遍了喜茶、一芳、KOI、台蓋、coco都可、鹿角巷後，小編終於把手伸進了最近很火的珍珠甜品。蛋糕加珍珠、雪糕加珍珠、麵包加珍珠、泡芙加珍珠…搜集了深圳元氣滿滿的珍珠系甜品，來，我們一起來做「珍珠人」！

來，我們一起來做「珍珠人」！（深圳吃喝玩樂提供）

1. 爆漿珍珠銅鑼燒

哆啦A夢的豆沙包，總是讓人一秒穿越到童年。如果你喜歡黑糖、也喜歡珍珠，這份爆漿珍珠銅鑼燒就是度身訂做的！撕開包裝，咬一啖，濃烈的奶香味撲面而來，亮澄澄的珍珠，粒粒飽滿。以往飲珍珠奶茶，每次總是有些珍珠吃不到，珍珠銅鑼燒就沒有這個擔憂了，能吃到底的感覺，滿嘴咀嚼的黑糖珍珠，超幸福。

店名：不二味 地址：龍崗區碧新路海航城一樓A126號

2. 爆漿珍珠刨冰

珍珠刨冰，食之前先淋上奶茶，舌頭不僅發出「滋滋」的聲音，鹹和甜的味道縱橫交錯，珍珠的口感夠晒腍。牛奶、珍珠、朱古力脆麥片，還有隱藏的涼粉、黑糖凍…最啱兩個女仔一齊share，另外就是影相要把握時間，否則雪糕很容易融化。

店名：Chillazy Cafe 地址：南山區蛇口利安商務B座A1

3. 爆漿珍珠麵包

黑糖波波包，外形是隻可愛的豬仔，第一眼看起來就很可愛。12元一個，性價比超高。不用刀切，改用手撕的感覺超正！輕輕撕開一個細口，裡面黑糖珍珠、梳乎里和黑糖，充滿誘惑！另外還有粉紅色的爆漿波波包，粉色的外殼看起來很軟熟，口感酥脆，會爆漿的珍珠吃起來非常煙韌。

店名：喜茶熱麥 卓越intown店：福田區金田路卓越intown一樓L125、L126 天安數碼城店：福田區天安創新科技廣場B座104B商鋪

4. 爆漿珍珠蛋糕

在內地小紅書超爆的網紅珍珠蛋糕，把珍珠倒在蛋糕上，還沒切就開始往下流，爆漿的過程很興奮！雖然蛋糕看起來粗糙，但吃進嘴裡卻很軟綿，撲面而來的奶香味讓人抑制不住，蛋糕和珍珠吃起來不甜不膩。

店名：盧金枝 地址：南山茶葉城創業路2052-26號

珍珠無處不在！泡芙、梳乎里、窩夫、連雞蛋仔裡面都有珍珠！按圖看另外4間珍珠甜品小食店▼

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