【韓國北村】韓屋村、三清洞景點美食全攻略　必到韓劇取景點打卡

北村，是指景福宮和昌德宮之間的齋洞、嘉會洞、三清洞、苑西洞等地區範疇，以前曾是朝鮮時期王公貴族或高官們居住的地方，因位於鐘閣的北部，被稱為「北村」。齋洞、嘉會洞附近的北村韓屋村和三清洞都分布有韓屋建築，但卻呈現出截然不同的風貌。古色古香、稍顯靜谧的北村韓屋村和古今結合、熱鬧時尚的三清洞，你更喜歡哪種風格呢？

出發前必知小貼士

1.在北村文化中心能買到北村地區多家博物館的通票，用很少的費用就可逛遍主題多樣的博物館。在這裏看完整個北村地區的歷史和文化方面的介紹，再開始逛北村，能看出更多門道和有趣的地方。

2.在北村地區複雜的胡同裏找尋景點和店舖時容易迷路，這時可以向身著附有「i」標誌的紅色衣服的觀光諮詢員尋求幫助。她們中間有人會中文，並且對周邊景點和店舖如數家珍，你心中的疑惑定會遊刃而解。

北村文化中心 位於北村！朝鮮時代韓屋模樣的旅遊信息中心 首爾 > 三清洞首爾北部 景點類別 : 旅遊諮詢處 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市鐘路區桂洞街37 서울특별시 종로구 계동길 37 交通 : 3號線安國站3號出口，步行3分鐘

北村韓屋村，時間在這裏變緩慢

分布於齋洞、嘉會洞、苑西洞的韓屋建築群是北村韓屋村最大的看點。除此之外，凸顯傳統特色的各種博物館、工房和工藝品店點綴其間，賦予了韓屋除參觀以外的更多功能。漫步在或寬或窄的胡同，你還會看到有歷史痕跡的洗衣店、食品雜貨店、雜亂得有藝術感的電線、堆得很整齊的大醬壇子……這些不刻意向觀光客展現的真實生活面貌，也是北村韓屋村最打動人心的部分。

漫步於韓屋村，感受最原始的韓國風味（點擊大圖）▼

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1. 北村八景

北村八景是2008年首爾市選出的最能代表北村韓屋村特色的八處景色。這幾處景色有的突出韓屋本身建築之魅，有的反映工房齊聚的藝術氣氛，有的則強調周邊住戶的日常情趣。要走完8處景點大約需要2～2個半小時，如果時間不充裕，建議隻逛景點較密集的1～6景。途中坡路很多，最好穿便於出行的鞋子。

北村八景集韓屋和工房兩大韓國建築要素，值得一賞！（點擊大圖）▼

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小貼士 1. 參考韓巢韓國地圖或旅遊諮詢處的地圖，能準確找到八景的位置，避免迷路。 2. 北村韓屋村是觀光景點的同時也是普通住宅區，注意不要大聲喧嘩以免打擾到周圍住戶。

2. 工房、傳統工藝品店

一些歷史悠久的韓屋的包圍中，有很多和古老建築很襯的博物館、可體驗制作傳統手工藝的工房，以及精緻的傳統工藝品店。徜徉其中，能輕鬆了解韓國傳統工藝文化，還能順便搜羅到一些具有韓國特色的紀念品和伴手禮。

體驗製作傳統韓國手工藝，應該是遊客都想做的事（點擊大圖）▼

東琳結藝工房 韓劇服裝合作方，也可以參與體驗的結藝博物館 首爾 > 三清洞・首爾北部 景點【博物館・美術館】 景點類別 : 博物館・美術館 休息日 : 周一、春節連休(3天)、中秋節連休(3天) 地址 : 首爾特別市鐘路區北村路12街10 서울특별시 종로구 북촌로12길 10 交通 : 3號線安國站2號出口，步行8分鐘

JONGINAMOO GALLERY 位於三清洞和北村之間，高雅的韓國傳統工藝店舖！ 首爾 > 三清洞・首爾北部 購物【工藝品】 主要商品 : 家具、照明、鏡子、靠墊、箱子 休息日 : 春節、中秋節當天 地址 : 首爾特別市鐘路區北村路5街3 서울특별시 종로구 북촌로5길 3 交通 : 3號線安國站2號出口，步行5分鐘

3. 韓劇、娛樂節目的取景地

北村韓屋村附近的建築都因時間留下的痕跡而散發獨特魅力，成為很多熱門韓劇和綜藝節目的取景地。2010年人氣娛樂節目《2天1夜》和一些耳熟能詳的韓劇都曾在這裏拍攝過，韓劇迷們來到這裏一定能看到很多眼熟的場景。

韓屋村古舊溫暖的氛圍，吸引不少攝製隊前來取景（點擊大圖）▼

三清洞，傳統與現代結合

和東側的北村韓屋村相比，三清洞顯得更加熱鬧，人流如織。刻滿歷史痕跡的韓屋或老式建築被用於各種咖啡廳、服飾店和雜貨店。不過即使有商業氣息的存在，這裏的店舖還是保有自身「三清洞」式的特色，追求小而精緻，讓這片位於景福宮旁的商業街區不至於顯得那麽突兀。

熱鬧的三清洞結合現代與傳統的風味（點擊大圖）▼

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1. 美食

三清洞的美食店中有的將傳統發揮到極致，有的將傳統和現代和諧結合。有些店舖即使不刻意將自身和傳統掛鉤，也會在店舖裝修、菜式和飲品等方面努力追求鮮明的個性和特點，以求在三清洞這樣色彩鮮明的地帶站穩腳跟。

Mukshidonna

三清洞聲名遠揚的即食辣炒年糕店。辣炒年糕和追加菜的口味多樣，價格也很實惠。錯開用餐高峰才能避免排隊。

（韓巢網提供）

三清洞摩西 三清洞總店 韓國旅遊不容錯過，美味實惠韓國辣炒年糕名店 首爾 > 三清洞・首爾北部 美食【小吃】 主要菜單 : 芝士辣炒年糕、海鮮辣炒年糕、調味牛肉辣炒年糕等 休息日 : 春節前天和當天、中秋節前天和當天 ※夏季休假 地址 : 首爾特別市鐘路區栗谷路3街74-7 서울특별시 종로구 율곡로3길 74-7 交通 : 3號線安國站1號出口，步行10分鐘

三清洞疙瘩湯

三清洞附近的一家著名美食店，麵疙瘩口感柔軟勁道，海鮮湯底新鮮爽口。喜歡吃麵食的人一定不要錯過。

（韓巢網提供）

三清洞疙瘩湯 品嘗後便會知道它人氣如此之高的原因了！ 首爾 > 三清洞・首爾北部 美食【麵類、小吃】 主要菜單 : 疙瘩湯、煎餅等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市鐘路區三清路101-1 서울특별시 종로구 삼청로 101-1 交通 : 3號線景福宮站5號出口，步行25分鐘

首爾第二家

歷史悠久的紅豆粥店。甘甜細膩的紅豆是其長盛不衰的秘訣。而健身益體的「十全大補湯」是其另一招牌茶品。

（韓巢網提供）

首爾第二家 在三清洞的甜品店品嘗美味的紅豆粥！ 美食【傳統茶・韓果】 主要菜單 : 傳統茶、紅豆粥 休息日 : 元旦、春節、中秋連假 地址 : 首爾特別市鐘路區三清路122-1 서울특별시 종로구 삼청로 122-1 交通 : 3號線安國站5號出口，步行20分鐘

咖啡廳：BEANS BINS 三清店

中國遊客到三清洞時喜歡光顧的一家咖啡廳。正宗的窩夫餅和用進口生咖啡豆烘焙製作的咖啡是其最大特色。

（韓巢網提供）

BEANS BINS 三清店 三清洞北村韓屋村附近的咖啡廳，專賣美味窩夫餅、雪糕、刨冰！ 首爾 > 三清洞・首爾北部 美食【咖啡・甜點】 主要菜單 : 窩夫餅、咖啡、鮮果汁、刨冰、茶等 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市鐘路區三清路9街3-1 서울특별시 종로구 삼청로9길 3-1 交通 : 3號線安國站1號出口，步行20分鐘

2. 購物

這裏有刺激女孩消費慾望的各式時尚小店，人們購物的慾望遠遠勝過略為安靜的北村韓屋村。但總體來說，三清洞的商舖都崇尚「小巧」模式，然後才在這之上演繹出各自獨特的風格。這片地區容不下走到哪都能看到的大型時尚商舖的存在。

MIRANDOISA

在三清洞眾多的飾品店中以獨特精美的設計而獨樹一幟。能定制到獨一無二的飾品也是該店魅力之一。

（韓巢網提供）

MIRANDOISA 位於三清洞，充滿個性魅力的設計飾品店 首爾 > 三清洞・首爾北部 購物【時尚服飾】 主要商品 : 項鏈、戒指、耳釘等 休息日 : 春節、中秋當天 地址 : 首爾特別市鐘路區北村路5Ga街16 서울특별시 종로구 북촌로5가길 16 交通 : 3號線安國站1號出口，步行9分鐘

Kim’s Boutique 三清洞店

深受很多時尚博客和荷里活明星追捧的復古服飾店。色彩繽紛鮮艷和時尚感十足的復古設計是其特色。

（韓巢網提供）

Kim’s Boutique 三清洞店 設計師原創服飾，引領個性復古潮流，打造混搭時尚 首爾 > 三清洞・首爾北部 購物【時尚服飾】 主要商品 : 連衣裙、上衣、罩衫、裙子、帽子、鞋、首飾 休息日 : 全年無休 地址 : 首爾特別市鐘路區北村路5Ga街19 (1F) 서울특별시 종로구 북촌로5가길 19 交通 : 3號線安國站1號出口，步行10分鐘

SPUR 三清洞店

韓國著名的平底鞋店，不同款式能演繹出可愛、淑女、高貴等多種風格，平民價格和好質量讓它成為女孩們的心頭所好。

（韓巢網提供）

SPUR 三清洞店 設計多樣、價格平民的平底鞋品牌，深得明星喜愛 首爾 > 三清洞・首爾北部 購物【時尚服飾】 主要商品 : 平底鞋、靴子 休息日 : 春節、中秋當天 地址 : 首爾特別市鐘路區北村路5Ga街44-1 서울특별시 종로구 북촌로5가길 44-1 交通 : 3號線安國站1號出口，步行10分鐘

3. 韓國僅有的韓屋住宿體驗

韓屋構造是什麽樣的？人們在裏面又是怎麽生活的呢？在韓國之旅時嘗試韓屋住宿，這些問題都會有答案。另外，韓屋住宿的家庭經營模式還能讓你親歷在普通酒店體驗不到的韓國普通人家的生活，並行的一些韓服、茶道、韓國禮儀體驗活動也是了解韓國文化的一種有效途徑喔。

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三清洞攻略

北村韓屋村

【本文由「韓巢網」授權轉載。】

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